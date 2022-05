זה היה מחזה יוצא דופן. בסוף החודש שעבר ישבו על במה אחת נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, ולידם המיליארדר סם בנקמן פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX ונותן החסות לכנס. בנקמן פריד הגיע במכנסיים קצרים ונעלי ספורט מהוהות.

אפשר היה למצוא שלל רבדים באירוע הזה, שנערך במלון באיי בהאמה. להשתאות, למשל, על הנכונות של פוליטיקאים בדימוס להחכיר את המוניטין החבוט שלהם לטובת מתעשרי קריפטו במקלטי מס. אבל עצם הנוכחות של השניים באירוע הזה, שבו השתתפו גם דוגמנית העל ג'יזל ובן זוגה כוכב הפוטבול טום בריידי (ומשקיע ב-FTX), שידרה גם עוד משהו: הגזמה והפרזה. ניחוחות של בועה.

לא חלפו שבועיים, ובסוף השבוע שעבר עולם הקריפטו זועזע על ידי קריסתו המהדהדת של טרה, מטבע שאמור היה להיות יציב וצמוד לדולר, אבל בפועל נשען על מנגנון ייצוב מפוקפק. זה סיפור סבוך, וסימני השאלה ריחפו סביב הפרוייקט הזה מזה תקופה. אבל האיש שמאחוריו, יזם בשם דו קוון, נפנף את מבקריו בטענה שהוא "לא מתווכח עם אנשים עניים". זה נגמר במחיקה של 40 מיליארד דולר.

לכאורה טרה לונה הוא דוגמה לניסוי בהנדסה פיננסית שכשל, אירוע מבודד שלא צריך לחפש בו יותר מדי משמעות. אבל הוא מתרחש בתקופה שבה שוק הקריפטו כולו מאבד גובה. כולל הביטקוין, מטבע הקריפטו המפורסם מכולם, שאיבד לא פחות מ-40% מערכו מתחילת השנה.

גם זו לא אמורה להיות התפתחות מפתיעה במיוחד, לאור העובדה שהביטקוין הוא מטבע ספקולטיבי, נכס שאינו משלם ריבית או דיבידנד, בעולם של ריביות עולות. ומה שקרה בשבוע שאחרי הכנס בבהאמס היה בדיוק זה: עוד העלאת ריבית של הפד.

