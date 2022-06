ההסכם בין yes ודיסני לא יאושר ע"י רשות התחרות עד ההשקה

רשות התחרות לא תסיים את בדיקת ההסכם בין yes לדיסני פלוס עד יום חמישי, המועד שבו דיסני פלוס משיקה את האפליקציה ואת שידוריה בישראל. בעקבות זאת התעוררה לכאורה סוגיה האם yes יכולה להשיק במקביל את שיתוף הפעולה שלה עם דיסני פלוס שעליו כבר הכריזו הצדדים רשמית. לגלובס נודע שהפתרון מבחינת yes הוא לקיים את שיתוף הפעולה ולעלות בקמפיין כמתוכנן, אך זאת מבלי להדגיש שמדובר בהסכם בלעדי.

ביום חמישי הקרוב אמורה דיסני פלוס לפתוח את האפליקציה שלה לשידור גם בישראל. החברה חתמה על הסכם שיווק בלעדי עם yes שזכתה לשווק את דיסני פלוס כחלק מחבילת הערוצים שלה, במקביל לפתיחת האפליקציה לציבור.

אלא שההסכם בין דיסני פלוס ו-yes מחייב את אישור רשות התחרות היות ומדובר בהסכם בלעדיות וכמו כן מדובר בהסכם בין מתחרים. לגלובס נודע שרק בימים האחרונים פנתה רשות התחרות לשורה של גופים בשוק וביקשה את התייחסותם לסוגיה לפני שתיתן החלטה בנושא. הבדיקה של הרשות טרם הסתיימה וגם לא תסתיים עד ההשקה הקרובה ולכן עלתה השאלה מה קורה במקרה כזה והאם ואיך תשיק yes את שיתוף הפעולה עם דיסני פלוס, ומה תהיה עמדת האחרונה במידה ולא יהיה אישור מרשות התחרות.

ב-yes החליטו להתמודד עם הסיטואציה שנוצרה דרך ויתור לכאורה על הבלעדיות עד קבלת האישורים מרשות התחרות. בפועל אין לכך הרבה משמעות כיוון שדיסני פלוס לא תבחר משווק נוסף וממילא מהלך כזה יכול לקחת חודשים ארוכים ואף שנה, ולכן שיתוף הפעולה בין החברות יתקיים תוך בלעדיות בפועל.

השאלה הגדולה היא מה תעשה רשות התחרות לנוכח שיתוף הפעולה בין החברות גם אם הוא לא מעניק בלעדיות רשמית ל-yes היות ומדובר בשיתוף פעולה בין מתחרים. ברשות שומרים את הקלפים צמוד לחזה ולא מוכנים להגיד האם בכוונתם לפעול בעניין.

נזכיר כי גם בין פרטנר לנטפליקס היה הסכם שיווק שהעניק לראשונה עדיפות בשיתוף הפעולה ובסליקה בלעדית של נטפליקס, ואולם פרטנר הייתה אז שחקן שרק נכנס לשוק כשחקן טלוויזיה חדש שאינו מתחרה בשוק כשחקן טלוויזיה שגם מעורב בהפקת תוכן, ולכן לא התעוררה בעיית תחרות בין החברות.

במקרה של yes מדובר באירוע אחר, וזאת על רקע היותה שחקן גדול וחזק מאד בשוק הטלוויזיה, וגם על רקע העובדה שהיא חלק מקבוצת בזק.