כ-100 אלף לקוחות yes הצטרפו לשירות דיסני פלוס מאז הושק השירות לפני כחודש. מדובר במספר משמעותי שעבר את תחזיות yes, וזו גם אחת הסיבות שבגינן החליטה לוותר על הבלעדיות בשיווק חבילות משותפות. המספר אינו כולל את המנויים שהצטרפו לשירות באופן עצמאי באמצעות הורדת האפליקציה.

מספר המצטרפים היחסית גדול אינו מעיד בהכרח שהם גם יישארו כמנויים משלמים לאחר תקופת ההנחה שמעניקות החברות (שישה חודשים ב-yes וארבעה חודשים באופן עצמאי שמתקבלים דרך הוזלת המחיר החודשי לאורך כל השנה). כרגע המספר מפתיע, אבל ההערכה היא שהתקלות בשירות והאכזבה שחשים רבים מכך שמדובר באפליקציה הלא מקורית של דיסני פלוס, תוריד את המספר באחוזים ניכרים לאחר שתסתיים תקופת המבצע.

עבור yes המספרים מאוד מרשימים, אבל השאלה החשובה כאן היא מה תהיה התמורה לאורך זמן מבחינת הכנסות לחברה. Yes היא היחידה שסולקת חבילות עם דיסני פלוס, כך שהלקוח משלם עבור השירות דרך החשבון שלו ב-yes, אבל היא בתורה מעבירה את הכסף לדיסני פלוס וכמה נותר לה מכל לקוח כזה זו שאלת המפתח. יחד עם זאת, עבור yes מדובר במהלך אסטרטגי שצפוי לעזור לה בשימור לקוחות בטווח הארוך.

ההשקה של דיסני פלוס לוותה בציפיות גבוהות מאוד אבל כבר עם ההשקה רבים התאכזבו לגלות שהשירות סובל מבעיות טכניות כמו למשל צפייה שנקטעת באמצע וחוזרת להתחלה בטלוויזיות מסוימות, או איכות קול חסרה בהשוואה לאפליקציה המקורית והכי מרגיז האפליקציה בישראל גם יותר יקרה מאשר בארה"ב.

אחד ההבדלים שיש בין השירות במזרח התיכון ואסיה לעומת ארה"ב ואירופה, הוא שהתוכן אינו זהה בשל בעיות של זכויות יוצרים, וכך קורה שבארה"ב התוכן יותר עשיר. בדיסני פלוס הבטיחו שהפערים בתכנים ייפתרו מלבד כאלו שמורשים לשידור רק בארה"ב. כמו כן, חלק מהבאגים שמתגלים באפליקציה המקומית כבר טופלו.

yes סירבה להתייחס.