לראשונה בבריטניה הוכרז מצב חירום לאומי בשל גל החום

בדרך לשיאי הטמפרטורה: בבריטניה נערכים להתמודדות עם החמרה של גל החום שהחל בממלכה השבוע. מחר (ג'), עלולה הטמפרטורה לזנק בחלקים במדינה ל-40 מעלות או יותר, ולשבור את השיא המפוקפק שעמד רק בשנת 2019 על 38.7 מעלות צלזיוס. לראשונה אי פעם, הוכרז בבריטניה מצב חירום לאומי בשל גל החום, ופורסמה לציבור ״אזהרה אדומה״ שכן באזורים נרחבים כבר שורר חום כבד, המוביל לשיבושים באורחות החיים ולסכנת חיים עבור אוכלוסיות בסיכון.

כבר היום, נשבר בממלכה שיא כל הזמנים: ויילס רשמה את היום החם ביותר שלה מאז החלו מדידות הטמפרטורה באזור, עם 35.3 מעלות צלזיוס. בלונדון נרשמו בצהריים 37.5 מעלות, בקיימברידג' 37.1 מעלות וצפונית ללונדון 38 מעלות צלזיוס, וכך עולה הסיכוי שהיום יירשם כיום החם ביותר בשנה, לעת עתה.

מרכז החיזוי הבריטי עדכן היום את התחזיות, והזהיר כי קיים סיכוי שהטמפרטורה תטפס מחר ל-43 מעלות צלזיוס בצל, צפונית ללונדון. ייתכן כי בבריטניה יישברו שיאים יום אחר יום: אתמול היה היום החם ביותר בממלכה מאז החלו המדידות, עם 33 מעלות צלזיוס בחלק מהאזורים. כעת, ישנה סבירות גבוהה שאותו שיא יישבר היום, וכך גם מחר.

אילו תחצה הטמפרטורה באנגליה את סף ה-40 מעלות, אנגליה תהפוך השבוע לאחד המקומות החמים בעולם. ייתכן, כי רק 1.2% מפני השטח בעולם יחוו טמפרטורות גבוהות יותר באותה עת. כדי להתמודד עם ההשפעות נרחבות על בני האדם והתשתיות, הוכרזו בממלכה צעדים שונים. כך למשל, מהירות הרכבות הופחתה באופן משמעותי ״עד לזחילה״ כדי למנוע מהמסילות להתעקם, והנוסעים באנגליה ובווילס נקראו להשתמש בשירות רק במידת הצורך.

בתי ספר ומשרדים נסגרים, והממשלה קוראת לציבור לעבוד מהבית, כדי לא להסתכן בהליכה מאומצת תחת השמש הקופחת. בבתים רבים ובעסקים באנגליה, לא מותקנים מזגנים, וכך גובר הסיכון הבריאותי לאוכלוסייה. הטמפרטורות הקיצוניות אילצו כמה בתי חולים באנגליה לבטל ניתוחים בשל טמפרטורות גבוהות מדי בחדרי הניתוח ובשל הצורך לשמר כוח רפואי למצבים בריאותיים קיצוניים באוכלוסיה בשל גל החום.

