yes חוזרת למגרש חבילות האינטרנט המשולבות עם מחיר משתלם מבזק

המהלך המפתיע של yes: החלה למכור בנדלים של טלוויזיה ואינטרנט במחירים שמשתלמים יותר מהמחירים של חברת האם בזק. לגלובס נודע כי לאחרונה החלה yes למכור חבילות משולבות במתכונת חדשה ומעודכנת הכוללת חשבונית אחת, טכנאי אחד וכדומה, על גבי הסיבים של בזק. הדבר המפתיע הוא מחירי ההתקנה, שאצל yes יעמדו על 149 שקל בלבד, וזאת לעומת בזק שהפחיתה את המחיר רק לאחרונה ל-299 שקל במקום 450 שקל.

מחיר החבילה הכוללת אינטרנט וטלוויזיה יעמוד על 179 שקל לחודש לתקופה של 3 חודשים ולקצב גלישה של 300 מגה. לאחר מכן המחיר יטפס ל-329 שקל. בסטינג המחיר יעמוד על 159 שקל לחודש ל-3 חודשים לאותו קצב גלישה, ולאחר מכן יעלה ל-229 שקל.

נודע כי כרגע מדובר בפיילוט ו-yes עדיין לא מקדמת מכירות הבנדל החדש באופן רחב.

מדובר במהלך שהוא קריטי ל-yes והוא גם חלק מאסטרטגיה יותר רחבה שמטרתה לקדם מכירות סיבים של בזק.

נזכיר ש-yes בהיותה חלק מקבוצת אלפא, הכוללת את בזק בינלאומי ופלאפון - המטרה המרכזית שהוצבה בפניה הייתה למכור חבילות אינטרנט וטלוויזיה במסגרת של טריפלים ובנדלים. ואולם הניסיון הזה לא צלח וגרם להרבה מאד אכזבה בקבוצה. ל-yes לקח מספר שנים מאז הניסיון הקודם לחזור ולמכור את החבילה המבוקשת, וכאמור רק לאחרונה החלה בפיילוט.

אחת הבעיות הקשות בניסיון הראשון שלא צלח במכירת הבנדל או הטריפל היה בעיקר הצורך לתאם בין בזק בינלאומי שמספקת את האינטרנט לבין yes שמספקת את הטלוויזיה. התיאום בין הטכנאים וסוגיית החשבונית הכפולה - כל אלו יצרו בעיה רצינית למהלך וזו הסיבה ש-yes העדיפה לחזור לבסיס ולהתחיל לטפל במוצר מהתחלה דרך מערכות מידע וגיבוש ההצעה והפתרון על ידה ללא בזק בינלאומי.

כאמור המהלך צפוי להביא לתחרות מול חברת האם אבל חשוב לזכור כי בראייה הכוללת הקבוצה רוצה לעודד מאד את מכירת הסיבים משום שהיא סבורה שהמכירות לא מספקות. זו הייתה הסיבה להפחתת מחיר ההתקנה שהיה המהלך הראשון המשמעותי של רן גוראון כמנכ"ל בזק.

יש להניח שבעיני הדירקטוריון הגידול הצפוי במכירות של סיבים וכאמור גם של מנויים ל-yes שווה את ההפחתה במחיר ההתקנה.

מ-yes נמסר: "yes פועלת כל העת על מנת לייצר חווית צפייה מצוינת עם הוספת שירותים, תכנים ומוצרים חדשניים, ובימים אלה מתקיים פיילוט גם לחבילת טלוויזיה וסיבים משולבת".