חצי שנת מלחמה באוקראינה הניבה המוני פייקים. אספנו את המובחרים

בשבוע שעבר אוקראינה ציינה באותו היום גם את יום העצמאות ה־31 שלה וגם חצי שנה מאז שהצבא הרוסי פלש אליה, מה שהתחיל במלחמה עקובה מדם שקשה להעריך מתי תגיע לסיומה. כבר עם פרוץ המלחמה הפייקים בנושא שטפו את הרשתות החברתיות, והם לא הפסיקו עד היום. לציון חצי שנה, אספנו כמה פייקים נבחרים מהמלחמה.

חוזרים להתחלה. נתחיל עם כמה פייקים שתפסו תאוצה כשהעסק רק התחיל. כך למשל, עם פרוץ המלחמה נפוצו תמונות של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי עולה על מדים ומצטרף לחזית. רק שכפי שהראו בארגון בדיקת העובדות הספרדי Maldita, התמונות האלו צולמו בסיורים ב־2021, לפני פרוץ המלחמה. גם התמונה של ילדים מצדיעים לכוחות האוקראיניים היוצאים לקרב, כפי שהראו ברויטרס, היא בכלל מ־2016. ולא, המגזין טיים לא פרסם שער בו נראה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עם שפם היטלר. כפי שהראו ב־Maldita, מדובר בביצוע של מעצב גרפי ולשי, שמיהר לקחת את הקרדיט.

שולטת בימים. נעבור קצת קדימה, למאי. האם יכול להיות שבריטניה שלחה את הצי שלה כדי לשבור את המצור הרוסי על אוקראינה, שהערים קשיים על ייצוא התבואה האוקראינית לצרכניה בעולם? פוסט ויראלי בפייסבוק ניסה לטעון שכן. אבל כפי שהראו בארגון האמריקאי Lead Stories, זה לא בדיוק המצב. שרת החוץ הבריטית הביעה תמיכה בכוח משימה ימי שלא יתבסס על כוחות נאט"ו, אבל בשום שלב לא נמצאו ראיות שכוחות בריטיים נשלחו לים השחור כדי לאפשר לספינות האוקראיניות לעבור. בודקי העובדות חיפשו ולא מצאו שום הצהרה בנושא ממשרד החוץ, משרד ההגנה או הצי, למרות שאלו מעדכנים על המצור באופן שוטף. מאז עברו כמה חודשים, והושג הסכם בתיווך טורקי, כך שכעת אנו יודעים שאכן מדובר בפייק.

במאי אקשן. ונעבור לימינו. האם יכול להיות שהאוקראינים מביימים את ההתקפות הרוסיות על עריהם? באיטליה נפוץ סרטון טיקטוק שטוען שכן. "בהוסטומל, אוקראינה, 'במאי הסרטים' של משטר קייב מביימים את הזוועות שכביכול כוחות רוסיים עשו נגד אזרחים", נטען לצד וידאו של צוות צילום על רקע מכוניות בוערות. כפי שהראו ב־Lead Stories, אכן מדובר בסרט מבוים על המלחמה הנוכחית, אבל הוא נועד להראות את גבורתם של האנשים שנשארו בקייב, ולא להמציא מתקפות רוסיות חדשות.

מציאות קרה. הסנקציות של המערב על רוסיה והקיצוץ בהזרמת הגז הרוסי שמועבר לאירופה הביאו למשבר אנרגיה של ממש, עם חשש מהחורף הקרוב. בגרמניה מזהירים מבעיות באספקת חשמל, ובבריטניה החל מאוקטובר מחירי החשמל כמעט יוכפלו. אבל בבריטניה, כך נראה, יש מי שנחושים להמשיך עם האתוס של keep calm and carry on. עובדה, במנצ'סטר נתלה שלט עם הכיתוב "אתם תקפאו בחורף - כי הם (האוקראינים) צריכים את זה יותר" על רקע צבעי הדגל האוקראיני. הציוץ העצבני ששיתף את עצם קיומו של השלט זכה ליותר מ־3,000 שיתופים. חבל שהשלט הזה לא קיים. הרצה לאחור של התמונה, שנעשה ע"י הארגון האמריקאי Check Your Fact, מעלה שהשלט הזה הולבש בפוטושופ על תמונה ממרץ, בה נראה השלט מפרסם הופעה מוזיקלית.

תחקיר: אוריה בר־מאיר

