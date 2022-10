וי כחול בטוויטר ב-20 דולר לחודש: שירות המנויים החדש של מאסק

אילון מאסק באולטימטום ראשון לעובדי טוויטר. לפי דיווח של אתרי Platformer ו-The Verge, הבעלים החדש של הרשת החברתית סימן תאריך סופי להכנסת הליך אימות בתשלום לטוויטר ואם העובדים לא יעמדו בו, הם יידרשו לעזוב את החברה.

● עידן מאסק בטוויטר מתחיל: המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים פוטרו והוצאו מהבניין, וזה רק הפרומו | ניתוח

המטרה של מאסק היא לשנות את טוויטר Blue, שירות בתשלום חודשי של 4.99 דולר עם פיצ'רים ייחודיים לנרשמים, לשירות מנויים יקר יותר שגם מאמת משתמשים באמצעות הוי הכחול המוכר של הרשת החברתית - אותו מקבלים עיתונאים, פוליטיקאים, אמנים ועוד אנשי ציבור לאחר הליך וידוא. באתר The Verge מוסיפים כי המטרה הסופית היא לגבות 19.99 דולר בחודש עבור השירות המחודש.

שירות טוויטר Blue הושק לקהל הרחב לפני קרוב לשנה, בתור אפשרות לצפייה במאמרים ללא פרסומות של חלק מהמפרסמים ברשת עם אפשרויות להתאמה אישית באפליקציה - כמו שינוי צבע הלוגו של היישום במסך הבית בטלפון.

לפי התוכנית החדשה שהפיץ מאסק במזכרים פנימיים בחברה שהגיעו ל-The Verge, בשירות טוויטר Blue החדש משתמשים יקבלו 90 ימים להירשם ולשלם לפני שיאבדו את סימון האימות שלהם, אותו וי כחול נכסף.

הדדליין להשקת השירות החדש הוא 7 בנובמבר, כלומר בעוד שבוע, ולעובדי המחלקה האמונה על השירות נאמר כי אם לא יעמדו בדרישות - יפוטרו.

מאסק לא הסתיר את כוונותיו בנוגע לשינויים שהוא מתכנן לעשות בהליכי האימות של טוויטר, גם כאשר עסק בכמות הבוטים (משתמשים מזויפים) ברשת. הבעלים החדש צייץ ביום ראשון כי "כל הליך האימות עומד להשתנות כעת".

The whole verification process is being revamped right now