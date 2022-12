טסלה צנחה השנה ביותר מ-60%. אילון מאסק מצא את האשמים

ביום שלישי צנחה מניית יצרנית הרכב טסלה ב-8%, והגיעה לשפל של 52 שבועות. מנכ"ל החברה, אילון מאסק ניסה להאשים את הירידות במיקרו שינויים בסקטור.

רוס גרבר, משקיע ותיק בטסלה צייץ ש"מניות החבה משקפות את מצב המנכ"ל שלה - שלא נוכח, כל הכבוד לחבר הדירקטוריון", גרבר גם החל בקמפיין להתמנות למנכ"ל החברה בעצמו.

בתגובה צייץ מאסק "כשעליות הריבית - המובטחות פוגעות בהכנסות מהשקעות - שאינן מובטחות, אנשים יטו יותר להעביר את הכסף שלהם ממניות למזומן, ולכן המניות נופלות".

In simple terms:

As bank savings account interest rates, which are guaranteed, start to approach stock market returns, which are *not* guaranteed, people will increasingly move their money out of stocks into cash, thus causing stocks to drop.