המיליארדר אילון מאסק צייץ בטוויטר לפנות בוקר (ד') כי הוא יתפטר מתפקידו כמנכ"ל הרשת החברתית לאחר שיימצא לו מחליף. "אפרוש מתפקידי כמנכ"ל ברגע שאמצא מישהו טיפש מספיק בשביל לקחת את העבודה! לאחר מכן, רק אפעיל את צוותי התוכנה והשרתים", כתב.

זו הפעם הראשונה שבה המיליארדר מזכיר את עזיבת התפקיד, לאחר שביום שני האחרון צייץ סקר בו שאל אם עליו לפרוש. יותר מ-17 מיליון איש ענו עליו - והרוב קראו למאסק להתפטר. עד הציוץ האחרון, תגובתו היחידה והעקיפה של מאסק לתוצאות הייתה טענות לפיהן הסקר הוטה על ידי חשבונות מזויפים, והצעה להגביל השתתפות בסקרים רק למשתמשים מנויים בתשלום.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.