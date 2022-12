הסקר החדש של אילון מאסק: האם עליי להמשיך לנהל את טוויטר?

הכאוס בטוויטר תחת ניהולו של אילון מאסק נמשך. המיליארדר שרכש את הרשת החברתית ב-44 מיליארד דולר בנובמבר פתח סקר עם השאלה "האם עליי לרדת מראשות טוויטר?" והדגיש כי יציית לתוצאות הסקר.

במקביל, אמש (א'), במהלך השידור החי של משחק הגמר במונדיאל, אחד מהאירועים הנצפים בעולם כולו, תנאי השימוש ברשת החברתית שונו באופן מקיף - ואז הוחזרו לקדמותה ללא הסברים. זאת, לאחר שלפני כמה ימים מספר עיתונאים בכירים הושעו מטוויטר באופן זמני בטענה כי חשפו את פרטיו האישיים של מאסק.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. - Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

הסיפור החל אתמול במהלך שידור גמר אליפות העולם בכדורגל. בזמן שמיליונים צפו, ביניהם אילון מאסק שהגיע לאיצטדיון בקטאר, במסי ואמבפה נאבקים על הגביע, משתמש רשמי של התמיכה בטוויטר פרסם שרשור שמודיע על כך שהרשת לא תאפשר יותר לקדם חשבונות מדיה חברתית אחרים, ביניהם פייסבוק, אינסטגרם וגם פוסט ומאסטודון - שתי רשתות שאמורות להתחרות בטוויטר. "אנחנו מכירים בכך שרבים מהמשתמשים שלנו פעילים ברשתות חברתיות אחרות", נכתב בשרשור, "אך אנחנו לא נרשה יותר קידום חינמי של חלק מהפלטפורמות למדיה חברתית בטוויטר".

המדיניות החדשה התקבלה בזעם ברחבי הרשת החברתית, שמרבית משתמשיה נמצאים במגוון פלטפורמות של סושיאל מדיה. רבים טענו לצנזורה, אחרים טענו כי מאסק עושה בדיוק מה שיצא נגדו לפני שרכש את טוויטר. ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר לשעבר, כתב בציוץ כי אין כל הגיון במדיניות החדשה.

סקר טוויטר על כל שינוי מדיניות

אלא שבמהלך הלילה, המדיניות החדשה הוסרה לחלוטין מתנאי השימוש באתר טוויטר וגם שרשור הציוצים של המשתמש הרשמי נמחק וכל מה שנותר ממנו הוא צילומי מסך בלבד. מאסק צייץ מחשבונו הפרטי: "מעתה והלאה, תהיה הצבעה על שינויי מדיניות גדולים. אני מתנצל, זה לא יקרה יותר".

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. - Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

כאמור, מאסק אף הגדיל והעלה סקר בו הוא שאל אם עליו להמשיך לנהל את טוויטר. הוא הדגיש בציוץ כי "אני אציית לתוצאות הסקר". נכון לשעת הפרסום, יותר מ-11 מיליון משתמשים הצביעו ו-56.3% מהם סבורים שהמיליארדר צריך לפרוש מתפקידו. מאוחר יותר, מאסק צייץ בעוקצנות "היזהרו ממה שאתם מבקשים כי אולי עוד תקבלו את זה".

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it - Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

מאז שמאסק רכש את טוויטר באוקטובר, משתמשים רבים שיתפו בחשבונות שלהם קישורים לרשתות חברתיות אחרות בהן הם נמצאים מחשש שהפלטפורמה תיסגר או שהבעלים החדש ישנה את המדיניות באופן חריף מדי. בתנאי השימוש שנמחקו הודגש כי תוכן בסגנון "תוכלו לעקוב אחרי ב-@שם משתמש באינסטגרם\מאסטודון\פוסט" יהיה הפרת תנאי השימוש של הרשת החברתית.

במסמך המדיניות שנמחק נכתב גם כי כל נסיון לעקוף את המדיניות, כמו למשל פרסומי צילומי מסך ושינויים באיות כמו כתיבת המילה "dot" במקום נקודה, יענה בהשעיית או חסימת החשבון. משתמשים שכל מהותם הייתה לקדם רשתות חברתיות מתחרות היו אמורים להיסגר ולהיחסם לחלוטין מפתיחה מחדש.

השינויים במדיניות של טוויטר כבר הספיקו לעורר סערה בסוף השבוע האחרון, כשהשעתה כמה עיתונאים בכירים המסקרים את הרשת החברתית ואת מאסק. זאת, לאחר שנחסמו יותר מ-25 חשבונות שעוקבים אחרי מטוסים של ממשלות, מיליארדרים ואנשים בעלי פרופיל גבוה - כולל @ElonJet, חשבון שעקב אחרי מטוס הסילון הפרטי של מאסק. גם במקרה הזה, מאסק ערך סקר בו מרבית המשתתפים הצביעו בעד החזרת העיתונאים ולאחר תום ההצבעות הוא צייץ כי "העם אמר את דברו".