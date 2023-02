מלחמת הבינה המלאכותית: מה מפיל את גוגל ב-8% בוול סטריט?

המרוץ לבינה המלאכותית ממשיך, והתחרות בין גוגל למיקרוסופט בשיאה: המניה של ענקית הטכנולוגיה גוגל (אלפאבית ) צונחת במסחר בוול סטריט בכ-8%, הירידה היומית הגבוהה ביותר בחצי השנה האחרונה, ואילו מיקרוסופט מטפסת ביותר מאחוז חרף המגמה השלילית בוול סטריט. שתי החברות הכריזו בשבוע האחרון על תוכניותיהן להטמיע כלי בינה מלאכותית יוצרת במנועי החיפוש שלהן ופירטו את צעדיהן לפיתוח התחום - ובכך אולי טמון הפער בביצועי המניות כעת.

שתי הענקיות הכריזו איך הן מתכננות בסופו של דבר לשלב את הבינה המלאכותית היוצרת במנועי החיפוש שלהן. בעוד שהכלי של מיקרוסופט ו-OpenAI, ה-ChatGPT, מוכר יותר ופופולרי במיוחד, הכלי של גוגל, BARD, עדיין נמצא בפיתוח ובבדיקה במומחים מהימנים. רק בשלב מאוחר יותר, בשבועות הבאים, הכלי ייפתח לציבור הרחב.

באירוע שקיימה היום (ד') סיפקה גוגל פרטים נוספים, בהם הדגמות שונות - כמו משתמש שמתייעץ בקניית רכב ומקבל יתרונות וחסרונות של רכב חשמלי. עם זאת, עוד טרם האירוע של גוגל, הציגו מיקרוסופט ו-OpenAI את היכולות שלהן, שנראות דומות ואף בשלות ובוגרות יותר. מיקרוסופט כבר עכשיו מציעה רשימת המתנה לפיצ'רים החדשים שלה. בעוד שמיקרוסופט דוהרת לקראת שחרור הכלי לציבור, גוגל אומרת שתמשיך לבדוק את הפיתוח שלה עד שתגיע ל"רף גבוה לבטיחות" בחברה.

אנליסטים טוענים כי מיקרוסופט עולה כי הפרזנטציה שביצעה נתפסה בצורה חיובית יותר, ואף נטען שהיא אולי מסוגלת לנגוס בנתח השוק של גוגל - ששולטת ביותר מ-90% משוק מנועי החיפוש באינטרנט.

בנוסף לכך, בפרסומת שהופיעה ברשת מטעם גוגל, הכלי החדש שלה פישל בפומבי. בציוץ של החברה בטוויטר בו הכלי נשאל "על אילו תגליות חדשות מטלסקופ החלל ג'יימס ווב אני יכול לספר לילד בן ה-9 שלי?", הוא מציע כמה תשובות, באחת מהן נטען כי ג'יימס ווב צילם את התמונות הראשונות של כוכב לכת מחוץ למערכת השמש של כדור הארץ - וזו תשובה לא מדויקת.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l