הוויכוח שלאחר התמוטטות בנקים בארה"ב: להתערב או לא להתערב

מה היה קורה אם נשיא ארה"ב היה מחליט בספטמבר 2008 למנוע את התמוטטות ליהמן ברדרס, בנק ההשקעות הענקי, על יסוד ההנחה המפורסמת של

"גדול מכדי ליפול"?

לא ריאלי, לא מעשי, לא רלוונטי. אבל בכל זאת, הבה נניח שליהמן לא הייתה קורסת, והפאניקה של 2008 הייתה נמנעת, או מצטמצמת. או אז לא היה מתחולל מה שהאמריקאים קוראים "המיתון הגדול", הלוא הוא המשבר הכלכלי החמור ביותר מאז השפל הגדול של שנות ה־30.

אמריקה הייתה נראית אחרת, העולם היה נראה אחרת. סדרה של משברים מערכתיים הייתה נמנעת. אפשר אפילו לטעון כי מאורעות פוליטיים קריטיים לא היו מתרחשים. אפשר שברק אובמה ודונלד טראמפ לא היו עולים לשלטון. אפשר שארה"ב לא הייתה מאבדת הרבה מכוחה ומהשפעתה לטובת סין, רוסיה ואיראן.

וההפך: אפשר גם שהקונגרס של ארה"ב לא היה נדרש למאמץ חקיקה דרמטי כדי למנוע את הקריסה הבאה. היא הייתה מגיעה. עובדה, 14 שנה וחצי לאחר ליהמן, היא אומנם הגיעה.

מחלצי הטראומה של ליהמן נולד החוק המכונה על שם שני יוזמיו, דוד ופרנק, אשר אושר ב־2010, השנה השנייה של נשיאות אובמה.

השנתיים שלאחר ליהמן העניקו שיעור מאלף בפוליטיקה אמריקאית. הן ביטאו את הפוטנציאל שלה, אבל גם רמזו על עקרותה. התמוטטות ליהמן, שהתרחשה תחת נשיא רפובליקאי, העניקה לדמוקרטים ניצחון בחירות סוחף ושליטה על כל חלקי המערכת הפוליטית. הם ניצלו את הרוב, כדי לאמץ מספר חוקים היסטוריים, שהיו שנויים במחלוקת מרה. העזתם עלתה להם ביוקר אלקטורלי רב.

דוד־פראנק, כתבו יוזמיו, נועד "לקדם את יציבותה הפיננסית של ארה"ב באמצעות שיפור אחריות הדיווח והשקיפות במערכת הפיננסית, לשים קץ להיגיון של 'גדול מכדי ליפול', ולהגן על משלמי המסים באמצעות סיום של חבילות חילוץ".

הבנקים שנאו את החוק הזה. בעיני מבקריו הוא היה "סוציאליסטי", הגביל תחרות חופשית, והיה לא־הוגן ולא נחוץ. אפילו כמה מיוזמיו התחרטו על חלקים ממנו. הוא מילא תפקיד בהתמוטטות הרוב הדמוקרטי בקונגרס בבחירות שהתקיימו שלושה חודשים לאחר חתימתו. שבע שנים אחר כך, בחודשים הראשונים של טראמפ, רוב גדול נמצא בקונגרס להחלשת החוק.

השבוע, למחרת התערבותו של ממשל ביידן להצלת מפקידיו של בנק סיליקון ואלי (SVB), הסנאטורית אליזבת' וורן כתבה ב'ניו יורק טיימס': "איש אינו צריך לטעות בהבנת מה שהתרחש בימים האחרונים במערכת הבנקאית שלנו. התמוטטויות הבנקים האחרונות הן תוצאה ישירה של החלשת הכללים הפיננסיים".

וורן היא המבקרת הנמרצת ביותר של וול סטריט בוושינגטון. הרפובליקאים הכשילו ב־2011 את מינויה למנהלת הראשונה של המשרד להגנת זכויות הצרכנים, אשר קם מכוח חוק דוד־פרנק. היא התמודדה אפוא בהצלחה על מושב בסנאט ב־2012 מטעם מדינת מסצ'וסטס.

וורן חזרה והזהירה מפני תאבונם של בנקים לקבל עליהם סיכונים מרחיקי לכת בידיעה שהם לא יידרשו לשאת באחריות להחלטותיהם. היא אינה מבקרת את ממשל ביידן על עצם החלטתו להציל את כל הפיקדונות ב־SVB, אבל גם אינה מתפעלת מהם. סוף סוף, מפקידי SVB לא היו "אבא ואמא מחנות המכולת". הם היו יזמי טכנולוגיה נועזים וחמדנים. הם לא היו חייבים להתפתות ל־SVB.

ב־48 השעות הגורליות של סוף השבוע שעבר, בין קריסת SVB לבין פתיחת שבוע העבודה והמסחר, לחץ כבד עלה מעמק הסיליקון על הממשל. היה אפשר למצוא את עקבותיו העמוקים בחשבון הטוויטר של המיליארדר ביל אקמן (BillAckman@), מנהל קרן הגידור Pershing Square. קריאת ציוציו הארוכים מאוד והאזנה לדיוני טוויטר שבהם השתתף מלמדות על שיעורי החרדה ואי־הוודאות שפקדו את המערכת הפיננסית לפחות במחצית הראשונה של סוף השבוע.

