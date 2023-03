כשכלי התקשורת בארה"ב התאספו סביב בנק סיליקון ואלי שקרס בשבוע שעבר, תומך ביטקוין נלהב ניצל הזדמנות. הוא נהג במשאית מול הכניסה לבניין והראה למצלמות את המדבקה על צד הרכב בה כתוב: "BE YOUR OWN BANK" (היה הבנק של עצמך), עם תמונה של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול.

● מנכ"ל גוף ההשקעות הגדול בעולם מנתח את הסיבות לקריסת הבנק של ההייטק

● גלי ההדף הגיעו גם לתעשיית הקריפטו וערערו את המטבע היציב השני בגודלו

בשבועות האחרונים, קהילת הקריפטו, ובפרט מחזיקי הביטקוין יכולים להתרווח מול המשקיעים המסורתיים במין אנחת "אמרנו לכם". אחרי אחת השנים הגרועות בתעשייה, הביטקוין "חוזר למסלול", ומזנק לשווי של יותר מ־27 אלף דולר למטבע. עדיין שער המטבע הדיגיטלי נמוך משמעותית ממחירו באוקטובר 2021, אז הוא נגע ברף ה־67 אלף דולר (גבוה ב־160% מעל מחירו הנוכחי), ועדיין מדובר בהתאוששות מרשימה, ודאי מול החולשה בשווקים האחרים בתקופה האחרונה.

במשך שנים נופפו תומכי הביטקוין ביתרון המרכזי מול המטבעות המסורתיים: הגנה, תיאורטית לפחות, מפני אינפלציה ושחיקת המטבע. כמות מטבעות הביטקוין מוגבלת (בהיקף של 21 מיליון מטבעות עם סיום תקופת הכרייה), ואין שום בנק מרכזי שעשוי להתמודד עם החולשה בשוק באמצעות "הדפסת כסף" שתחליש אותו. וכשהבנקים המרכזיים הדפיסו כסף כדי להתגבר על הקורונה ועוד, חגיגת הביטקוין הגיעה לשיא ושכנעה לא מעט משקיעים שדווקא המטבע החדש יגן עליהם מהאינפלציה שתגיע.

אבל בדיעבד, הירידות בשוקי ההון בשנת 2022 לא פסחו על המטבעות הדיגיטליים והשנה החולפת התאפיינה בשוק שהגיב בצורה זהה לשוק המסורתי, במקום להוות אלטרנטיבה למניות הקלאסיות.

זאת, עד לתחילת 2023. מתחילת השנה אנו רואים כאמור שהמטבע המבוזר מתחיל לנוע בצורה הפוכה למגמות המתנהלות בוול סטריט, ואולי סוף סוף מספק הגנה וגידור למשקיעים שמבקשים לגוון את סל ההשקעות. בעוד מדדי הנאסד"ק ו־S&P500 ירדו ועלו לסירוגין, מטבע הביטקוין נסק.

מתחילת השנה הביטקוין זינק ביותר מ־63% ובשבוע האחרון, בו קרסו בנקים בארה"ב, כולל בנק קריפטו אחד (סיגניצ'ר בנק), הביטקוין טיפס ביותר מ־13%, מגמה מפתיעה לנוכח העובדה שבקריסות הקריפטו הקודמות הביטקוין דווקא צנח.

השבועות האחרונים עוררו תקווה מחודשת שהביטקוין חזר להיות "הזהב החדש", דרך לגדר סיכונים מול שוק המניות, אבל אדם בניון, שותף מייסד בקרן קוליידר, מעריך שמדובר בתופעה זמנית. "אני לא חושב שבאמת יצאנו מהמתאם עם המניות", הוא אומר. "מפעם לפעם אנו רואים שיש סטיות בשוק הקריפטו והוא כידוע מאוד תנודתי. אני חושב שאנחנו נראה חזרה למגמה כפי שהתרגלנו לראות אותה ובהסתכלות רחבה שוק הקריפטו יחזור למתאם עם וול סטריט."

השנה בה הספידו את מטבעות הקריפטו

למעשה, שנת 2022 הייתה שנה שקהילת הקריפטו כנראה הייתה מעדיפה לשכוח. בורסת הקריפטו FTX קרסה בפרשה שעדיין מתנהלת בערכאות שונות בארה"ב, מטבעות יציבים קרסו גם הם, והמטבעות המובילים כמו הביטקוין והאית'ריום צנחו בעשרות אחוזים. היו מי שהספידו את תעשיית הקריפטו והעריכו שהיא הייתה עוד טרנד חולף בשוק ההון - עד שהגיעה 2023.

למרות שגם מטבעות מבוזרים אחרים כמו האית'ריום מזנקים בשבועות האחרונים, את העליות מוביל המטבע הפופולארי בתחום - הביטקוין. "הוא המטבע הכי מבוזר שיש כרגע בשוק", מסביר אילן שטרק, מנכ"ל הוריזון מבית אלטשולר שחם. "הוא לא מסתמך על צד שלישי, לא הונפק על ידי חברה מסוימת ולמעשה משמש סוג של עוגן במערכת המטבעות הדיגיטליים".

לפי סקירה של אתר "קוין־דסק" (coindesk), הראלי בביטקוין לא מתרחש למרות קריסת הבנקים בארה"ב, אלא בגללה. "נפילות הבנקים שלא קשורים לביטקוין היא בשורה נפלאה לביטקוין", נכתב במאמר. "כשהמערכת המסורתית נחלשת, המטבע המבוזר מתחזק". בנוסף, כאשר מטבעות יציבים קורסים, אלה שמבטיחים יחס המרה סולידי של דולר למטבע, המשקיעים עוברים למטבע אחר.

גם שטרק אומר כי מטבעות הקריפטו מתחזקים בתור אלטרנטיבה להשקעה כאשר המוסדות המסורתיים מפסיקים להיות אמינים כפי שהיו.

לפי חלק מההערכות, הרשויות בארה"ב עלולות לנקוט יד קשה יותר כלפי גורמים העוסקים בקריפטו - כמו הבנקים שנסגרו סילברגייט וסיגניצ'ר - מאשר לגופים פיננסים אחרים שנלקעו לקשיים כמו בנק סיליקון ואלי. ההסבר לכך הוא כביכול הסלידה של הממשל המתחום ורצונו לקדם פעולות בכדי למנוע את הסיכון במוסדות המסורתיים הנובע מההשקעה במטבעות המבוזרים.

הקשר בין הראלי בקריפטו לריבית הפד

גורם נוסף שמשפיע על העליות בקריפטו הוא הבנק המרכזי בארה"ב, הפדרל ריזרב. קריסת הבנקים האמריקאים והחשש ממשבר פיננסי חיזקו את ההערכות שהפד ימתן את העלאות הריבית, ויש המעריכים כי אף יעצור אותן. בניון מסביר כי התחזיות הללו שולחות את המשקיעים חזרה לנכסים עתירי סיכון - כמו הביטקוין: "הריבית עוצרת והפד מקטין את היצע איגרות החוב שהוא מנפיק. אנשים צריכים לפנות במקרה כזה למקומות אחרים כדי למקסם את התשואות שלהם. הצפי לפעולות אלו מביא יותר כסף לאופציות פחות בטוחות ומשקיעים פוטנציאלים פונים במקרה כזה למטבעות דיגיטליים המסוכנים יותר".

מנגד שטרק דווקא חושב שהעלאות הריבית של הפד ומטבעות הקריפטו נעים על שני צירים מקבילים. "להחלטות הפד אין קשר ישיר למטבעות מכיוון שהם חיצוניים למטבעות המקובלים", הוא אומר. "המטבעות, הם חלופות להשקעות המסורתיות ולכן מתחזקים לאחר נפילות הבנקים". לדבריו, עליות הריבית כלל לא השפיעו על הביטקוין ושאר המטבעות המבוזרים בשנה האחרונה.

איך השפיעה קריסת FTX על הענף?

מה השתנה מאז קריסת בורסת הקריפטו FTX בנובמבר האחרון, שגררה את הביטקוין לשפל של 16 אלף דולר? "קריסת הבורסה יכולה להיות דבר חיובי בהסתכלות לטווח הרחוק", אומר שטרק. "השוק זהיר ומפוקח יותר, ובטווח הארוך זה דבר חיובי".

לדבריו בניון, "המשבר של בורסת FTX היה חיצוני לשוק הקריפטו עצמו. הוא פגע בו כמובן, אך לא נבע מבעיה במטבעות עצמם". הוא מסביר. "לכן, אין פה באמת התאוששות של השוק".