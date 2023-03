מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, של הדיפלומטיה ושל הפיננסים, סוף שבוע מתוח מאין כמותו מגיע אל קיצו. כנראה אין זו הגזמה להגיד שבימים הבאים ייפלו החלטות גורליות. ישראלים כמובן לא יחשבו שיש איזושהי הגזמה בשימוש הלשון ״גורלי״, אבל אנחנו מתכוונים לכל כוכב הלכת, לא רק למזרח הים התיכון.

כמו בסוף השבוע שעבר, השאלה המיידית בסוף השבוע הזה הייתה יציבותה של המערכת הבנקאית. בסוף השבוע שעבר השאלה הייתה מניעת פאניקה בעקבות קריסת בנק עמק הסיליקון. שרת האוצר של ארה"ב ויו"ר הפדרל ריזרב החליטו שהצלה ללא תנאי של כל הפקדונות הייתה האנטידוט היחיד למנוסה מבוהלת של מפקידים מבנקים קטנים ובינוניים.

בסוף השבוע הזה, השאלה הייתה איך להציל את קרדיט סוויס הענקית ולמנוע קריסה כללית אפשרית. ההבדל בין שאלת סוף השבוע הזה לשאלת סוף השבוע שעבר הוא המלאי באשפת החיצים. לפני שבוע, קריסת SVB הייתה מאורע טרי. היא נודעה בשעות האחרונות של שבוע העבודה והמסחר. הממשלה הפדרלית עדיין לא הספיקה להגיב. היא יכלה להניח, או לא יכלה להניח; אבל היא עדיין לא יכלה להסתמך על ניסיון.

הימים האחרונים עמדו בסימן הכישלון לשכך את בהלת קרדיט סוויס. ביום ה', הבנק המרכזי של שווייץ פתח קו אשראי של 54 מיליארד דולר. זה היה צריך להספיק, הלוא כן. זה היה הרושם ביום ה' בשווקי הכספים משני צדי האוקיינוס. אבל המטוטלת המאני־דפרסיבית של השווקים נעה בכיוון הנגדי ביום ו'.

במהלך הסופ"ש התגבשה הדעה שקרדיט סוויס בן 170 השנה (כמעט), שימיו כמעט כימי שווייץ המודרנית, הגיע אל סוף דרכו. עד יום שני בבוקר לכל המאוחר צריכה להינתן תשובה על השאלה אם יריבה הגדול של קרדיט סוויס, בנק UBS, יסכים להשתלט עליה. בזמן כתיבת הרשימה הזו, UBS התעניינה בערובות של שישה מיליארד דולר מממשלת שווייץ.

מדוע בעצם לא להניח לנפשו לתאגיד בנקאי סורר, המידרדר והולך במשך שנים, ומעורב בשערוריות פיננסיות מסמרות שיער? אם יש שוק חופשי ויד נעלמה, יופיעו מיד. אבל מקומה של המחשבה הזו הוא עכשיו בשוליים הסהרוריים. התוצאות של התמוטטות קרדיט סוויס, עם נכסים של 1.7 טריליון דולר, יהיו בלתי נתפסות.

״נתפסות״ היא כנראה מילת המפתח. המערכת הבנקאית כולה מפרפרת על פי תהום, או בכל אופן לא רחוק משם, ו״לתפוס״ אותה מבעוד מועד היא העדיפות העליונה, החד־משמעית. לא מפני שיש איזושהי ודאות שהיא בת־תפיסה, אלא מפני שיש צורך דחוף לנסות ולהרגיע.

בצד האחר של האוקיינוס, בנק אזורי נוסף, פירסט ריפבליק, לוחם על חייו. הוא הפסיד כבר 80% מערך השוק שלו. התאגידים הבנקאיים הגדולים ביותר נחלצו לעזרתו ביום ה' שעבר, עם פקדונות לא מבוטחים של 30 מיליארד דולר. אבל ביום ו' התחדשה הבריחה מפירסט ריפבליק. מה יקרה לו בתחילת השבוע? האם הבהלה תתפשט? או, למען הדיוק, איך היא לא תתפשט?

המדיה החברתית, בייחוד טוויטר, נעשתה זירות של תרחישי גוג־ומגוג. הכיוון הכללי הוא נבואות על פאניקה, העלולות כשלעצמן להניב פאניקה. כתבנו כאן לפני שבוע על התפקיד שמילא קרנאי־הגידור רב ההשפעה ביל אקמן, שרבים מלקוחותיו באים מעמק הסיליקון. הוא יצק נהרות של טקסט אל טוויטר בסוף השבוע שעבר, שבמרכזן עמדה הזהרה כי אם האוצר האמריקאי לא ימהר להבטיח את כל פקדונות SVB, כולל כמובן אלה שאינם מבוטחים (הרוב המכריע), תתחיל התמוטטות כללית של חברות־הזנק בענף הטכנולוגיה העילית בתוך יומיים. האוצר נענה לו, או לפחות להגיונו.

הבעיה העיקרית אינה עצם התחזיות הקיצוניות ביותר, במידה שהן באות מיחידים בעלי השפעה מוגבלת. הבעיה מתעוררת כאשר משתתפים רבי השפעה מתחילים לרטווט את הציוצים מבשרי הרעות.

If the Fed does not contain the regional bank collapse, there will be another great depression.

Small/medium banks account for 50% of US commercial and industrial lending, 60% of residential real estate lending, 80% of commercial real estate lending, and 45% of consumer lending pic.twitter.com/wzTMHxSnXI