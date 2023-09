כל מה שצריך לעשות כשהטלפון או המחשב נגנבים

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

הטכנולוגיה הצרכנית והגאדג'טים הקיימים בשוק שינו את חיינו, אבל מעל כולם בולטים שניים: המחשב האישי והסמארטפון. אם אחד מהם הללו נגנב או הולך לאיבוד, מדובר בחוויה מעיקה שכוללת אובדן מידע חשוב וחשש לפגיעה בפרטיות או בחשבון הבנק.

עם זאת, יש מה לעשות כדי לשמור על המידע שלנו מראש - משתמשים רבים אינם מאבטחים את המכשיר האישי עם קוד חזק או עושים שימוש חוזר בסיסמאות או בכתובות מייל, והדבר יכול לאפשר לגנבים לעשות ניצול לרעה גם בנתונים פיננסיים. בנוסף, יש מספר פעולות שניתן לבצע אחרי הגניבה. גלובס עושה סדר באחד התרחישים הכי לא נעימים בחיינו.

לפני הכול סיסמה חזקה

אחת הנקודות החשובות ביותר באבטחת מידע היא סיסמה חזקה. אם הסיסמה שלכם קלה לניחוש, הן בסמארטפון או במחשב (אם בכלל יש סיסמה), הדבר מאפשר לגנבים לפרוץ אליהם בקלות רבה יותר.

במקרה של סמארטפון, השתמשו בזיהוי ביומטרי כמו זיהוי פנים או טביעת אצבע, וכשמתבקשת סיסמה כדי להגן על המכשיר, אל תבחרו בסיסמאות גנריות כמו 0000 או 123456. סיסמה חזקה תורכב מאותיות גדולות וקטנות באנגלית, מספרים וסימנים מיוחדים כמו כוכבית, כרוכית, אחוז, דולר ועוד.

גיבוי מראש למנוע אובדן מידע

גם בסמארטפון וגם במחשב הנייד כדאי להפעיל גיבוי קבוע לחשבונות שלכם. במקרה של הסמאטרפון, באפל, בגוגל וביצרניות אחרות אפשר להפעיל גיבוי לשחזור המכשיר שנגנב במכשיר חדש שתרכשו.

במקרה של מחשב - ישנם שירותים ופלטפורמות שונות המאפשרות גיבוי של כלל הקבצים בענן. לדוגמה, מיקרוסופט מאפשרת במסגרת חבילת האופיס הביתית שלה גיבוי של עד 1TB בענן. אפל מציעה לבעלי מק לעשות גיבוי מהיר על גבי ה־iCloud. חשוב לגבות את הקבצים באופן קבוע.

ניטור ומעקב איך לזהות היכן המכשיר

רגע לפני שמכריזים שהמכשיר נגנב או שלא ברור איפה הוא, אפשר לנסות לאתר את המכשיר. במקרה של סמארטפון, הפיצ'ר Find my קיים גם באפל וגם באנדרואיד, ולשניהם יש תכונות שיכולות לעזור לאתר את המכשיר. אפשר להתחבר דרך המחשב או טאבלט כדי להשתמש ב־Find my של אפל, Find My Device של אנדרואיד, או Samsung Find My Mobile של סמסונג.

באפליקציות האלו ניתן לסמן את המכשיר כאבוד, לנעול אותו מרחוק ולקבל מיקום אחרון. בנוסף, אפשר להגדיר הודעה מותאמת אישית שתוצג על המכשיר, ובה יופיעו פרטי קשר.

איך נועלים את המכשיר מרחוק? אם מדובר במכשיר של אפל, צריך מכשיר אחר כמו מחשב או אייפד, שבאמצעותו תוכלו להיכנס לחשבון ה־iCloud שלכם, להתחבר לחשבון ולהפעיל את הפיצ'ר תחת Find My iPhone. כל שעליכם הוא להפעיל את ה־Lost Mode, ולהציג הודעה מותאמת. חשוב לציין שהפיצ'ר יפעל רק אם הדלקתם אותו לפני שהמכשיר אבד.

במקרה של אנדרואיד, יש להיכנס לחשבון הגוגל ממכשיר אחר, ולהפעיל את התכונה Find My Device. תחת האפשרות Secure device, אפשר לנעול את המכשיר עם הסיסמה, ואם אין סיסמה תוכלו להגדיר אחת שם.

מה עושים במקרה של מחשב? אם בעת הרכישה נרשמתם אצל היצרן, אפשר להתחבר לאתר היצרן בעזרת מחשב אחר, ולראות אם יש אפשרויות של מעקב אחרי המחשב שנרשם. אם המחשב הנייד מחובר לאינטרנט, בחלק מהפלטפורמות אפשר לראות את המיקום שלו על המפה.

לא רק זאת, חברות כמו מיקרוסופט ואפל מאפשרות שירותי מעקב. במקרה של אפל, תוכלו לראות תחת ה־Find My שמאגד לתוכו את כל המכשירים ששייכים לאותו חשבון, היכן המחשב שלכם יכול להיות.

גם בעזרת חשבון הגוגל שלכם תוכלו לנסות לאתר את המכשירים: תחת לשונית "המכשירים שלי" בחשבון הגוגל תוכלו לראות את המיקום האחרון, מה שיסייע למשטרה בהליך החיפוש.

סיסמאות וחשבונות לחזק את האבטחה

בעיקרון, אם לגנב יש גישה למכשירים שלכם, זה אומר שיש לו גישה גם לאימייל או לחשבונות אחרים שלכם. לכן, כדאי לשנות את הסיסמאות בכל חשבון שעלול להיפגע: רשתות חברתיות, אימייל, אפליקציות בנק או השקעות, אפליקציות סטרימינג כמו נטפליקס ועוד.

השתמשו בסיסמאות חדשות לכל החשבונות, והפעילו גם את האימות הדו־שלבי כדי שתשמרו כמו שצריך על המידע שלכם. מדובר בשכבת הגנה נוספת, שתחייב אתכם לאמת את החיבור דרך מכשיר נוסף או הודעה.

במקרה של מחשב, דפדפן כרום מאפשר לסנכרן את כל המידע למחשב החדש, ולשלוט על החשבון מרחוק. זאת באמצעות שימוש בלשוניות "פרטיות" ו"אבטחה". חשוב לומר: רבים משתמשים בשומר הסיסמאות של גוגל לכל דבר, ולכן חשוב מאוד לשנות את סיסמת חשבון הגוגל שלכם. בעת השינוי, החשבון יתנתק אוטומטית מכל מכשיר שלא משמש אתכם לאימות הזהות.

נקודה חשובה נוספת נוגעת לאלו השומרים את פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק במחשב הנייד. אחרי שהחלפתם את הסיסמה בחשבון הגוגל או הדואר האלקטרוני שלכם, היזכרו בכל החשבונות הרגישים, והחליפו סיסמאות גם בהם. בנוסף, מומלץ להסיר את כל פרטי התשלום השמורים באתרי איקומרס, כמו אסוס או איביי.

להתריע ולהזהיר עדכון הגורמים הרלוונטיים

כשהמחשב או הסמארטפון נגנבים יש לגשת למשטרה ולהגיש תלונה - לא כדאי לנסות להתעמת עם הגנב לבד, בהתאם למיקום של המכשיר. במקרה של סמארטפון, השלב הבא הוא לפנות לחברת הסלולר, לעדכן שהמכשיר נגנב ולבקש לחסום את הסים - כדי שלא יתחזו אליכם.

אם המחשב או הסמארטפון משמשים אתכם גם לעבודה, עליכם לעדכן את הממונים עליכם. כמובן, יש לפנות גם לחברת הבנק או כרטיסי האשראי שלכם, כדי להזהיר מפעילות חשודה או שונה. יהיו כאלו שיעדיפו לבטל את כרטיסי האשראי ליתר ביטחון, אבל מה שבטוח - יש לעקוב אחרי ההוצאות בשבועות שאחרי. לצד זאת, אפשר גם לעדכן את החברים והמשפחה ליתר ביטחון, כדי שאם יקבלו הודעות פישינג, יידעו שזה לא מגיע מכם.