ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לסיליקון וואלי בשבוע הבא ולהיפגש עם הבעלים של טוויטר, שנקראת כיום X, אילון מאסק. מאסק בעצמו אישר את הפרטים בציוץ בטוויטר, זאת לאחר דיווח בוושינגטון פוסט, שם פורסם כי מטרת הפגישה היא לשוחח על המאבק באנטישמיות המתרחשת ברשת החברתית. מיד לאחר הפרסום, גם לשכת ראש הממשלה אישרה את דבר הפגישה.

● ייפגש עם אילון מאסק? נתניהו מתכנן סדרת מפגשים עם חברות הייטק בארה״ב

● "סופר מרושע": ביוגרפיה חדשה של אילון מאסק חושפת את הסכסוך עם ביל גייטס

לפי חמישה אנשים המכירים את הפרטים, ששוחחו עם הוושינגטון פוסט, הפגישה היא במסגרת קמפיין של חבריו ובני בריתו היהודים של מאסק, כדי להדוף את משבר האנטישמיות המתחולל בימים האחרונים בטוויטר. בימים האחרונים, כבר פורסמו דיווחים גם בתקשורת הישראלית על כך שהשניים צפויים להיפגש.

בתחילת החודש, צייץ מאסק בטוויטר נגד "הליגה נגד השמצה", ארגון בין־לאומי העוסק במאבק נגד אנטישמיות, בטענה כי הוא מנסה להביא לסגירת הרשת החברתית על־ידי תיוגה כאנטישמית. הארגון, מנגד, טוען כי מספר הציוצים האנטישמיים בטוויטר גדלו מאז שמאסק קנה את החברה באוקטובר 2022, מה שהוביל לחזרתם של משתמשים קיצוניים לרשת החברתית.

מאז, מאסק המשיך לפרסם ציוצים ביקורתיים על הליגה, טען כי ארגון זכויות האדם אחראי במידה רבה לירידה של 60% בהכנסות החברה שלו, ואמר כי הוא מתכנן לתבוע אותו. בציוץ אחר, טען מאסק שהוא בעד חופש הביטוי, אך הוא נגד אנטישמיות מכל סוג.

Jonathan at ADL kicked off a massive Twitter boycott campaign less than a week after the acquisition closed.



Literally nothing had changed about the site. Our US revenue is still 60% down from that campaign, but slowly improving. pic.twitter.com/7vh5dtdDqi - Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2023

עם זאת, מאסק צייץ בעצמו ואמר כי הפגישה עם נתניהו תוכננה לפני מספר שבועות והיא עוסקת בכלל בבינה מלאכותית, ולא בנושא האנטישמיות. צריך להזכיר כי כבר בחודש יוני, דווח שנתניהו שוחח עם מאסק, וגם אז הציטוטים ששוחררו עסקו בבינה המלאכותית.

This discussion was planned several weeks ago and is about AI, not the Defamation League (they dropped the "A")

- Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023

הציוצים הללו של אילון מאסק בנושאי הליגה נגד השמצה הכניסו את טוויטר למצב בקרת נזקים, והמנכ"לית החדשה לינדה יאקרינו פועלת כדי למזער את המצב. לפי הדיווח, יאקרינו מתכתבת עם מנכ"ל הליגה נגד ההשמצה, ג'ונתן גרינבלט, וכתבה פוסט בבלוג שאומר כי החברה מתנגדת לאנטישמיות על כל צורותיה, וכי טוויטר תמיד תפעל כדי להילחם באנטישמיות. אחד האנשים המכירים את הפרטים, ששוחחו עם הוושינגטון פוסט, אמר כי הפגישה שתוכננה בחיפזון ליום שני הקרוב, מוסיפה ממד בין־לאומי למחלוקת הזו.