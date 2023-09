המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.

כפי שקורה בדרך כלל בחגי תשרי, גם השבוע הפסקת הפרסומות הייתה קצרה ודלה בקריאייטיב. רוב אלו שהתברגו בדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה כלל לא שודרו השבוע, או עלו בגרסת חסות בלבד. בזמן שצרכנים ישראלים רבים עסוקים בחופשותיהם, התותחים הפרסומיים הגדולים משייפים את 30 השניות החדשות שיעלו "אחרי החגים".

גל תורן ופבלו רוזנברג בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך

וכך, הדירוג השבוע כולל בעיקר מפרסמים שהשקיעו בנוכחות גבוהה במהלך חצי השנה החולפת. הפרסומת הזכורה ביותר שייכת לבנק לאומי, גל תורן ופבלו רוזנברג, למרות שלא הייתה באוויר כבר זמן רב, ואפילו לא ברדיו (מדיום "משלים" שמסייע בזכירות). הפרסומת האהובה ביותר, בפער עצום, שייכת זה השבוע השלישי לאל על, חנן בן ארי ואסף גרניט, וגם היא לא שודרה השבוע. שתי הפרסומות הן באמצעות מקאן ת"א.

למעשה, הפרסומת היחידה בדירוג שהייתה השבוע באוויר במלואה (לא חסות) שייכת לפלטפורמת הסטרימינג free TV, ולפי נתוני יפעת בקרת פרסום, זו גם הפרסומת המושקעת ביותר - עם כ־1.47 מיליון שקל (בדומה לשבוע שעבר). הפרסומת, שמתברגת במקום השישי בזכירות והשביעי באהדה, מציעה לצופים מחיר ברזל/בטון/גרניט פורצלן בקולו של ארז טל - טאלנט של קשת 12, מבעלות הפלטפורמה יחד עם RGE.

בסך הכול עומדת ההשקעה בפרסום של free TV בחודש ספטמבר על כ־5 מיליון שקל (נתוני יפעת), כאשר רוב דקות הפרסום היו בערוץ קשת 12. לפי נתונים שפורסמו השבוע, למרות ההשקעה המאסיבית, מספר המנויים של הפלטפורמה עומד על כ־50 אלף בשלב זה - לעומת כ־580 אלף של yes ו־770 אלף של HOT (ב־free TV בחרו שלא להגיב לדברים).

בשולי הדברים נציין כי השבוע התברגה בדירוג הפרסומת של yes ששודרה בתקופה האחרונה רק ברשת 13 ולא בקשת 12, מאחר שהחברה היא מתחרה של free TV. אגב, הפרסומת בכיכובה של נועה קירל כלל לא שודרה השבוע.

קמפיין free TV / צילום: צילום מסך

המפרסם המשקיע השני בגודלו השבוע, לפי נתוני יפעת, הוא משרד הפנים עם כ־650 אלף שקל בקמפיין הענקת כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון לזכאים לכך. במקום השלישי נמצא המותג אדידס, שהשקיע כ־630 אלף שקל בקמפיין we gave the world an original. שני הקמפיינים לא השתלבו בדירוג.

מחכים ל"אחרי החגים": ההשקעה בפרסום שוב צונחת - מ־21 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־18 מיליון שקל בלבד השבוע.

המשרד האהוב: שלושת המשרדים שאחראים לפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (אל על), אדלר חומסקי & ורשבסקי (בנק דיסקונט) וגליקמן שמיר סמסונוב (קוקה קולה).

שימו לב, בשבוע הבא (סוכות) לא יפורסם המדור, והוא יחזור בשבוע שלאחר מכן.