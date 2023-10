אמ;לק באירוע השקה של טסלה בסן פרנסיסקו, ליאור סושרד הצליח להרשים את אילון מאסק עד כדי כך שקיבל הצעה: "תגלה לי איך עשית את זה ותקבל מיליון דולר". סושרד נאלץ לסרב, אך מאז הוא שומר על קשר עם מאסק והשניים גם מקווים להיפגש לקפה בקרוב. ואולי זה הסיפור של סושרד: אתם כנראה מכירים אותם כאומן חושים, אך בשנים האחרונות המנטליסט נפגש בתדירות גבוהה עם יזמים מהשורה הראשונה. הוא מייעץ לחברות סטארט־אפ, אחראי לכמה אקזיטים, וגם משקיע בלא מעט טכנולוגיות "שיהיו חלק מהעתיד של כולנו". כך הפך הילד החנון מחיפה לאיש עסקים מצליח

לפני כמה חודשים עלה המנטליסט ליאור סושרד אל סיפונה של יאכטה יוקרתית שעגנה בחופי איביזה כדי להופיע בפני אחד הנסיכים הסעודים המוכרים והעשירים בעולם. בן רגע הוא מצא את עצמו בתוך סצנה סוריאליסטית: הנסיך ישב במרכז הסיפון, משני צידיו בני משפחתו עטויים בבגדי יוקרה ומתהדרים בתכשיטים שאת מחירם ניתן רק לדמיין, ומימינם ומשמאלם דוגמניות־על.

"אני פוגש כל הזמן מלכים של ארצות, ראשי ממשלות ושרים של מדינות, מיליארדרים והרבה אנשים שכל העולם מכיר ואני לא יכול לספר על המפגשים האלה, כי הם מאוד סודיים. אבל אז בחופי איביזה התכנסו כל הקלישאות מהסרטים - נסיך, יאכטה, דוגמניות, כסף", מספר סושרד. "ואני עומד להופיע ועובר לי פלאשבק בראש שאני עושה את מה שעשו ליצני החצר של המלכים לפני אלפיים שנה".

אבל הפעם "הליצן" הצליח להפתיע, ולא בזכות כישוריו כמנטליסט. בתום ההופעה הזמין הנסיך את סושרד אליו כדי להודות לו על הופעה מהנה, והשיחה גלשה למקומות בלתי צפויים. "שוחחנו על ישראל ועל ההייטק הישראלי וסיפרתי לו שהשקעתי בחברה שבודקת פרצות בענן, Reposify, שעשתה אקזיט. נכנסנו לעניינים הטכנולוגיים ואז קלטתי שהוא מסתכל עליי בהלם. הוא לא הבין איך הליצן מבין בטכנולוגיה".

השיחה בין השניים גלשה למחוזות הבינה המלאכותית, ואז הגיעה התפנית העסקית. "פתאום הוא אומר לי: תמצא לי דברים מעניינים בישראל להשקיע בהם". כמה חודשים מאוחר יותר חזר סושרד אל הנסיך הסעודי עם כמה רעיונות להשקעות בפיתוחים טכנולוגיים כחול־לבן. אולי נשמע עליהם בעתיד הקרוב.

"אני לא ליצן"

המפגש הזה והאופן שבו הוא התגלגל ככל הנראה מפתיעים את רובכם. הציבור מכיר את סושרד כאמן חושים, זה שיודע לומר לך איזה מספר או מילה תבחר לפני שאתה יודע בעצמך, זה שעם חבריו הקרובים ניתן למנות את הסופר־סלב קים קרדשיאן, טניסאי־העל נובאק ג'וקוביץ', המפיק היהודי-אמריקאי "סקוטר" בראון, הזמרת ברברה סטרייסנד ושורת ידוענים בינלאומיים נוספים.

אבל לסושרד יש עוד צד, פחות מוכר. בשנים האחרונות הפך המאסטר־מנטליסט למשקיע, יזם ואיש עסקים. עם חבר ילדות שלו, שי מישל, מנהל השלוחה הישראלית של קרן ההשקעות האמרקאית מרלין TLV ונצ'רס, הוא הקים את toDay - תוכנית האצה לחברות סטארט־אפ צעירות בסביבת B2B שיצאה לדרך בינואר 2016. במסגרתה לקח סושרד חלק בליווי של חברות. "שי מישל חבר שלי מגיל 17. כשהקמנו את התוכנית, עם כמה אנג'לים, והתחלנו את הפעילות, זו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי לעצמי: אני לא ליצן, אני יודע מה אני עושה", מספר סושרד כשאנחנו יושבים על כוס קפה במרפסת דירתו בקומה ה־24 במגדלי בבלי בתל אביב.

בפורטפוליו של toDay כבר רשומים כמה אקזיטים משמעותיים, בהם רכישת הסטארט־אפ הישראלי ריפוסיפיי (Reposify) בידי ענקית הסייבר קראוד סטרייק. הסכום לא נחשף אך מוערך בעשרות מיליוני דולרים. "ריפוסיפיי הייתה החברה הראשונה שנכנסה ל־toDay ולפני כמה חודשים היא נמכרה לענקית הסייבר. שי ואני בחרנו גם להשקיע בה אישית, אז הייתי גם בכובע של יועץ וגם בכובע של משקיע".

חברה נוספת שסושרד שימש כיועץ שלה ועשתה אקזיט היא Music On The Go) MUGO). החברה, שייסדו אורי סגל, רומן סלוצקי ושי גולדברג ופיתחה את טכנולוגיית Live Share, המאפשרת לכמה מאזינים להסתנכרן לאותה נקודה בשיר גם כשכל אחד מהם מאזין לה ממקור שונה - נמכרה לענקית הסטרימינג דיזר. "היזם יצר איתי קשר ואמר לי שהוא צריך עזרה. עשיתי את בדיקת הנאותות הפרטית שלי, נעזרתי באנשים שטיפה מבינים בזה, והגעתי למסקנה שזה סקסי, מגניב, טכנולוגי ועתידני. אז חיברתי בינו לבין סקוטר בראון".

ומאיפה הוא מכיר את סקוטר בראון? זה קרה כשקים קרדשיאן הזמינה אותו להופיע בביתה לכבוד יום ההולדת של קניה ווסט. "דיברנו קצת והוא הזמין אותי לארוחת שישי. ישבנו לאכול יחד, התחברנו ואנחנו בקשר מאז. זה התחבר לי עם MUGO, אז הצגתי לו את זה. הוא נכנס כיועץ לחברה ואחרי כל מיני פגישות הגענו ללן בלווטניק, מבעלי המניות בחברת דיזר הצרפתית (Deezer), המתחרה של ספוטיפיי (ומיליארדר השולט בישראל בכלל תעשיות, בעלת חברת המלט נשר, ואף הבעלים של ערוץ 13 - אל"ו). אני מכיר את לן שנים ארוכות מאירועי צדקה והפקות, וכך הכול התגבש".

חברה נוספת שסושרד מושקע בה היא Temi Robot הישראלית, שם הוא שותף, בעל מניות וסמנכ"ל מותג. החברה מפתחת רובוט שמיועד לספק שלל יכולות, ובהן האפשרות לנהל שיחות וידאו ללא שימוש בידיים, לעזור במה שצריך בבית, להעביר שיעורים פרטיים מרחוק ועוד. "העליתי פעם את הרובוט לבמה בכנס שהנחיתי לעובדי גוגל וניהלתי איתו שיח על הבמה על פתרונות הענן של גוגל. בסוף הצטלמתי איתו ועם סונדר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל העולמית. התמונה עלתה ללינקדין והתפוצצה שם בפן העסקי ונוצרה סינרגיה מעניינת".

סושרד משקיע גם בתחום האופנה, בסטארט־אפ Anywear, שמפתח אפליקציה שבאמצעותה כל אדם יכול לעצב ולייצר לעצמו בגד בכמה קליקים בודדים. כמו כן, הוא שותף במותג המגפיים Thursday boot - New York.

"אני משקיע בתחומים מגוונים, מטכנולוגיות ועד אופנה, במה שמעניין אותי ואני מרגיש שאין בשוק ושזה העתיד. בינתיים הפורטפוליו שלי מצוין", הוא אומר. "למותג המגפיים נכנסתי דרך חברים שלי מקרן סקורפיאונס. השקענו כמה מיליונים בודדים ועכשיו הציעו לרכוש את החברה ב־400 מיליון דולר, והמייסדים סירבו. היזם חושב שהם יכולים להימכר ביותר. Anywear אחרי גיוס ראשון ובפיתוח. אני מאמין שהדברים שאני משקיע בהם יהיו חלק מהעתיד של כולנו".

"ביל גייטס עשה עליי חיפוש"

במהלך השיחה שלנו סושרד מדגיש שאלה לא הנושאים שהוא רגיל לדבר עליהם בשיחות מזדמנות. "כשאני נפגש עם אנשים, כולם שואלים אותי 'נו, אז איך קים קרדשיאן?'. אף פעם לא שואלים אותי איך ביל גייטס או אילון מאסק". כמה רגעים לאחר מכן, כאילו בהזמנה, הוא מקבל הודעת טקסט לנייד מהעוזרת של אילון מאסק, ששואלת אותו מתי ניתן לקבוע לשניים קפה. "הקשר בינינו נוצר אחרי שהוא ראה אותי באירוע השקה של טסלה בסן פרנסיסקו. הוא דיבר על הבמה ונפגשנו בקצרה מאחורי הקלעים ועשיתי לו קטע. אז הוא אמר לי: אני אתן לך מיליון דולר אם תראה לי איך עשית את זה".

נשמע שווה.

"בטח שווה, אבל אין פה סוד שאני יכול ללמד אותו בשנייה. ללמוד את הנושא יכול לקחת עשר שנים. אין פה טריק. מאז נפגשנו כמה פעמים באירועים שונים ובוועידות וכך לאט־לאט נוצר בינינו קשר. עוד לא הצלחנו לשבת לקפה אבל אנחנו כל הזמן מנסים לתאם".

ואיך הכרת את ביל גייטס?

"הוזמנתי לוועידת דאבוס ופגשתי שם את טוני בלייר, ראש ממשלת לונדון לשעבר, שמכיר אותי מאירוע אחר שנפגשנו בו בעבר, ואז הייתה סצנה מצחיקה. הוא עלה לפניי לבמה והזמין אותי להתחיל את המופע שלי, ואמר: תשמעו, פעם הייתי על הבמה עם ביל גייטס ו-וורן באפט ועכשיו אני מופע החימום של ליאור המנטליסט. כולם צחקו ואני עליתי. ביל גייטס היה בקהל והזמין אותי לוועידה שלו, ואנחנו בקשר טוב".

בהמשך, באחת הוועידות שבה נפגשו שוב, גייטס ערך על סושרד חיפוש גופני. "עשיתי כמה מהלכים בהופעה והוא היה בטוח שיש עליי משדר ושמעבירים לי את המידע, אז אמרתי לו 'בוא תבדוק'. והוא בדק. זה היה נורא מצחיק. הורדתי את הז'קט והוא עשה עלי חיפוש".

"אני כלום, שקרן, מתחזה"

מערכת הקשרים העסקית־חברית הזאת עם מנכ"לים ובעלים של חברות בינלאומיות פתחה עבור סושרד את הדלת לעולם העסקי. זאת בייחוד אחרי שההופעות שלו עברו מהפך משואו טהור, בידור, לאינפוטיימנט - שילוב בין information ו־entertainment - דרך להעביר מסרים ומידע על החברה באמצעות בידור.

סושרד הפך לאינפוטיינר מבוקש בידי חברות בינלאומיות מובילות (בהן נייקי, גוגל, אפל, מיקרוסופט, וולמארט וגם אל על), הוזמן לקחת חלק מרכזי בהשקות, ועידות וכנסים עסקיים, שבהם תפקידו היה להעביר מסר לגבי המותג שהתבקש לקדם. "זה היה תהליך. בשלב מסוים הופעתי והסתובבתי ב־80 מדינות בכל העולם, ופתאום ההופעות האלה עברו טרנספורמציה מבידור לאינפוטיימנט.

הפך לאינפוטיינר מבוקש בידי חברות בינלאומיות מובילות

"למשל, כשאני מופיע בפני עובדי מיקרוסופט באירוע להשקת שירותי ענן חדשים שלהם, אז הקטעים שלי מחוברים לזה ומדברים בשפה שלהם. הם אומרים: WTF, מאיפה הוא יודע את הדברים האלה על פתרונות ענן? מאיפה אני יודע על אנבידיה ועל מלנוקס, שהשיקו מעבדים חדשים? פתאום מצאתי את עצמי יושב בבית וחושב על הטכנולוגיות שלהן. רציתי להמציא משהו שמתחבר לטכנולוגיה הזאת ושאלתי את עצמי איך אני יכול לחבר את זה לעולם שלי. ככה הכול התחיל".

רצית להיות יזם, ממציא?

"לא בדיוק. אבל אני כל הזמן ממציא דברים לטובת ההופעות שלי, אז גיליתי שכושר ההמצאה הזה לא טוב רק כדי לעמוד על הבמה. ואני מתחיל לגדול, ופוגש את ביל גייטס ווורן באפט ואילון מאסק ולארי אליסון ומקבל כל מיני פניות של יזמים ממוצרי צריכה ומטכנולוגיות ודברים מעניינים שאני מבין בהם ולא מבין בהם, ומנסה לחשוב מה אני עושה את זה".

אז כיום אתה בעצם מתווך בין היזמים למשקיעים?

​"אני לא מתווך. הברוקריות שלי במירכאות כפולות קורית תוך כדי הסטוריטלינג, הקריאייטיב והמרקטינג של מוצר שאני מייעץ לו או בוחר להשקיע בו, ואני מאוד נהנה מזה. יזמים צעירים וסטארט־אפיסטים, כאלה לפני גיוסים, בדרך כלל מבקשים ממני להכיר להם אנשים, אבל בהרבה מקרים גם אם אני אכיר להם את האדם הנכון, הם לא ידעו איך לספר את הסיפור הנכון. ושם אני נכנס לתמונה. אני יודע לחבר בין יזם למשקיע מהעולמות המתאימים לו וגם לספר את הסיפור הנכון".

ולפעמים הסיפור הנכון מתחיל כבדיחה. "אני יכול לבוא לוורן באפט ולומר לו 'תגיד, למה אתה לא משקיע בטק ישראלי?' ואז הוא אומר לי 'יאללה, תמצא לי משהו' ואני הולך על זה. אני חוזר אליו ואומר לו 'יש טכנולוגיה שעשתה ככה והשקיעה ככה' ומתאים את החליפה למי שדיברתי איתו. אז אני לא ברוקר, אבל הברוקריות קורית באופן טבעי כי אני רוצה לקדם רעיון מסוים, וזה מעניין אותי. אני בא כיועץ, כסטוריטלר, כמשווק, קריאייטיב שמעלה רעיונות. יש לי הרבה כובעים, ומאז שהקמתי את toDay אני מרגיש שהכול רץ מהר".

הסוד להצלחה העסקית, מסביר סושרד, הוא אותו סוד שהוא לא יכול ללמד את אילון מאסק על רגל אחת. "מנטליסט יודע איך אנשים חושבים. מלכתחילה אני מפרק לגורמים אנשים, אני מפרק להם את המוח. אני האקר מוחי, זה מה שאני עושה. אני מבין איך אנשים חושבים ואני יודע איזה טעויות הם עושים. כשהם אומרים לי מה הרעיון שלהם, אז אני יכול לומר להם איך לעשות את זה אחרת או לומר את זה אחרת.

"כשהופעתי עם דן אריאלי הוא אמר לי משפט יפה: אני למדתי פרופסורה בכלכלה התנהגותית ואתה עושה את זה באופן טבעי, בלי ללמוד כלום. אני נמצא בעולם הכלכלה ההתנהגותית בלי להבין את העקרונות של כלכלה התנהגותית".

אתה מבין את הטכנולוגיות מאחורי המוצרים?

"אם ידברו איתי על שורת הקוד אני לא אבין בזה. אבל אם יפשטו לי את זה אני אדע לשדרג ולהעביר את המסר לכל מי שצריך. אני מבין מהר את הלוגיקה. אני תמיד מפתיע אנשים כשאני מדבר 'טקית'. אני חנון של מבוכים ודרקונים ובחזרה לעתיד. יש לי הסתכלות אחרת על דברים.

"אומרים שצריך לחשוב מחוץ לקופסה, אבל אני תמיד אמרתי שלחשוב מחוץ לקופסה זה בעצם לבנות עוד קופסה מחוץ לקופסה, אז אני אומר 'תחשוב בין הקופסאות'. ההסתכלות השונה הזאת מאפשרת לי לדבר עם יזם על כל דבר - אם זה טכנולוגי או שהוא המציא פקק ייחודי לבקבוק - ולעזור לו ולקדם אותו".

סושרד אמנם מדבר על מפגשים עם נסיכים, ביל והילרי קלינטון, ג’ק מא, ג'רארד באטלר, סטינג וג’ייסון סטתהם כאילו הם חלק מהחבר'ה. אבל מתברר שמאחורי הקלעים גם הוא חווה את הדברים קצת אחרת. "מכירים את תסמונת המתחזה? סינדרום פסיכולוגי שהרבה אנשים חווים כשהם נמצאים בשיחה או בישיבה, כשאנשים מתלהבים מהם והם אומרים לעצמם בלב 'אני כלום, אני סתם שקרן, אני מתחזה'. אני חווה אותו הרבה. אני יושב עם המייסד של פייפאל ומדבר איתו על טכנולוגיה ישראלית, ובלב אומר לעצמי 'אני שקרן, אני שקרן, אני שקרן' ואז אני מקבל ממנו מייל שהיה נהדר".

אחת הפעמים שסושרד חווה בעוצמה את תסמונת המתחזה הייתה כשהוזמן לראשונה להשתתף בכנס סודי שעורך בכל שנה המפיק ג'פרי קצנברג בלוס אנג'לס - שלושה ימי הרצאות מתחומים שונים ובעיקר נטוורקינג ברמה בינלאומית. סושרד הרצה שם על חשיבה יצירתית וסטוריטלינג. "הכנס הזה מדהים. משתתפים בו כמאה אנשים שכל העולם מכיר, אבל הכנס לא מפורסם, אין לו תיעוד. מהצד ההוליוודי שחקני הקולנוע הכי גדולים בעולם, כמו טום קרוז; מהצד הטכנולוגי מייסדי החברות המובילות בעולם, כמו מארק צוקרברג וכל מי שאפשר לדמיין; בצד של המוזיקה הנס צימר המלחין של הסרטים הכי גדולים בעולם, זמרים מוכרים ועוד ועוד.

"שם הרגשתי הכי חזק את אפקט המתחזה. אני הולך שם עם ניים טאג 'ליאור סושרד' ואז אני רואה שגם לג'וליה רוברסטס, לג'סטין טימברלייק ולג'סיקה בייל יש ניים טאג. וזה מקסים".

החנון שמעריץ את סופרמן

ואחרי הכול, כשיושבים עם סושרד במרפסת דירתו במגדלי בבלי, כשהנוף התל־אביבי האורבני נפרש עד הים, ומדברים על רשת הקשרים הבינלאומית שלו, כמעט קשה להאמין שהכול התחיל ב"ילד חנון וביישן מחיפה שגדל בבית מהמעמד הביניים מינוס", לדבריו. אימו אתי הייתה עובדת זוטרה בצים, ואביו אדי היה מתווך דירות ואיש חינוך. "אבא עשה גם כל מיני עסקים קטנים, לא בסקייל גדול. לא היה יותר מדי כסף בבית".

כילד הוא אהב קסמים ומבוכים ודרקונים, וסבל מבריונות והצקות בבית הספר. "עברתי לא מעט התעללויות. הסיפור שאני מספר הרבה הוא על הפעם שבה הגעתי לבית הספר וקשרו לי על עץ את האופנוע משנת 69' ששיפצתי עם אח שלי".

סיבוב בביתו חושף גם את "הילד החנון" שהוא מספר שהיה. הספרייה של סושרד עמוסה אנציקלופדיות של מארוול ושל DC, על הרצפה ממול מונחת תמונה של סופרמן המורכבת מקוביות הונגריות שהוא קיבל מחברים. ובכלל, המוטיב של גיבורי־העל שולט בחלל. על אצבעו עונד סושרד טבעת עם הסמל של סופרמן.

"אני אוהב גיבורי־על. הסיבה הפורמלית לטבעת של סופרמן היא כי אמרתי לאשתי שלא יהיה לי נוח עם טבעת נישואים, אז היא אמרה לי 'נקנה לך טבעת סופרמן כי אתה מחובר לדמות'. הסיפור של סופרמן הוא מאוד יפה: היה כוכב שקרו בו דברים רעים וההורים של סופרמן רצו להציל אותו אז שמו אותו בחללית קטנה, הוא נחת בכדור הארץ וההורים שלו אימצו אותו. הסיפור הזה מוכר למישהו? זה הסיפור של משה בתיבה. הייתה מרים אחת ששמה את הבן שלה בתיבה כדי להציל אותו. הוא שט, הצילו אותו, הוא גדל והיו לו כוחות.

"אני אוהב את הסיפור היהודי של סופרמן ואני אוהב את זה שזה קצת אני - אני פעם סופרמן ופעם קלארק קנט המפוזר. אני יכול לעמוד ולדבר עם ביל גייטס, וורן באפט וקווין סייסטרום מאינסטגרם ולשכוח מתי אני אוסף את הבת שלי. לכן אני מחובר לדמות. היא מזכירה לי אותי".

"הכוחות" של סושרד התבטאו כבר מגיל צעיר, כשהילד הביישן היה מצליח להפנט את הקהל כשעלה על הבמה, בהתחלה מול חבריו במפגשים בבתים ובהמשך בצורה מסודרת יותר בימי הולדת ומסיבות. כבר אז הוא התמקד בתרגילים מחשבתיים ופסיכולוגיים, שהלכו והשתכללו עם הזמן.

לאחר שירותו הצבאי במערך הגנת שמי המדינה (מערכת הפטריוט) הוא הופיע בארץ והחל לפתח את הקריירה הבינלאומית. חשיפתו הטלוויזיונית הארצית הראשונה הייתה בתוכניות בוקר שונות ("סיגליות" עם סיגל שחמון) וכן בתוכנית הבידור של דודו טופז בערוץ 2 ובערוץ 10. מאוחר יותר זכה בגמר התוכנית "מחפשים יורש לאורי גלר". ומשם ההמשך ידוע.

היום אתה רחוק מאוד מהילדות בחיפה בבית "בינוני מינוס". אתה גר במגדל יוקרה ולאחרונה פורסם שרכשת ג'יפ טסלה ששוויו 800 אלף שקל.

"הרכב לא עלה 800 אלף שקל, אל תאמינו לכל מה שמפרסמים. יש לי גם משכנתה. זה נכון שהפער בין איך שגדלתי לאיך שהילדים שלי גדלים הוא לא נורמלי, אבל אנחנו שומרים על צניעות. כשאני טס להופעה בארה"ב ואמור להופיע מיד כשאני נוחת אז אני אטוס ביזנס כי אני חייב להגיע רענן, אבל כשאני טס עם המשפחה לחו"ל כולנו טסים בתיירים, תמיד, וכיף לי שם".

"כישלון? חוויית למידה טובה".

ואחרי כל ההצלחות, יש גם כישלונות. אחד מהם היה השקעתו של סושרד באסקייפ סיטי - מתחם חדרי הבריחה שהתיימר להיות הגדול בישראל, אך נסגר לאחר כשלוש שנים בהפסדים של מיליונים למשקיעים. "פתחתי את המתחם עם שני שותפים מבריקים והיינו יומרניים מאוד. זה היה בטרנד של חדרי הבריחה, השקענו מיליונים ופתחנו 1,000 מטר בנוי, ונכשלתי.

"אפשר לדבר שעות על למה זה לא עבד טוב, על הניהול והעובדה שלא הייתי מעורב מספיק, אבל זו הייתה אחת מחוויות הלמידה הכי טובות שהיו לי. זה מבאס אבל אי אפשר להצליח בלי להיכשל כמה פעמים. אנשים חושבים שהצלחה זה להיות למעלה כל הזמן, זה לטפס למעלה ולהישאר שם בפסגה, אבל בפועל זו רכבת הרים מטלטלת ומתפתלת, עולה ויורדת, מסתובבת וצונחת".

ההצלחה הזאת מתבטאת גם בלוח זמנים כמעט בלתי אפשרי ודילוגים אינסופיים בין ארצות ואירועים. ובתוך כל זה הוא גם אבא ובעל - הוא נשוי לטל, בעלת סטארט־אפ בתחום האופנה, ואב לשלושה: אורי בן ה־9.5, ליה בת ה־7.5 ואמי בת השנתיים וחצי. "אני לוקח את הילדים לגן, משחק עם הבן שלי טניס ומבלה איתם. אני הורה מעורב, אבל זה נורא קשה. למשל אתמול היו לי שתי הופעות, והיום קמתי להכין סנדוויצ'ים בשבע בבוקר".

כדי להיות "הורה מעורב" סושרד גם צריך גבולות ברורים בין העבודה לבית, ואת אלה הציבה לו אשתו. "טל היא מלכה. יש לי כל מיני הסכמים איתה שאני לא יכול לטוס להופיע שני סופי שבוע ברצף. וזה לגיטימי. אם יש מקרה נדיר שבו אני צריך לטוס שני סופי שבוע ברצף אז זה עולה לוועדה ולבורד הדירקטורים, שבה אנחנו שותפים, והיא קובעת הכול".

ואולי כל זה גם מצליח להשאיר אותו עם רגליים על הקרקע. יום אחד הוא יכול להופיע בפני 18 אלף עובדי וולמארט (כפי שעשה לפני כמה חודשים), למחרת הוא במפעל לייצור צמיגים בירוחם וביום אחר הוא מתייצב בבת מצווה בדרום הארץ ומצטלם סלפי עם חבורה של מתבגרים וההורים שלהם. "אני יכול להיות עם קים קרדשיאן ולהסתחבק איתה ויום אחרי לחזור ולהופיע בבת מצווה בפריפריה ולהסתחבק עם ילדה מתוקה ולהזמין אותה למופע שלי. אני לא עף על עצמי ואני בז לאנשים שעפים על עצמם".