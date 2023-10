נשיא ארה"ב ביידן: "נסייע בנשק ונדאג שלא ייגמרו אמצעי הלחימה"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נשא הערב (שלישי) דברים והתייחס למאמצים האמריקנים לסייע לישראל: "נבטיח שלישראל יישארו אמצעי לחימה, נבקש מהקונגרס לנקוט פעולה מהירה עבור שותפינו. זו לא פוליטיקה - זה ביטחון אמריקה וביטחון העולם". על שליחת נושאת המטוסים האמריקנית לכיוון ישראל אמר ביידן: "אנו מוכנים להתערב ברגע שיהיה צורך בכך".

"ברגע זה נהיה ברורים מאוד - אנחנו עומדים לצד ישראל. אין הצדקה לטרור, אין תירוץ לטרור", הדגיש הנשיא האמריקני. "חמאס לא מגן על כבוד העם הפלסטיני אלא רוצה לחסל את מדינת ישראל. הם משתמשים בפלסטינים כמגן אנושי". בהמשך הוסיף: "החמאס - כמו הפלגים הכי אכזריים בדעאש".

