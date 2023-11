"אם המשפחות יאשרו, צריך להראות את וידאו הזוועות לכל העולם"

אמ;לק מאות עיתונאים כבר צפו בסרטון המתעד את מעשי חמאס ב-7 באוקטובר. אבל אפקט ההלם הראשוני שהביע יותם קונפינו, והדברים הברורים שכתב בטוויטר, הפכו אותו לפנים של מי שהיה בהקרנה הראשונה. הוא הוזמן לתקשורת העולמית ומספר על הודעות תמיכה ואמפתיה רבות לצד תגובות אנטישמיות. הוא סבור שההחלטה להפיץ את התיעוד נכונה, על רקע העובדה שרבים בעולם לא מאמינים שהדברים קרו. הוא מאמין כי "עדיין יהיו אנטישמים ואסלאמיסטים רדיקליים ואנטי-ישראלים שלא יאמינו, אבל אני חושב שיהיו הרבה אחרים שאם הם יראו את הדברים שאני ראיתי - ישנו את דעתם".

לקח ליותם קונפינו בערך שעה מרגע שנחשף לסרטון הזוועות שהקרין דובר צה"ל לעיתונאים זרים בשבוע שעבר, ועד שהחליט לשתף בבהירות ובדיוק רב ככל האפשר עם עוקביו ב־X (לשעבר טוויטר) את מה שראה באודיטוריום.

העיתונאי הדני־ישראלי, שגדל בדנמרק לאם דנית ואב ישראלי ועבר לישראל לפני כשש שנים, כיסה באינטנסיביות את המלחמה שפרצה ב־7 באוקטובר ואת מעשי הזוועה, לתקשורת הבריטית והדנית. אבל הוא לא היה מוכן לתיעוד ממצלמות מחבלי החמאס עצמם, שנתפסו אחרי הקרבות בידי צה"ל, שנערך לכדי סרט של 45 דקות והוקרן לעיתונאים.

יותם קונפינו (33) אישי: בן לאם מדנמרק ואב ישראלי, עבר לישראל ב-2018.

מקצועי: כותב כעיתונאי עצמאי לכלי תקשורת בבריטניה ובדנמרק, בין השאר. בעל תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ותואר שני בביטחון ודיפלומטיה.

"לקח לי קצת זמן להבין את מה שראיתי. אני חושב שהייתי בהלם, והרגשתי כעס ותסכול יוצאי דופן. אבל בערך אחרי שעה חשבתי, טוויטר יכול להיות דרך טובה להוציא את זה החוצה, כי ידעתי שזו האחריות שלי לכתוב על מה שראיתי. הרגשתי צורך לשתף את מה שראיתי".

קונפינו (33), שמדבר עברית, התיישב וכתב בזריזות ובכמה נקודות בלבד את מה שראה: מעשי זוועה של מחבלי חמאס, רצח, התעללות, ירי בחפים מפשע, התפארות ואכזריות בלתי נתפסת. הוא תיאר מקרה-מקרה, מאלה שמגיעים לקהל הישראלי בשבועות האחרונים לאט־לאט, מסוננים יחסית, לצד סיפורי הגבורה; מקרים שלעתים לא עושים את כל הדרך לאירופה או לארה"ב, או שממוסגרים בצורה אחרת בתקשורת הבינלאומית. הוא כתב את מה שראה בעיניו בלבד.

I just saw indescribable, raw footage of Hamas’ massacre along with 100 other international journalists, provided by Israeli authorities. Here are the notes I took:

1: Hamas terrorist screaming Allah Akhbah as he frantically tries to behead a dead man with a shovel.