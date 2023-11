על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הכתוב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

והפעם: מה חושבים בקטאר על בכירי חמאס שמתארחים במדינה, הצהובון הבריטי סאן מקדיש את השער לילדים הישראלים החטופים, תאילנד מנהלת מו"מ לשחרור האזרחים החטופים שלה ואיך מסקרים את הפצצה בג'באליה.

1 איסמעיל הנייה לא ידע על המתקפה, קטאר "לא שמחה" לארח את בכירי חמאס

בכירי חמאס מתארחים בקטאר כתוצאה מלחץ אמריקאי בשנת 2011 והקטארים "אינם מרוצים" מהעניין; כך נטען מפי מקורות קטאריים אנונימיים בכתבה רחבה, המוקדשת ליחסים בין המדינה המפרצית לארגון הטרור ושמתפרסמת בשבועון דר שפיגל. הכתבה מאמצת לרוב את הנרטיב שהקטארים היו מעוניינים להציג לעולם: מתווכים הוגנים, דיפלומטים בשירות המערב ומדינה המממנת את חמאס רק באישור אמריקאי וישראלי.

בכיר קטארי אנונימי אומר בראיון, כי הנשיא האמריקאי לשעבר ברק אובמה הוא זה שיזם את הקמת משרד חמאס בדוחא ב-2011, במקום בטהרן, בנימוק שהדבר יקל על מגעים ומשא ומתן עם התנועה. "אנחנו תומכים בפלסטינים, אבל אין לנו אהדה גדולה לחמאס", אמר הבכיר, "הם גם לא אורחים קלים". דיפלומט מערבי ציין בכתבה כי להערכת ארגוני המודיעין איסמעיל הנייה, אחד מבכירי חמאס השוהה בקטאר, "כלל לא ידע" על המתקפה אפילו אחרי שקרתה. "הוא לא ענה לטלפון והיה בשבת בביקור פרטי בטורקיה".

2 "32 ילדים חפים מפשע נחטפו על ידי טרוריסטים - השיבו אותם"

הצהובון הבריטי סאן, המופץ ביותר מ-1.5 מיליון עותקים בבריטניה ונקרא על ידי עשרות מיליוני בני אדם באינטרנט מדי יום, הציב הבוקר (ה') את הילדים הישראלים החטופים בעזה בעמוד השער שלו.

