06:00 - דובר צה"ל התיר לפרסום את שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה: סרן (במיל') עמרי יוסף דוד ז"ל, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217; וסרן ידידיה אשר לב ז"ל, בן 26 מטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד. עוד פורסם כי ארבעה לוחמים נפצעו קשה בקרבות ברצועה.

05:36 - דיווח בבלומברג: תסכול הולך וגדל בממשל ביידן מהמבצע של ישראל ברצועת עזה, בעקבות מה שגורמים רשמיים בממשל ביידן מתארים כחוסר תשומת לב של הישראלים לקריאות האמריקניות, ובייחוד על רקע העלייה הגדולה במספר הנפגעים ברצועה. אותם גורמים מתארים החרפה של הטון בין הצדדים, עם כמה שיחות קשות בימים האחרונים. למרות זאת, לפי שעה בממשל ביידן ממשיכים בהעברת הנשק והציוד לישראל ולא מאיימים בסנקציות. על פי הגורמים האמריקניים, גם בצד הישראלי יש זעם רב על מה שהם מתארים כ"חוסר ההבנה בארה"ב של הטראומה שנגרמה ב-7 באוקטובר".

05:23 - דובר משרד הבריאות בעזה שבשליטת חמאס לאל-ג'זירה: הכוחות הישראלים סורקים את המרתף של בית החולים שיפא.

04:45 - שר ההגנה של מלזיה, חאג'י מוחמד בן חאג'י חסן, קרא להפסקת אש מיידית בעזה. עוד אמר כי מלזיה מגנה טרור בכל הצורות, כולל לקיחת בני ערובה והפצצת בתים של אזרחים.

04:37 - הבית הלבן: לא תומכים בהפצצה מהאוויר של בית חולים, ולא רוצים לראות קרב יריות בתוכו. בתי חולים ומטופלים חייבים להיות מוגנים.

04:11 - ראש הממשלה נתניהו והנשיא ביידן שוחחו בטלפון בנוגע להתפתחויות האחרונות במלחמה. המנהיגים דנו ארוכות במאמצים המתמשכים להבטיח את שחרור בני הערובה שבידי חמאס, בהם ילדים רבים ומספר אמריקאים.

04:00 - דובר צה"ל באנגלית לאנדרסון קופר ב-CNN: מנהלים מבצע מדויק באזור ספציפי בבית החולים, שבו יש לנו מידע מודיעיני - על מנת להביס את חמאס ואולי לנסות להציל חטופים.

03:45 - חמאס: ביידן אחראי לצד ישראל לפשיטה על בית החולים שיפא.

03:05 - ראש הממשלה נתניהו ענה בטוויטר לראש ממשלת קנדה טרודו: "לא ישראל היא זו שמכוונת לאזרחים אלא חמאס שערף את ראשיהם, שרף אותם וטבח בהם בזוועות הקשות ביותר שבוצעו על יהודים מאז השואה; בעוד שישראל עושה הכל כדי להרחיק אזרחים מפגיעה, חמאס עושה הכל כדי לשמור עליהם באותו המקום; על כוחות הציוויליזציה לתמוך בישראל בהבסת הברבריות של חמאס".

