דיווחים מהשעות האחרונות שופכים אור נוסף על הטלטלה בחברת הבינה המלאכותית OpenAI, ועל המחלוקת שהתגלעה בחברה בשבועות שקדמו לעזיבתו של המנכ"ל סם אלטמן הלילה (בין שישי לשבת).

● בגיל 38 בלבד הוא נחשב לאיש המשפיע ביותר לעתיד האנושות, עד שאמש הודח במפתיע

על־פי דיווח של אתר החדשות דה אינפורמיישן, מיד לאחר פרסום ההודעה על הדחתו של של אלטמן, בשל מה שהוגדר על־ידי הדירקטוריון "כאי אמון בו בשל חוסר עקביות בתקשורת עמו", נערכה בחברה שיחה בנוכחות כלל העובדים והמנהלים בה.

במהלך השיחה, נשאל אחד המייסדים הבולטים והמדען הראשי בה, ד"ר איליה סוצקבר, האם מדובר ב"פוטש" או ב"השתלטות עוינת". סוצקבר, שתמך בגישה שהגבילה את מסחור הבינה המלאכותית וטען שיש להגבילה בשל הסכנות שלה לאנושות, ענה להם כי: "אתם יכולים לקרוא לזה כך, ואני יכול להבין מדוע זה נראה באופן הזה, אבל אני לא מסכים עם הגישה הזו. מה שראיתם כאן זה דירקטוריון שממלא את חובתו עבור משימה שאיננה תלויה ברווח - לוודא ש-OpenAI עומדת מאחורי בינה מלאכותית שהאנושות כולה יכולה להרוויח ממנה".

OpenAI מנוהלת באופן שונה מעט מחברה רגילה: היא נשלטת בפועל על־ידי דירקטוריון שאחראי על עמותה ללא כוונות רווח בשם .OpenAI Inc, שהיא בעלת השליטה בשרשור של חברות מסחריות בעלות אותו השם. מיקרוסופט היא מחזיקת מניות מיעוט באחת החברות במורד השרשור, OpenAI Global LLC, חברה מסחרית הנשלטת, כאמור, על־ידי עמותה ללא כוונות רווח.

מלבד את סוצקבר עצמו, כולל דירקטוריון החברה גם את מנכ"ל Quora אדם ד'אנג'לו, יזמית הטכנולוגיה טאשה מקולי, והלן טונר מהמרכז לאבטחה וטכנולוגיות באוניברסיטת ג'ורג'יה. עד אמש, כיהנו בדירקטוריון גם אלטמן עצמו וגרג ברוקמן, נשיא החברה ויו"ר הדירקטוריון. לאחר הדחתו של אלטמן, הודיע גם ברוקמן על התפטרותו. ברוקמן הודח מהדירקטוריון אך לא פוטר מתפקידיו בחברה, ואת ההחלטה על העזיבה קיבל בעצמו. אלטמן וברוקמן הודו לאחר מכן כי החלטת הדירקטוריון - אשר בפועל כללה רוב חברים שאינם עובדים בחברה - נעשתה ללא ידיעתם וללא התייעצות עמם. במקומו של אלטמן, מונתה לתפקיד מירה מוראטי, אחת המהנדסות הותיקות בחברה.

ברוקמן התייחס לאירועים שהתרחשו וצייץ "סם ואני מזועזעים ועצובים ממה שהדירקטוריון עשה היום. גם אנחנו עדיין מנסים להבין בדיוק מה קרה". לאחר מכן, פירט את השתלשלות העניינים מנקודת מבטו: "אמש, סם קיבל הודעה מאיליה (איליה סוצקבר - המדען הראשי של החברה) וביקש לדבר בצהרי יום שישי. סם הצטרף לשיחת ועידה וכל הדירקטוריון, מלבד גרג, היה נוכח. איליה הודיע לסם שהוא מפוטר ושהחדשות יצאו בקרוב מאוד".

