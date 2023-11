מאסק: הקריאה "מהנהר ועד לים" תוביל להשעייה מ-X

הבעלים של הרשת החברתית X (טוויטר לשעבר), אילון מאסק, צייץ הלילה (בין שישי לשבת) כי "'דה־קולוניזציה', 'מהנהר ועד לים' וביטויים דומים משמעותם בהכרח רצח עם". מאסק הוסיף כי "קריאות ברורות לאלימות קיצונית נוגדות את תנאי השירות שלנו ויגררו בתגובה השעייה".

As I said earlier this week, "decolonization", "from the river to the sea" and similar euphemisms necessarily imply genocide.

Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb