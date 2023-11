המיליונר היהודי-אמריקאי שהפך למסביר של ישראל יוצא נגד דור ה-Z

מאז פרוץ המלחמה בעזה הפך סם לסין, לשעבר סמנכ"ל מוצרים בפייסבוק וכיום משקיע סדרתי בחברות הייטק, למעין שגריר לא רשמי של ישראל. מבחינתו של המשקיע היהודי־אמריקאי המתגורר בעמק הסיליקון, ישראל נמצאת בצד הנכון של ההיסטוריה: היא מגינה על עצמה מפני איום בטבח ומייצגת דמוקרטיות מערביות נגד ארגון טרור. את האמריקאים שאינם לוקחים זאת כמובן מאליו, הוא מתקשה להבין.

כך השתנו הרשתות החברתיות של לסין, מפרסום פוסטים על בינה מלאכותית, דאטה וביג טק, לתכנים שחושפים את הצביעות בתקשורת הבינלאומית, מתחלחלים מההפגנות האנטי־ישראליות ומבליטים את האנטישמיות המתעוררת - גם זו של שכנו של לסין, אילון מאסק.

There are two jewish heads of state in the entire world - Zelensky and Netanyahu... it says something that they are leading the two nations defending western liberalism in global proxy wars... against deeply illiberal regimes.