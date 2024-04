מיצג המשחזר את מסיבת נובה ברעים מגיע לניו יורק

אודות "ישראל מתגייסת" בתוך המציאות הכאוטית נולדו עשרות מיזמים של אזרחים ועסקים פרטיים, הנרתמים למען יושבי הדרום, אנשי כוחות הביטחון והמורל הלאומי בכללותו. גלובס מרכז את היוזמות המרכזיות ופרטי הקשר ונרתם לקשר בין הצדדים להצלחת המיזמים הללו במייל: i-can-help@globes.co.il

המיצג 06:29, שמשחזר את רחבת המסיבה מפסטיבל נובה ברעים, מגיע לראשונה לניו יורק בהשקעה של 3.6 מיליון דולר.

המיצג המקורי נוצר ביוזמת עומרי סאסי ומפיקי הפסטיבל, על מנת להנציח את משפחתם וחבריהם שנרצחו במסיבה, והוצג במרכז הירידים בתל אביב. הוא מבוסס על ראיונות, שיחות, חומרים ויזואליים, סרטונים, עדויות ושרידי רחבת המסיבה, לצד חומרים שצולמו באירוע בזמן אמת.

במסגרת המיצג יוקדש חדר מיוחד לאלימות המינית שהפעילו מחבלי חמאס, ואזור אחר יוקצה למען העלאת המודעות להשבת החטופים. בנוסף, תחת הכותרת We will dance again, המבקרים ייחשפו לפסיפס של טקסטים, תמונות ועבודות אמנות שנוצרו בידי שורדי המסיבה.

הקמת המיצג בניו יורק מתאפשרת בזכות שיתוף פעולה עם מערך ההסברה הלאומי, משרד התפוצות וארגונים יהודים ופילנתרופים. ההכנסות ממנו יוברו להמשך הנצחת הנרצחים וטיפול בבני משפחותיהם, כמו גם שיקום השורדים והשורדות, לצד קריאה להשבת החטופים.

לדברי יוני פיינגולד, ראש הפרויקט, "העולם חייב לראות ולשמוע אנשים שכל רצונם היה לרקוד, לשמוח ולהפיץ אהבה, ופגשו עם עלות השחר את הרוע הטהור, אנשי ההרס והאבדון. אני רואה את הפרויקט כחוד החנית של המלחמה באנטישמיות ובשנאה. החיבור עם אחינו היהודים בארה"ב מסמל את הלכידות של העם היהודי".

לפי יזמי הפרויקט, "בעקבות המיצג בישראל התקבלו הרבה פניות מהעולם, אחת מהן מניו יורק. זו העיר המובילה בעולם, ושם יש לנו גם תמיכה משמעותית מהצד האמריקאי, לצד הקהילה היהודית הגדולה שמסייעת. גיוס התרומות להקמת המיזם נעשה בהרבה פגישות, בעקבות המהלך בישראל וסיוע ממערך ההסברה הלאומי. בהתאם לפניות ולתקציב, נגיע גם למקומות נוספים".

"התשובה שלנו לעולם"

"בחודשים האחרונים נפלה בידי הזכות לחצוב בליבת הפגיעות האנושית, ולהביא את סיפורם של אלה שחייהם השתנו לעד - שורדים, משפחות נרצחים וגיבורים נוספים של אותה שבת ארורה", מספרת רעות פיינגולד, יוצרת, במאית וכותבת המיצג. "אני מלאת יראת כבוד למשתתפי פסטיבל הנובה כולם, שברגעי התופת גוננו אחד על השני ופעלו להציל את חבריהם, מול אכזריותו של אויב שטני".

אופיר אמיר, ממייסדי פסטיבל הנובה, מספר כי "לצד הכאב הבלתי נסבל על חבריי שאיבדו את חייהם, התייצבתי על מנת לסייע ולהוביל בשיקום שורדי הנובה, להנציח את חברי השבט, ולהשמיע את קולי לעולם כולו. ביותר מדי מקומות מנסים להכחיש את הטבח, זו התשובה שלנו לעולם".

אימייל לשליחת חומרים באנגלית: arch8nova@gmail.com

לתרומות: https://givebutter.com/nova_laaretz

מתגייסים לעזרה

סייף סקול

פרויקט הסברה חדש של הסטארט-אפ סייף-סקול (Safe School) יכשיר תלמידי תיכון מכיתות י"ב להסברה בינלאומית. המיזם, תחת השם "שגרר", יסייע לתלמידים להגיע לכמה שיותר אנשים בעולם באמצעות הרשתות החברתיות, בין היתר על ידי שיתוף סיפורים של גיבורים מאירועי ה-7 באוקטובר.

בלוגרית הטיולים אלה קינן והטיקטוקר שמייצר סרטוני מדע דני בולר, אשר מאז פרוץ המלחמה משקיעים בהסברה הישראלית, נבחרו להעביר את ההכשרה בקורס.

גולת הכותרת של הפרויקט, שמתקיים בשיתוף משרד התפוצות, הייתה מפגש שהתקיים בבית הספר אליאנס בתל אביב עם מובילי דעת קהל וגיבורי האירועים. במהלך המפגש הוצגו תוצרים שיצרו התלמידים - סרטונים קצרים עם סיפורים אישיים באנגלית. על הבמה ישבו אופיר אנגל, עמית סימן טוב, אמתי אוחיון, עדן רם, יובל זיסמן ועמית לוי, שלכל אחד מהם סיפור אישי מורכב בצל ה-7 באוקטובר.

לדברי גאיה קלדרון, ממובילות הפרויקט, "אסור לנו להישאר סטטיים. לכל אחד ואחת מאיתנו יש את הכוח להיות שגריר של המדינה באמצעות שיתוף החומרים הללו ברשתות החברתיות, ולעזור בחזית ההסברה אל מול העולם".

משתתפי פרויקט סייף סקול: יפעת טאו, ניקיטה סטיוארט, אלה קינן, דני בולר, סיון גל־בויקו ואמתי אוחיון / צילום: עידן קורדובי, סייף סקול

יד2

חברת יד2 תקיים ב-5-6 באפריל יריד דירות חדשות בהשתתפות עשרות קבלנים ויזמי נדל"ן, במסגרתו יוצעו למכירה אלפי דירות בכל רחבי הארץ במאות פרויקטים. כ-18% מהפרויקטים שיוצגו ביריד יציעו הטבות מיוחדות למילואימניקים, וכ-12% מהפרויקטים יציעו הטבות מיוחדות גם למפוני הדרום והצפון. לדוגמה, חברת הנדל"ן הרי זהב תציע למילואימניקים ומפונים הטבה של 20 אלף שקל לריהוט גן, ו-15 אלף שקל לחופשה.

היריד יתקיים במתחם אקספו תל אביב. כניסה ללא תשלום אך בהרשמה מוקדמת במספר 3332*

אחוזת פולג

מאז תחילת המלחמה, מדי שבועיים מתקיים שוק עוטף ברחבת הבריכה של אחוזת פולג. במסגרת השוק, מארחים דיירי האחוזה חקלאים מעמיעוז ומבטחים שבדרום, ומשווקים את תוצרתם לתושבי השרון. "נושא החקלאות קרוב לליבי בשנים האחרונות, וחשוב לא רק לדאוג לפרנסתם אלא גם לדאוג לביטחון תזונתי עבור כולנו ולא להסתמך על גורמי חוץ", מסביר הדייר משה הופרט, שיזם את המהלך.