לוחם שלדג נפצע קשה בקרב בצפון רצועת עזה

03:00 - צבא ארה"ב: שני כטב"מים יורטו באזור שנשלט על ידי החות'ים בתימן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב עדכן על יירוט שני כטב"מים שהיוו איום על ספינות מסחר אמריקניות באזור שנשלט על ידי המורדים החות'ים בתימן. אין נפגעים באירוע ולא נגרם נזק לספינות.

April 16 Red Sea Update

Between 10:50 a.m. and 11:30 a.m. (Sanaa time) on April 16, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged two unmanned aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas in Yemen.

There were no injuries or damage… pic.twitter.com/ImF90fhFAp