המיליארדר ביל אקמן, מבעלי המניות בבורסת תל אביב ובעלי קרן הגידור פרשינג סקוור, פרסם הלילה (ב') ציוץ ובו הוא תומך בעמדת אמזון העולמית שלא לקרוא באופן רשמי לשחרורו של העובד הישראלי החטוף סשה טרופנוב.

אקמן התייחס לחשיפת מוסף G מיום חמישי האחרון, לפיו בכירים באמזון המליצו לעובדים בחברה שלא להביע הזדהות עם טרופנוב במשרדי החברה. מאז נחטף עובד החברה סשה טרופנוב על ידי ארגון הטרור חמאס ב- 7 באוקטובר, מנהלת החברה מדיניות של שתיקה בכל הקשור בעובד הישראלי, למעט אירועים פנימיים שנערכים על ידי הנהלת אמזון ישראל במשרדי החברה. לא רק שבחברה הגלובלית לא פרסמו מסר של הזדהות עם החטוף או משפחתו, אלא שקבוצה של עובדים יהודיים בחברה מחוץ לישראל קיבלו המלצה מגורמי משאבי אנוש בה שלא לתלות שלטי הזדהות עם טרופנוב במשרדים.

Thinking more about the Amazon employee hostage situation:

I believe @amazon is a responsible and ethical company.

The first priority of every CEO is the health and safety of his/her employees.

One of Amazon’s employees is being held hostage by Hamas.

One would therefore… https://t.co/sMLKODFhiP