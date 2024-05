על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בין-לאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

● ביקורת על ביידן: אין שום דבר נורמלי באבל על "הקצב של טהרן"

● ראיון | "אני מזועזע, כמעט חולה, ממידת ההתפשטות של האנטישמיות"

1חמינאי תומך במפגינים האנטי-ישראלים בארה"ב

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שיגר באמצעות הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) מסר של תמיכה במוחים הפרו-פלסטיניים שהשתלטו על קמפוסים בארה"ב בשבועות האחרונים, ושדורשים בין היתר את ניתוק הקשרים עם ישראל, ומפציר בהם "להתחיל להכיר את הקוראן"; כך מדווח הבוקר הניו יורק פוסט.

Dear university students in the US, my advice to you is to become familiar with the Quran.