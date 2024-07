הכותבים הם יו"ר מיטב ניירות ערך ומשנה למנהל השקעות ראשי גמל ופנסיה

עולם הפיננסים הגלובלי שופע נתונים וסטטיסטיקה שמעבדת אותם. מידע פיננסי נגיש הוא משאב חיובי וחשוב, הגם שחלקו לא תמיד רלוונטי.

האמריקאים מאוד אוהבים סטטיסטיקות בוודאי בכל הקשור לשוק ההון. ובשביל משקיעים שמן הסתם מעוניינים לדעת מתי הזמן הנכון להשקיע ומתי נכון למכור, הסטטיסטיקה היא כלי עזר.

מקובל לחשוב שישנה עונתיות מסוימת בהתנהגות שוק המניות. למשל "אפקט ינואר": מניות בישראל ובעולם משיגות בחודש זה תשואה ממוצעת שגבוהה בהרבה מזו שבשאר חודשי השנה. בין ההסברים לכך ההנחה ששנה חדשה מלווה באופטימיות (ובבונוסים שמקבלים העובדים).

אבל, אומרת הסטטיסטיקה, בחודש מאי תצא מהשוק ותחזור אליו רק בנובמבר, כי חצי השנה הזו לא טובה למשקיעים (בעיקר אוקטובר), או כפי שמסכם הביטוי המפורסם: "Sell in May and go away". וכשתחזור בנובמבר צפויה לך עדנה, בדמות הראלי של סוף השנה. בישראל מייחסים זאת לתקופת החגים - ימים שמתאפיינים בדרך כלל בתשואה חיובית, או "אפקט החגים".

יום ראשון במקום הראשון מראשית האלף

ביקשנו לזרום עם הסטטיסטיקות ולהעמיק ברזולוציה של ימים בודדים, או ליתר דיוק - אם ניתן לדעת באיזה יום בשבוע השוק שלנו בישראל (בייצוגו של מדד ת"א 125) והשוק בארה"ב (בהובלת מדד S&P 500) משיאים את התשואה הגבוהה ביותר.

אם אכן יש לכך תשובה מובהקת, ואם נדע אותה, נוכל לקנות את המדד דרך קרן מחקה יום קודם, ולמכור אותו יום אחר כך (לא שאנחנו ממליצים על פעילות קצרת טווח כדרך נכונה בהכרח לניהול השקעות).

בשוק המניות המקומי אספנו את נתוני ת"א 125 היומיים מה־1 בינואר 2000 (אז הוא היה מדד ת"א 100) ועד 31.3.2024, כלומר 24 שנים ומעט יותר.

התחשבנו רק בשבועות שבהם התקיים מסחר בכל ימות השבוע. היו 1,039 שבועות כאלה, כלומר 5,195 ימי מסחר. הבדיקה שעשינו הייתה כפולה: למצוא את היום בשבוע שבו נרשמה התשואה הגבוהה ביותר הכי הרבה פעמים (שכיחות התופעה), ואז לבדוק את התשואה המצטברת שהשיג כל אחד מימי השבוע - וזה לא בהכרח יהיה אותו היום שעליו מצביעה הבדיקה הראשונה.

ולפני שאנו חושפים את התוצאות, נקדים ונאמר שבבדיקה קודמת שעשינו לפני כעשור נמצא שיום ראשון התברר כיום הטוב ביותר למשקיעים. ביום הזה הושגה התשואה הגבוהה ביותר בשכיחות של 28%, הרבה יותר מחלקו בשבוע המסחר (5 ימי מסחר = 20%), כאשר שאר הימים נעו בין 17% ל־19%. הימים הגרועים ביותר היו אז רביעי וחמישי. גם במבחן התשואה המצטברת יום ראשון היה המנצח המובהק, עם 56% לעומת פחות מ־16% בכל אחד מהימים האחרים.

ומה העלתה בדיקתנו הנוכחית? ובכן תיראו מופתעים מהמקום הראשון.

יום ראשון הוא עם השכיחות הגדולה ביותר של יום עם התשואה הגבוהה ביותר, אם כי מעט פחות מהבדיקה הקודמת (25% לעומת 28%), והיום עם השכיחות הנמוכה ביותר של התשואה הנמוכה ביותר, 17%. היום הגרוע ביותר הוא יום שלישי עם שכיחות נמוכה של תשואה גבוהה ביותר בשיעור של 15% - אז ממש לא "פעמיים כי טוב". לצדו גם יום חמישי שאמנם יש לו שכיחות טובה בתשואה הגבוהה ביותר (23%), אבל שכיחות נמוכה מאוד בתשואה השנייה בגובהה (15%) ושכיחות גבוהה בתשואה הנמוכה ביותר.

גם במבחן התשואה המצטברת, יום ראשון היה במקום ה־1 עם 91%, ודווקא יום שלישי במקום השני עם 47%. במקום הגרוע ביותר היה יום חמישי עם 32%.

פעמיים כי טוב למשקיעי S&P 500

לא הסתפקנו בבדיקה הזו וביקשנו לבדוק מה קרה בשלוש השנים האחרונות, בין 31.3.2021 ל־31.3.2024, אולי טעמי המשקיעים השתנו.

מסתבר שכן. יום ראשון לא שמר על הבכורה, ובמבחן השכיחות של התשואה הגבוהה ביותר הוא מצוי במקום 2-3, וכך גם במבחן השכיחות של התשואה הנמוכה ביותר - מקום 2. עקף אותו דווקא יום שני עם שכיחות גדולה יותר של 23% בתשואה הגבוהה ביותר ובשכיחות הקטנה ביותר של התשואה הנמוכה ביותר (14%). אבל, המנצח במבחן של התשואה המצטברת הוא דווקא יום רביעי, עם 23%, והמפסיד המפתיע הוא יום ראשון, עם תשואה שלילית של 11%.

את אותה בדיקה שעשינו למדד ת"א 125, עשינו לגבי מדד S&P 500, שהפך בשנתיים האחרונות לפייבוריט המובהק של ציבור המשקיעים בישראל. הבדיקה מראשית המאה (1.1.2000) ועד היום השתרעה על פני 1,043 שבועות שבהם התקיים מסחר בכל ימות השבוע (ובמקרה זה ב'-ו').

דווקא כאן מתברר שפעמיים כי טוב ליום שלישי, בהפרש קל מאוד בנושא השכיחות, כאשר יום שישי מתבלט כיום עם השכיחות הקטנה ביותר של התשואה הגבוהה ביותר, אבל גם עם השכיחות הקטנה ביותר של התשואה הנמוכה ביותר.

במבחן התשואה המצטברת מנצח גם כן יום שלישי, ובמבחן הזה הוא מנצח בהפרש גדול מאוד משאר הימים - 129%, כשיום חמישי השני בסדר עם 42%. הגרוע ביותר הוא יום שני עם תשואה שלילית של 21%.

אלא שכאשר מצמצמים את הבדיקה ותוחמים אותה לשלוש השנים האחרונות התמונה משתנה לחלוטין. יום חמישי מטפס למקום ה־1 במבחן הכפול של השכיחות ולמקום ה־2 במבחן התשואה המצטברת, ואילו יום שלישי ניצב דווקא במקום האחרון הן במבחן השכיחות והן במבחן התשואה המצטברת.

לא אוהבים את שני: מה מראה המחקר האמריקאי

מצאנו גם מחקר אמריקאי דומה לשלנו שניסה כמונו לענות על השאלה מהו היום הטוב ביותר ב־S&P500. המחקר נערך על ידי דימיטרי ספק מחברת Seasonax ומשתרע על פני התקופה שמתחילת המאה ועד 30.6.2023. הוא כולל 1,200 שבועות עם 5,933 ימי מסחר, והמסקנה שלו נחרצת: יום שלישי הוא היום הטוב ביותר והוא מסביר כ־83% מתשואתו הכוללת של המדד. הימים החלשים ביותר הם שני ושישי.

לא במקרה נוצר המושג "Black Monday". אומנם מקורו אירועי ה־19.10.1987, יום שני שבו מדד הדאו ג'ונס צנח ב־23%. אבל זהו יום שאינו אהוב על העובדים האמריקאים, שחוזרים לשבוע עבודה אחרי סופשבוע ממושך.

אשר ליום שישי, זה היום שבו יוצאים לוויקאנד והמשקיעים חוששים להישאר עם יותר מדי מניות, ולהיות חשופים לאירועים שונים שיכולים להשפיע לשלילה על השוק ועל ערך מניותיהם.

