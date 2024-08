בצל האירועים והחיסולים, בזמן שהספורטאים הישראלים מתחרים באולימפיאדת פריז, וכשברקע מתנהל ה"מאבק" של ינון מגל מערוץ 14 - הפרסומת של בנק לאומי, זו שאינה משודרת בערוץ המדובר, מתברגת כזכורה ביותר זה השבוע השני ברציפות וממוקמת במקום השני באהדה. במילים אחרות, הטינג טינג טינג של עומר אדם ממשיך לעבוד.

הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת לטורנדו ונעמי לבוב, והפעם הטכנאי מהמעלית זוכה להיכנס לבית הפרזנטורית ולהבטיח לה 50% חיסכון בצריכת החשמל. הוא בטוח, 100%, היא מבולבלת ומשחקת בשיער, ורגע לפני שהסיטואציה גולשת למקום גבולי - קאט, היא חוזרת להיות הפרזנטורית עם המסקנות ביד.

קמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

שתיים מהפרסומות המתברגות השבוע במדד קשורות במידה זו או אחרת לאסקפיזם. הראשונה שייכת לפלטפורמת הטלוויזיה yes, והשנייה לקוקה קולה.

לפני כחמישה חודשים עלתה yes בקמפיין נרחב בכיכובה של נועה קירל, עם שפה עיצובית מובהקת הכוללת איורים בסגנון הקליפ Take On Me של להקת א־הה, ועל רקע מנגינת השיר "דמיון חופשי של יצחק קלפטר. מאז, החברה "מטפטפת" למסך נגזרות שונות של הקמפיין, כאשר השבוע מדובר בפרסומת עם הצעה למצטרפים חדשים - נטפליקס לחצי שנה בחינם - שמתברגת במקום השמיני בזכירות.

המסר בפרסומת החדשה של קוקה קולה הוא שיש רגעים בחיים שכדאי להתעכב עליהם. לא רגע רציני כמו אלה שחווינו בשנה האחרונה למכביר, אלא רגע כמו זה שבו אתם מחבקים את הכלב שלכם - וממש לא אכפת לכם שבגללו כל המשקה נשפך לכם מהבקבוק על הרצפה, הופך אותה לדביקה ודורש ניקיון מאסיבי. מה שנקרא, שאלה יהיו הדאגות שלנו. הפרסומת מתברגת במקום העשירי בזכירות.

ההשקעות של קשת

אחרי הפסקה קצרה, מיזם הסטרימינג freeTV של קשת 12 ו־RGE חזר להפסקת הפרסומות, ולפי נתוני יפעת בקרת פרסום, זהו הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־1.2 מיליון שקל. למרות זאת, הפרסומות שלו (שמקדמות את האפשרות לצפות באולימפיאדה בחינם) אינן מתברגות בדירוג.

קמפיין freeTV / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־1.1 מיליון שקל, שייכת לסופר־פארם עם קמפיינים שונים לקידום מוצרי מותג הבית לייף, ובעיקר חיתולים - פרסומת שמתברגת במקום השביעי בזכירות. ההשקעה השלישית בגודלה, כמיליון שקל, שייכת גם היא לקשת 12 - עם האפליקציה V1 שמציעה סרטונים חדשותיים קצרים ומהירים - וכמו freeTV גם היא אינה מתברגת בדירוג.

ירידה בהשקעה

ההשקעה בפרסום יורדת מ־31 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־24.5 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (טורנדו ובנק לאומי) ואדלר חומסקי & ורשבסקי (בנק דיסקונט)

משרה פנויה?

אחרי 12 שנים, אדיר מילר נפרד השבוע מתפקיד הפרזנטור של קופת החולים מכבי (מקאן ת"א). טרם הוחלט מי יחליף אותו

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.