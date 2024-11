סין חושפת את הטיל הסופרסוני שלה והכטב"ם האוקראיני החדש

עולם התעשיות הביטחוניות סוער בשל המאבק של צרפת נגד הצגת החברות הביטחוניות הישראליות בתערוכות, ודווקא בתקופה כזו חברה מנס ציונה הציגה בתערוכה מקצועית בבריטניה. בה בעת, התקשורת הסינית "מדליפה" מידע על טיל השיוט הארוך ביותר של בייג'ינג, ואוקראינה ממשיכה לחדש את מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים שלה. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

חברת קראומג'יק (Creomagic) מנס ציונה, שעוסקת בפיתוח וייצור פתרונות תקשורת כולל לחימושים משוטטים (כטב"מים מתאבדים), הציגה בשבוע שעבר בתערוכה מקצועית בתחום החימושים המשוטטים בבריטניה. העיתוי של ההופעה שלהם מעניין בשל שתי סוגיות מרכזיות: הראשונה, התהליך המשפטי המתמשך בצרפת בהנהגת הנשיא עמנואל מקרון נגד הופעת החברות הביטחוניות הישראליות בתערוכות במדינה, והשני - החלטת בריטניה לפני כשלושה חודשים להשעות 30 רישיונות יצוא לישראל.



על אף כל זאת, בתערוכה בבריטניה, קראומג'יק הציגה את הטכנולוגיה התקשורתית המאובטחת שלה. מערכת Creo-ADL של החברה מספקת אבטחת שידור, תוך ניתוח והצפה מתמשכת, במטרה למנוע שיבושים. הסוגיה הזו משמעותית מאוד בשדה הקרב המודרני משום שכפי שמשתקף בכל שדה לחימה ובמיוחד באוקראינה ובישראל, כלי הטיס הבלתי מאוישים תופסים כבר כיום מקום קריטי במלחמות. יתרה מכך, בעתיד הם צפויים להיות אף יותר משמעותיים.

התעשייה הביטחונית הסינית משתמשת בשיטות "הדלפה" משלה, שכוללת פרסומים ברשתות החברתיות. ובדיוק כך, סופק מידע חדש על אודות טיל השיוט הסופרסוני ארוך הטווח החדש של בייג'ינג, DF-100 מסדרת דונגפנג. לפי הפרסומים, הטיל בעל טווח של 4,000 ק"מ - יותר מהערכות קודמות של 3,000-2,000 ק"מ.



אותו טיל חוצה לאורך רוב שלבי הטיסה את רף המהירות הסופרסונית, מעל מהירות הקול. כלומר, כ־1,100 קמ"ש או 330 מטר בשנייה. לפי הדיווחים, הוא מיועד לפגיעה בשורת יעדים, בהם כאלו מבוצרים, בונקרים תת־קרקעיים, או ספינות גדולות. זהו רק אמצעי אחד מתוך ארסנל טילים גדול במיוחד של סין. לפי הערכות, בייג'ינג מחזיקה ב־2,400-2,300 טילים בליסטיים, מתוכם כ־90 בין־יבשתיים. לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום, ברשות סין כ־500 ראשי קרב גרעיניים, שלישית בעולם לאחר רוסיה (כ־4,380) וארה"ב (כ־3,708).

אוקראינה הפכה בשנתיים וחצי האחרונות למובילה עולמית בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, תוך שהתעשייה המקומית ממציאה כל העת פיתוחים שונים שמיועדים לתת מענה הן בהגנה והן בהתקפה. פיתוח מסקרן הוא הכטב"ם "דובבוש T10", שמיועד להוות ספינת אם לרחפני FPV מתאבדים אשר נושאת אותם עד מיקום קרוב למטרה.

