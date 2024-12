עשרות אלפי בני אדם השתתפו אמש (שבת) באחת ההפגנות הגדולות ביותר שהיו בגיאורגיה במחאה נגד הממשלה הפרו-רוסית. נשיאת גיאורגיה הודיעה כי היא פותחת במרד נגד הממשלה והפרלמנט, ואש הוצתה בבניין הפרלמנט בטביליסי על ידי המפגינים.

לילה שלישי ברציפות שרבבות מפגינים תומכי האופוזיציה הפגינו בלב בירתה של גיאורגיה נגד הממשלה. המשטרה הפעילה אמצעים רבים לפיזור הפגנות ונהגה בכוח ואלימות נגד המפגינים, ובין השאר שיגרה לעברם תותחי מים וגז מדמיע. בתמונות בלתי שגרתיות מההפגנה אתמול נראה אדם מטעם האופוזיציה משגר זיקוקים באמצעות תותח זיקוקים מיוחד לעבר כוחות הביטחון במקום.

המוני אזרחים גיאורגים פוקדים יום אחר יום את הרחבה הסמוכה לפרלמנט בטביליסי, בסמיכות לשדרות רוסתוולי המפורסמות בעיר. לאחר ימים ארוכים של מחאות נגד הממשלה שנטען כי נבחרה בבחירות לא חוקיות, חודשה בסוף השבוע המחאה. הסיבה: החלטת הממשלה בראשותו של אירקלי קובאחידזה לעצור לאלתר את כל מהלכי ההצטרפות לאיחוד האירופי עד שנת 2028 לפחות.

Fire inside the parliament building and the situation gets tense on Rustaveli Avenue: #TbilisiProtests pic.twitter.com/mFwiNGmSyF

נשיאת גיאורגיה סאלומה זוראבישווילי, שתומכת במפגינים, הודיעה אתמול: "הפרלמנט בגיאורגיה אינו לגיטימי, הוא לא יכול לבחור את המחליף שלי, מוסד הנשיאות הוא המוסד הלגיטימי האחרון במדינה. מתכוונת להישאר בתפקידי גם לאחר סיום הכהונה בדצמבר". במהלך השבועות האחרונים סירבה הנשיאה לאשרר את תוצאות הבחירות וגם שורת צעדי חקיקה פרו-רוסיים ואנטי אירופיים, כמו חקיקה נגד קבוצות מיעוט וקהילת הלהט"ב.

אתמול הודיע משרד החוץ של ארה"ב על עצירת כל שיתופי הפעולה האסטרטגיים עם גיאורגיה, על רקע הקו הפרו-רוסי שהממשלה נוקטת. בסוף אוקטובר ניצחה מפלגת השלטון בגיאורגיה "החלום הגיאורגי" בבחירות, למרות ביקורת קשה מצד גופים בין-לאומיים ומכוני סקרים בעלי שמות נחשבים - על כך שהתוצאות הסופיות אינן תואמות את הנתונים הסטטיסטיים המוכרים.

ראש ממשלת גיאורגיה אירקלי קובאחידזה הגיב על החלטת ארה"ב להפסיק את שיתוף הפעולה האסטרטגי בעקבות ההחלטה לעצור את המגעים לצירוף לאיחוד האירופי: "אירוע זמני לפני חזרתו של טראמפ לבית הלבן". על הודעתה של הנשיאה זארובישווילי שלא תעזוב את תפקידה: "היא תהיה חייבת לפנות את הארמון למרות סירובה לעזוב את התפקיד".

The most unbelievable and hard video of the night and the true face of the Georgian police 📺 they look likes terrorist than police #Georgia #Tbilisi #protest pic.twitter.com/bPaTUqUfQM