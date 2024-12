איראן החלה לפנות את מפקדיה הבכירים ואנשי משמרות המהפכה מסוריה - כך דיווח הלילה (בין שישי לשבת) הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, המבוסס על גורמים רשמיים איראנים ואזוריים, בין המפונים נמצאים מפקדים בכירים של כוח קודס, אנשי סגל דיפלומטי, משפחותיהם ואזרחים איראנים. חלקם בטיסות לטהראן וחלקם בדרך היבשה ללבנון ולעיראק.

● "אסד הופתע, מאוד": מה עומד מאחורי הבלגן בסוריה ומה זה עושה לישראל?

● שאלות ותשובות | לקראת כיבוש חומס: מה המצב הנוכחי בסוריה?

במקביל, דיווח הלילה הוול סטריט ג'ורנל כי גורמי ממשל במצרים ובירדן אמרו לנשיא סוריה בשאר אל-אסד שעליו לעזוב את המדינה כדי להקים ממשלה גולה. על פי הדיווח, משפחתו הקרובה של אסד כבר עזבה את סוריה, כאשר אשתו וילדיו נמלטו לרוסיה וגיסיו מצאו מקלט באיחוד האמירויות. שגרירות ירדן בוושינגטון מיהרה להכחיש כי ירדן מעורבת במהלך כזה.

המורדים הסורים ממשיכים להתקדם במהירות מפתיעה לעבר העיר חומס, לאחר שכבר השתלטו על הערים חמה וחאלב בשבוע האחרון. חומס, עיר בת 800 אלף תושבים, היא המעוז האחרון של משטר אסד על הציר המרכזי שמחבר את צפון סוריה עם דמשק. נפילת העיר תנתק את הבירה מבסיסי הצבא הרוסי בחוף הים התיכון ותחסום את הגישה של המשטר לאזור החוף - שם מרוכז המיעוט העלאווי שאליו משתייך אסד.

התקדמות המהירה במרכז סוריה מלווה בהישגים משמעותיים של המורדים בדרום המדינה. המורדים השתלטו על מעבר הגבול נסיב - המעבר המסחרי הגדול ביותר בין סוריה לירדן, מה שהוביל את ירדן לסגור את הגבול. במקביל, השלימו המורדים את השתלטותם על העיר דרעא - שם החלה המהפכה הסורית ב-2011. כוחות המורדים הדרוזים הצליחו להשתלט על מתקני ביטחון אסטרטגיים במחוזות דרעא וסווידאא, כולל תחנת משטרה מרכזית, בית כלא ובסיס צבאי משמעותי.

The statue of Hafez al-Assad is toppled in Daraa, southern Syria as HTS and its allies continue to make advances in the country. pic.twitter.com/qSzowwtCTF