לצד שורדות שבי ומשפחות חטופים: "צריך להחזיר אותם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם הלילה (בין שני לשלישי) בחגיגות שהתקיימו לאחר השבעתו, כשמאחוריו עומדים על הבמה שורדות שבי ומשפחות חטופים. בעוד בני המשפחות עומדים לצידו עם סרטים צהובים על בגדיהם, סיפר הנשיא הנכנס לקהל על שחרור שלוש החטופות בפעימה הראשונה של השלב הראשון בעסקה שהחלה ביום ראשון. "אחת מהן ניסתה להגן על עצמה מירי והורידו לה אצבע, הייתם מאמינים?", אמר לקהל. עם סיום דבריו, לחץ הנשיא את ידיהם של בני המשפחות לקול תשואות רמות מהקהל.

● קריפטו, נפט ובנקים: התעשיות שצפויות להרוויח בגדול מהנשיא החדש. ואלה שפחות

● טראמפ בטקס השבעה: "אני רוצה להיות מחולל שלום במזרח התיכון"

● כל הצהרות הנשיא: מה התוכניות שעליהן הכריז טראמפ ומה יקרה אם יתממשו

החטופה ששוחררה אליה התייחס הנשיא, היא אמילי דמארי, שנפצעה ב-7 באוקטובר ואיבדה שתיים מאצבעותיה. תמונתה אתמול לצד אימה במהלך שיחת וידאו עם אחיה זמן קצר לאחר שחרורה, כשידה חבושה ושתי אצבעותיה חסרות - הפכה לוויראלית.

סטיב וויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון ולשיחות על הפסקת האש ועסקת חטופים בדוחא, היה מי שקרא לבני המשפחות לבמה. בפתח דבריו הציג וויטקוף את המשפחות והדגיש שבהן בעלי אזרחות אמריקנית. " חלקם איבדו את ילדיהם ואהוביהם, ונמצאים כאן כחלק מהמאמצים להשיב את גופות יקירהם בדרך מכובדת לקבורה", אמר וויטקוף וביקש מהקהל "לתת להם אהבה" בזמן שהם עולים לבמה. הקהל נעמד על רגליו והריע למשפחות תוך קריאות "Bring Them Home". הנשיא לחץ את ידיהם ונראה משוחח עם חלקם על הבמה לפני שנשא דברים.

"עכשיו צריך להביא אותם הביתה", אמר טראמפ בתחילת דבריו. הוא הודה לוויטקוף ואמר כי "אנשים אוהבים אותו ויש לו כושר שכנוע אדיר". בהמשך דיבר על שחרור שלוש החטופות, סיפר על הפציעה של אמילי, ואמר: "לא הפסקנו להתפלל עבורכם, ואנחנו כל כך שמחים שהתאחדתם עם המשפחות והחברים שלכם, שאלוהים יבך את כולכם - זה מעולם לא היה צריך לקרות".

בין בני המשפחות שהיו באירוע: אביו ואשתו של החטוף שגיא דקל חן, הוריו של החטוף עומר נאטורה, אביו של החטוף עידן אלכסנדר, אחיהם של האחים החטופים גליו וזיו ברמן והוריו של החטוף איתי חן. שורדות השבי נועה ארגמני ושושן הרן נכחו באירוע.

כשהוא בחדר הסגלגל בבית הלבן, נשאל הנשיא על הפסקת האש בין ישראל לחמאס, וענה "אני לא בטוח". טראמפ המשיך ואמר: "זה לא המלחמה שלנו - זו המלחמה שלהם".

Reporter: How confident are you that you can keep the ceasefire in Gaza

Trump: It's not our war. It is their war. I am not confident. pic.twitter.com/CJJWT4KMgC