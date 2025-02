אילון מאסק מבטיח להשיק מחר את "הבינה המלאכותית החכמה ביותר"

חברת xAI של אילון מאסק תשיק מחר (ב') את הצ'אטבוט החדש שלה - Grok 3, אותו הגדיר מאסק כ"בינה המלאכותית החכמה ביותר על פני כדור הארץ" כיום. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, גם היא בבעלותו, הודיע מאסק כי הצ'אט יושק בהדגמה חיה שתיערך כאמור מחר בשעות הערב (שעון החוף המערבי בארה"ב, כלומר סביבות 6:00 בבוקר בשעון ישראל).

יתרה מכך, במהלך ועידה במסגרת כנס World Government Summit שנערך בדובאי ביום חמישי האחרון, רמז מאסק על ההשקה המתוכננת של Grok 3, וטען כי מדובר במודל בינה מלאכותית שיעלה בביצועיו על כל הכלים המתחרים שהושקו עד כה.

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.

Smartest AI on Earth.