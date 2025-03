קופה ראשית מגיעה לנטפליקס

1 כאן ונטפליקס מעמיקות את שיתוף הפעולה

תאגיד השידור הציבורי כאן ונטפליקס חתמו על עסקת תוכן, מהגדולות בתולדות התאגיד, לשידור סדרות רבות שהופקו על ידי כאן בענקית הסטרימינג - החל מאפריל הקרוב. בין הסדרות הפופולריות שכלולות בעסקה נמנות קופה ראשית, המפקדת ואיסט סייד, וסדרות הילדים המצליחות של כאן חינוכית - כראמל, שקשוקה, הסדרתיים ולבד בבית. ההכנסות מהעסקה יופנו ליצירת הפקות חדשות בתאגיד.

● אירועים ומינויים | בהשקעה של 12 מיליון שקל: סופר-פארם משיקה את סניף ביג גלילות

● אירועים ומינויים | ראובני-פרידן וסלקום מפרידים כוחות

● אירועים ומינויים | ענקית התעופה האמריקאית חוזרת לפעילות בישראל

המהלך ממשיך את הקו שנקטו בתאגיד עם "ששה אפסים", למשל, בדצמבר האחרון - אם כי הסדרה הזו תוכננה לשידור בעשרות מדינות שבהן פועלת נטפליקס, בעוד שהפעם מדובר בנטפליקס ישראל בלבד. נזכיר כי גם הסדרה "טהרן" של התאגיד נמכרה לגוף תוכן משמעותי בחו"ל, HBO.

לדברי גולן יוכפז, מנכ"ל התאגיד, העסקה מהווה "הוכחה נוספת לפופולריות העצומה של תכני כאן, שזוכים למאות מיליוני צפיות בכל פלטפורמות הסטרימינג והדיגיטל. ההכנסות ממנה יהוו חיזוק משמעותי נוסף לתעשיית הטלוויזיה בישראל ולתוכן חדש בתאגיד".

גולן יוכפז, מנכ''ל תאגיד השידור / צילום: יח''צ כאן

2 חוגגים פורים בהייטק

חברות ההייטק חוזרות לחגוג בגדול: בזמן שב-WIZ חגגו מסיבת פורים בגני התערוכה בהשקעה של יותר מ-10 מיליון, תחת הקונספט "המשתה של אסתר" ולהיטיה של מדונה, גם במובילאיי לא חסכו על מסיבת פורים בהשקעה רחבה.

כ-5,000 אורחים הגיעו לביתן 2 באקספו תל אביב, שעוצב באופן שמתכתב עם המותג וצבעי החברה. האירוע כלל הופעה של נטע ברזילי, עומר אדם ודיג'יי תומר מייזנר לצד ארוחת ערב מושקעת. את האירוע פתח הנשיא והמנכ"ל פרופ' אמנון שעשוע, שציין "כולנו עברנו תקופה מטלטלת. מאות רבות מכם היו במילואים, וזו הזדמנות לומר לכם תודה, ולהגיד שוב שמובילאיי תמיד תיתן לכם את הגב".

נטע ברזילי באירוע פורים של מובילאיי / צילום: Guy Sidi

3 תקשורת

חברת yes מוציאה לשוק סדרת מוצרים חדשה בתחום האינטרנט והטלוויזיה הביתית. בין החידושים המרכזיים: נתב חכם בטכנולוגייתwifi 7 שמעניק עדיפות לשירות הסטרימינג בטלוויזיה ומספק מהירויות גלישה של עד 2.5 ג'יגה, פתרונות גיבוי לאינטרנט הביתי הכוללים מתאם עם כרטיס סים המעביר את החיבור אוטומטית לרשת הסלולר בעת תקלה בסיבים, וסוללת גיבוי המאפשרת המשך פעולה של הנתב למשך כשלוש שעות גם בזמן הפסקת חשמל.

בנוסף הושקה גרסה משודרגת של אפליקציית yes+ עם ממשק משתמש חדש, שמציג תקצירים וטריילרים ישירות במסך הראשי לצד אפשרויות חיפוש נוחות יותר. כחלק מקידום המהלכים השונים עלתה yes בפרסומת חדשה בכיכובם של נועה קירל ואמיר שורוש באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי ורשבסקי.

נועה קירל ואמיר שורוש בקמפיין יס / צילום: ערן לוי

4 שיווק

קבוצת האנרגיה סונול, שכוללת כ-245 מתחמי תדלוק, חתמה על הסכם מסחרי עם מותג הקפה האיטלקי סגפרדו - שיחליף את מולינרי, המותג שנמכר עד כה ברשת חנויות הנוחות sogood. לפי החברה, בחודש ממוצע נמכרות ברשת כ-300 אלף כוסות קפה. 65% ממכירות הקפה הן של קפוצ'ינו רגיל. במקום השני אספרסו קצר ובמקום השלישי אספרסו כפול. ככלל, קפה ומאפה הם המוצרים הנמכרים ביותר בחנויות הנוחות, ואחריהם משקאות אנרגיה, חטיפים מלוחים ומתוקים.

מותג הקפה האיטלקי סגפרדו בסונול / צילום: יח''צ