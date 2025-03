בהשקעה של 12 מיליון שקל: סופר-פארם משיקה את סניף ביג גלילות

1 קמעונאות"

סופר-פארם משיקה את סניף ביג גלילות בפורמט הסופר-פארם GALLERY בהשקעה של 12 מיליון שקל. הסניף יתפרס על פני כ-1000 מ"ר ויכלול מחלקת K-Beauty ראשונה בישראל, שתאגד מותגים בעולם הטיפוח הקוריאני במקום אחד, וצפויה להתרחב לסניפים נוספים ברחבי הארץ.

במחלקה החדשה יימכרו מותגים קוריאניים מוכרים, כמו Beauty Of ,Joseon BERRISOM ,TIRTIR, AXIS-Y, SOME BY MI, ELIZAVECCA"וחדשים שיושקו בישראל.

תעשיית הטיפוח הקוריאנית נחשבת לאחת העולות, עם היקף מכירות מוערך של למעלה מ-10 מיליארד דולר לשנת 2024, שצפוי לפי הערכות להגיע לכ-15 מיליארד דולר בשנת 2025.

"השקת מחלקת ה-Beauty של סופר-פארם היא בשורה לשוק הטיפוח הישראלי", אומר דני לוזון, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הסחר של סופר-פארם. "סופר-פארם מצטרפת לשורת קמעונאיות הביוטי המובילות בעולם, המציעות תחת קורת-גג אחת את מותגי הטיפוח הקוריאני הכי מדוברים, תוך יצירת חוויית קנייה ברמה בינלאומית בישראל".

2 ישראל מתגייסת"

רשת מלונות דן תרמה 4,000 עצים לנטיעה ביער ביריה הסמוך לצפת, ש-30 אלף דונם ממנו נשרפו ונפגעו קשות במהלך המלחמה בצפון. העצים ניטעים על-ידי עובדי קק"ל, ולרגל המהלך נערך טקס בהשתתפות גידי פדרמן יו"ר מלונות דן ומיכאל בן אבו, מנהל מחלקת ההתרמה בקק"ל.

גידי פדרמן יו''ר מלונות דן (מימין ) ומיכאל בן אבו, מנהל מחלקת ההתרמה בקק''ל (משמאל) / צילום: דימה מייזליס

3 עונת החתונות"

חברת Easy2Give, העוסקת במתן פתרונות ניהול תקציב חתונות, מציעה מימון חוץ-בנקאי לקראת היום הגדול. הסיוע עומד על כ-150 אלף שקל, אשר ישמשו לתשלום מראש עבור האירוע. ההחזר מתבצע תוך שבוע מהחתונה או בפריסה של עד ארבע שנים.

אילוסטרציה: shutterstock

4 מינויים חדשים

אסף קמרי, הבעלים של קבוצת קמרי, מודיע על מינוי אביב אור למנכ"ל סבן אקספרס.

ליאור פרנקל, יו"ר פורום הסייבר באיגוד ההייטק הישראלי, מונה לסגן יו"ר ועדת החדשנות והטכנולוגיה באיחוד האירופי ה-BIAC.

ליאור פרנקל / צילום: ליאור פרנקל