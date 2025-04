לראשונה זה חמש שנים, ובאופן נדיר יחסית, שתי פרסומות מתברגות במקום הראשון בזכירות במדד הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה, ושתיהן נעשו באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א.

הראשונה שייכת לפרטנר, והייתה הזכורה ביותר גם בשבוע שעבר. הפרסומת האנרגטית מבוססת על השיר "על הראסי" של הפרזנטור סטטיק, שמופיע בה כעיתונאי טלוויזיה (כדי שאף אחד לא יפספס, המילה PRESS מופיעה על מעילו). הדיווח ה"חדשותי" מתכתב עם מבצע הביפרים של חיזבאללה בלבנון, והמהלך כולו נועד לקדם את רשת Private 5G שהושקה בשנה האחרונה - אם כי השבוע קיבלו הצופים רק את הגרסה המקוצרת, בצורת חסויות.

הפרסומת השנייה שמובילה בזכירות שייכת לבנק לאומי, וההישג הזה מגיע אחרי למעלה מחודש שקמפיין "בפעם הראשונה" נמצא באוויר - וגם כאן מדובר בשבוע שבו שודרו רק חסויות, ולא הפרסומת עצמה. על רקע השיר All by Myself של סלין דיון, הפרזנטור גל תורן מסביר לצופים שהם כבר לא צריכים להתמודד לבד עם פעולות שחדשות להם, ולמעשה מקדם את שירות הליווי האישי של הבנק - תחום תחרותי במיוחד בענף הבנקאות.

הפרסומות של פרטנר ולאומי מתברגות בהתאמה במקום השלישי והרביעי באהדה. מי שמובילה את טבלת האהובות - אחרי הפסקה של שבוע - היא חברת התקשורת הוט. הפרסומת מרובת המשתתפים מאחדת את כוכבי הסדרות הפופולריות ביותר של החברה, שמגיעים כ"אורחים" לחתונה של גדליה (אורי לייזרוביץ’) ודבורה (מאיה ורטהיימר) מ"שבאבניקים".

קמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

בדרך זו החברה מציגה בפני הצופים את מגוון הפקות המקור שלה, ולחיזוק היא עושה שימוש באחד השירים הפופולריים ביותר בישראל בשנה האחרונה, "תמיד אוהב אותי" (עוד יותר טוב) של ששון שאולוב. כמקובל כיום, שאולוב עצמו משתתף כאן בתפקיד משמעותי, כאשר מילות השיר שונו ל"עוד יותר הוט", והותאמו לחוויה הטלוויזיונית שהחברה מבקשת לספק.

קמפיין הוט / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק הפועלים הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־1.1 מיליון שקל. סכום זה כולל שני קמפיינים מרכזיים: פתיחת אתרי הטיולים בחינם בפסח (שנכנס למדד, ומתברג במקום החמישי בזכירות), וקמפיין לקהל הערבי בנושא מחשבון הזכאות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כמיליון שקל, שייכת למותג הרכב טויוטה וקמפיין ימי המכירות. ההשקעה השלישית בגודלה, כ־900 אלף שקל, שייכת לאל על עם הקמפיין החדש בכיכובו של חנן בן ארי. הפרסומת אינה מתברגת במדד השבוע (מקום 15 בזכירות).

ירידה קלה בהשקעה

ההשקעה בפרסום יורדת מ־44 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־43 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לפרסומות האהובות ביותר השבוע הם גיתם BBDO (הוט) וגליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.