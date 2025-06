איך להתגבר על הפחד ולהיכנס חזרה לשוק מניות תנודתי ולא צפוי

אודות המשקיע האינטליגנט הטור שבועי של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב"

אודות ג'ייסון צוויג מבכירי העיתונאים של The Wall Street Journal. מחברו של הספר "הכסף שלך והמוח שלך: איך מדעי המוח יכולים לסייע לכם להיות עשירים", והעורך של הגרסה המעודכנת של רב־המכר "המשקיע הנבון", שהוגדר על ידי וורן באפט כ"ספר ההשקעות הטוב ביותר שנכתב אי־פעם"

רוב המשקיעים חשו בעבר FOMO, הפחד לפספס משהו. כיום, רבים מרגישים את ההפך.

באפריל, הטלטלה סביב המכסים שהכריז נשיא ארה"ב טראמפ גרמה למניות האמריקאיות לרדת ב־12% תוך ארבעה ימים. חלק מהמשקיעים נמלטו מהשוק מחשש שהמדיניות של טראמפ תמוטט עשרות שנים של הסכמי סחר בינלאומיים משגשגים.

● המשקיע האינטליגנט| כן, יש לכם יותר מדי כסף במניה הלוהטת הזו

אחרים ברחו אפילו קודם - בטרם ייכנס טראמפ בשנית לבית הלבן, או מחשש שרווחים בשיעורים דו־ספרתיים כמו שנראו בחלק מהמניות האמריקאיות ב־2023 וב־2024, לא יוכלו להימשך לאורך זמן.

כעת השווקים מחקו את הפסדי אפריל, לאחר שטראמפ חזר בו מכמה מהמכסים שהטיל, וכן החלטת בית משפט בשבוע שעבר שמטילה בספק את חוקיות תוכנית מלחמת הסחר שלו. בנקודה זו, רבים תוהים אם עליהם להשקיע יותר כעת. אך הם לפותים בדילמה מתי או איך לעשות את זה.

"אין לי FOMO", אומר מייקל מק'קובין, משקיע ממדיסון, ויסקונסין. "יש לי FOGI (fear of getting in) - פחד להיכנס".

בחשבון הפנסיה האישי שלו, שבאמצעותו הוא מבצע את רוב השקעותיו, יצא מק'קובין מהשקעה במניות בתחילת 2024, לאחר שהתשואה של מדד S&P 500 בשנה שלפני, 26.3%, המשיכה לעלייה של כמעט 11% ברבעון הראשון אשתקד.

מק'קובין, בן ה־86, הוא מנהל השקעות ראשי לשעבר במועצה המנהלת את נכסי הפנסיה של עובדי ציבור בוויסקונסין. כך שהוא אינו משקיע נאיבי או אימפולסיבי. אבל הפחד שלו מונע מ"תחושת בטן" חזקה של "להיכנס מוקדם מדי", לפני שהשוק נוגע בתחתית.

"כנראה שהגזמתי בכך שהלכתי רק על מזומן", הוא מודה, אך מאמין כי "אנו על סף מה שעשויה להיות ירידה משמעותית מאוד בשוק המניות, ולכך אגיע מוכן. אם זה לא יקרה, אקבל 4%־4.5% (על מכשירי המזומן), וזה יותר ממספיק בשבילי".

מק'קובין מדגיש שלעולם לא היה מייעץ לנכדיו לנהוג כמוהו, שכן יש להם עוד עשרות שנים של הכנסה מעבודה שתרפד להם קריסות שוק עתידיות. גם לדעתי הצעדים שלו אינם מומלצים לרוב האנשים, אבל החשש שלו מפני כניסה לשוק מזכיר לנו שמשקיעים פחות מדי שואלים את עצמם: ממה אני מפחד?

מפחיתים חרטה בעיקר

שינוי גישה כמו של מק'קובין "לא עוסק בהפחתת סיכונים, אלא בהפחתת חרטה", אומר מאיר סטטמן, פרופסור למימון באוניברסיטת סנטה קלרה, שחוקר את הפסיכולוגיה של השקעות.

"הפחד לחזור לשוק הוא הפחד להרגיש ממש טיפש", סבור סטטמן. "אם השוק יעלה לפני שתחזור, תצטרך לקנות מניות בחזרה במחיר גבוה יותר ולייסר את עצמך 'למה בכלל מכרתי?'. אם הוא יירד אחרי שתחזור לשוק, גם על זה תבעט בעצמך".

נביט על המהלכים האחרונים של השוק בפרספקטיבה ארוכת־טווח: מאז סוף מלחמת העולם השנייה, מדד S&P 500 איבד בין 5%-10% 63 פעמים, ו־25 פעמים ירד בשיעור של 10% עד 20%, לפי סם סטובל מחברת מחקר ההשקעות CFRA. הוא ירד לפחות 20% ב־14 מקרים; שלושה מהם היו הפסדים אפיים של 40% או יותר. בירידות הגרועות ביותר של לפחות 40% במדד המוביל, הירידות נמשכו בממוצע 23 חודשים, ולמניות לקח בממוצע 58 חודשים - קרוב לחמש שנים - להחזיר את הפסדיהן במלואם (נתונים אלה אינם כוללים את ההשקעה החוזרת של דיבידנדים, שהיו מקצרים את זמני ההתאוששות).

יתרון אחד של הטלטלה של אפריל הוא שהיא כל־כך טרייה במוחכם, שתתקשו לרמות את עצמכם לגבי מה שהאמנתם לפני מספר שבועות. הנטייה האנושית הזו להאמין שתחזיות העבר שלנו היו מדויקות הרבה יותר ממה שהתבררו, מטעה את המשקיעים כל הזמן. הפעם, עם זאת, אתם כנראה יכולים להודות בכך: באותם ימים ראשונים, כאשר טראמפ הטיל מכסים עצומים על שאר העולם, והשווקים התנדנדו, קפצתם למסקנה שהכלכלה העולמית שובשה באופן בלתי הפיך. כמו רוב המשקיעים, כנראה שלא הערכתם עד כמה אנשים, חברות, שווקים וממשלות מסוגלים להתגמש.

היתרון הנוסף של טלטלת אפריל הוא שזה קרה כל־כך מהר - תוך ארבעה שבועות דרמטיים המניות צנחו, ואז התאוששו. וחרף כל הפיתולים, מתחילת השנה ה־S&P 500 עלה ב־2.1%.

אז אי־אפשר לחוש פחד להיכנס חזרה לשוק אם מעולם למעשה לא הספקתם לצאת.

לשלוט בהרבה משתנים

זוהי ברכה, כי תזמון שוק הוא קשה לביצוע הרבה יותר מכפי שנראה. כפי שמציין ג'ון מונטגומרי, מייסד ברידג'וויי קפיטל מנג'מנט, יציאה ממניות לפני קריסה היא רק חלק קטן מתזמון מוצלח. אתם צריכים להיות צודקים לגבי התחזית הכלכלית שלכם, מתי תיכנס לתוקף ומתי תסתיים. תצטרכו גם להיות צודקים לגבי מתי וכיצד יגיבו שוק המניות, הריביות ומשתנים נוספים.

"יש לכם לפחות ארבע הזדמנויות לטעות", אומר מונטגומרי, "כשגם פספוס של כמה חודשים יכול להרוס כל סיכוי להרוויח כסף".

אם, כמו מק'קובין, בכל זאת יצאתם מהשוק, אז הדרך הטובה ביותר להתגבר על ה־FOGI שלכם היא על ידי נקיטת צעדים קטנים: הגדירו תוכנית השקעה אוטומטית להעברת סכום כסף קבוע מהבנק שלכם או מהחזקות מזומנים אחרות, לקרן מניות או חשבון ברוקראז'; פזרו את ההעברות הללו במרווחים חודשיים שווים על פני שנה לפחות.

זה אמור להפחית את החשש מלקנות חזרה את כל המניות במחיר גבוה יותר ממה שמכרתם אותן, או לקנות יותר מדי ממש לפני קריסה של השוק. יתרה מכך, זה מפחית מבחינתכם את הסיכון להתפתות לחשוב שאתם יודעים בדיוק מתי לחזור.