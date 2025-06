איזה ענף מפרסם הכי הרבה שלטי חוצות?

1 איזה ענף מפרסם הכי הרבה על שלטי חוצות?

שוק פרסום החוצות בישראל עבר בשנה האחרונה טרנספורמציה: ענפים שנחשבו חזקים כמו אופנה ומוצרי חשמל נחלשים, בעוד הנדל"ן והפוליטיקה בעלייה - כך עולה מדוח חדש של קבוצת מגה מדיה.

הקבוצה, הפועלת בירושלים, חיפה, נתיבי איילון, רכבת ישראל ועוד, ניתחה עסקאות פרסום במחצית השנייה של 2024 מול המחצית הראשונה של 2025. מהנתונים עולה כי בין שתי התקופות נרשמה עלייה של כ־21.5% בהיקף הפעילות בפרסום החוצות. לפי החברה, נתון זה מעיד על הרחבת הפעילות גם בתקופה המאופיינת באי-ודאות כלכלית, ובצמצום תקציבי פרסום במספר תחומים.

הענפים החזקים ביותר בתחום הם נדל"ן ופוליטיקה, שמחזיקים בכ־30% מכלל הפרסום בשלטי החוצות. ענף הנדל"ן, שהיה המוביל במחצית השנייה של 2024 עם 13.8%, ממשיך להתחזק ועומד במחצית הראשונה של 2025 על 19.6% - הודות לפעילות אינטנסיבית של חברות יזמות, דיור מוגן וקבוצות רכישה. התחום הפוליטי-ציבורי שמר על יציבות עם 10.3%, הודות לפעילות אינטנסיבית בערים גדולות ומעורבות אזרחית גוברת.

התחום השלישי בהיקף הפרסום החוץ-ביתי הוא הלימודים, עם עלייה מ־8.9% ל־13.3%. שלושה ענפים נוספים שהתחזקו הם מזון ומשקאות, מדיה והתקשורת, ובנקים וביטוח. לפי החברה, "מדובר בתחומים שמבטיחים יציבות או פונים לקהלי יעד רחבים וממוקדים כאחד".

לעומת זאת, ענפי האופנה וההנעלה, מוצרי חשמל, וספורט וצעצועים מפרסמים פחות על שלטי חוצות, וכך גם הסופרמרקטים - ככל הנראה בשל שינויים בתעדוף הפלטפורמה הזו, או בתקציב הפרסום בכלל.

בחלוקה גיאוגרפית, בירושלים נרשמה עלייה בפרסום בשלושה תחומים עיקריים: פיננסים, נדל"ן ומזון. הדבר עשוי להעיד על מאמצים לחזק את הנוכחות של מותגים בעיר הבירה. בצפון נרשמה עלייה בפרסום בתחומי המזון והפיננסים, ואילו באזור המרכז - שבאופן טבעי מוביל בהיקף הפרסום - בלטה במיוחד התחזקות תחום הנדל"ן.

"שלטי החוצות הם מראה ישירה של הדינמיקה הכלכלית והחברתית בישראל", אומר קובי מור, מנכ"ל מגה מדיה. "דווקא בתקופות של אי ודאות, מפרסמים בולטים בוחרים למקד את התקציבים בתחומים השפעה ציבורית רחבה - כמו נדל"ן, פוליטיקה ופיננסים.

"בתוך כך, אנו עדים למגמה מתרחבת של חלוקת תקציבי פרסום בין מטרופולינים מרכזיים ברחבי הארץ - לא רק בגוש דן, אלא גם בחיפה, ירושלים והצפון. מדובר בגישה אסטרטגית שמבינה שההשפעה הציבורית אינה מוגבלת לאזור אחד".

2 עצות בשיווק מקרן פלס ויובל רפאל

איך להיות יוצא מן הכלל, ומה זה אומר בימינו - בכך עסק כנס איגוד השיווק 2025 שהתקיים בתל אביב. מנכ"לית האיגוד, סיגלית הורן גלפרין, ציינה כי "אנחנו כותבים את ספר הכללים בכל יום מחדש", והכריזה על הקמת פורום מובילי השיווק של המחר, riding marketing stars. בנוסף הוכרזה תחרות חדשה בענף - פרס האימפקט, לעידוד מהלכים שיווקיים-חברתיים. בראש הוועדה שתבחר את הזוכים יעמוד דרור בהט, סמנכ"ל השיווק של פלאפון וyes, וההגשות ללא תשלום.

מנחת האירוע, הדר מרקס, שוחחה בין היתר עם קרן פלס ויובל רפאל נציגת ישראל לאירוויזיון (בתמונה השתיים עם הורן גלפרין ויו"ר האיגוד עופר בלוך), וביקשה מהן טיפים לשיווק נכון. "אנשים לא מתחברים לתוכחה", אמרה פלס, "להגיד 'יום חדש יזרח' הרבה יותר מחלחל". רפאל דיברה על "שלושה מרכיבים של שיווק נכון - כוונה, אמונה ואהבה. בהפגנות נגדנו היו שני אלמנטים, לא הייתה אהבה".

גיא קמחי, סמנכ"ל השיווק של שריג אלקטריק הוכתר כאיש השיווק של השנה, הודות להצלחה יוצאת הדופן של המותג Ninja, אשר רשם שיעורי צמיחה שהוגדרו כ"חסרי תקדים".

3 קמפיין

מצעד הגאווה שיתקיים השבוע בתל אביב אמנם מתקשה להשיג חסויות כבשנים קודמות, אבל הצלחה דיגיטלית כבר יש. הפרסומת למצעד (שיצר משרד NO NO NO NO NO YES של גדעון עמיחי עבור עיר עולם), ומדמה בעזרת AI מצעדים במדינות כמו עיראק ואיראן ואז "חותכת" לתל אביב, רשמה כ-2.8 מיליון צפיות באינסטגרם.

הפרסומת עלתה בהשקעה של מאות אלפי שקלים (בקידום ממומן) במדיות החברתיות הבולטות ביעדים שונים בארה"ב ובאירופה.

4 מינויים חדשים

דגנית ורד מונתה למנכ"לית חממת האגרי-פודטק Fresh Start הפועלת בקרית שמונה. בתפקידה האחרון שימשה כמנכ"לית שותפות המו"פ הבורסאית סמארט אגרו.

ריטה תורג'מן מונתה לסמנכ"לית תכנון בחברת הנדל"ן פרשקובסקי השקעות ובנין.

שרון רייך בר-מנשה לתפקיד מנהלת חטיבה בדרא שיווק נדל"ן.