משתמשים מדווחים על תקלות ב-ChatGPT. לחברה אין תשובות

משתמשים ברחבי העולם מדווחים היום (ג') על תקלות בשימוש בצ'אטבוט ChatGPT של חברת OpenAI. על פי שירות Downdetector, מעל ל-1,600 משתמשים דיווחו על תקלות ובעיות שימוש. גם שירות הווידיאו של החברה, Sora, חווה תקלות בשעות אלו.

התקלה מתבטאת בעיקר בהיעדר מענה מצד הצ'אט לשאלות משתמשים, וחלק מהמשתמשים מקבלים הודעת שגיאה של "יותר מדי בקשות במקביל" או ש"משהו השתבש". משתמשים ב-X (טוויטר לשעבר) וגם בשירות רדיט מדווחים על התקלות האלו.

למרות שעברו שעות מאז החלו משתמשים לדווח על התקלה, ב-OpenAI לא מספקים מענה מדוע היא מתרחשת, אך מעדכנים על הסטטוס שלה. על פי אתר הסטטוס של OpenAI, אכן נרשמת תקלה בשירותי החברה.

על פי האתר, התקלה נמשכת כבר 7 שעות, ובחברה מסבירים: "זיהינו את שורש הבעיה הגורמת לתקלות ולהפסקות מוגברות בשירותים השונים. אנו עובדים על יישום אמצעי לפתירת התקלה". עם זאת, עדיין לא הסבירו מה מקור התקלה.

ChatGPT and API are experiencing elevated error rates unfortunately. Sorry for the trouble.

We've diagnosed the root cause and are working on the fix to recover our services as quickly as we can.