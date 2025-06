אילון מאסק ממצמץ ראשון ומתנצל בפני טראמפ

אילון מאסק הביע חרטה על הציוצים החריפים והבוטים שפרסם לאחרונה נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והודה כי הם "היו מוגזמים מדי". בציוץ קצר ברשת X כתב מאסק: "אני מצטער על חלק מהפוסטים שלי בשבוע שעבר בנוגע לנשיא טראמפ. הם הלכו רחוק מדי".

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.