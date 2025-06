למעלה מעשור טים פריד אסף נחשים מסוכנים בביתו בריצ'פילד, ויסקונסין, חלב את הארס שלהם והזריק לעצמו את הרעל.

● לא שוכח פרצופים: הזיכרון המדהים שהפך את העורב לאימת הרחוב

● אדם שלקה בפרקינסון הוכר כנפגע עבודה. זה החומר שנחשף אליו וחשוד בגרימת המחלה

המטרה?

לחסן את עצמו נגד הנחשים הארסיים ביותר בעולם. "רק רציתי לדעת אם אני יכול לנצח את ההכשה", אמר.

כעת, השתמשו בדם שלו כדי ליצור אבטיפוס של נסיוב (נוגדן) אוניברסלי.

יותר משני מיליון אנשים בשנה מוכשים על ידי נחשים ארסיים ברחבי העולם, ולמעלה מ־100 אלף מתים מהארס, שעלול לגרום לרקמות להירקב, לשיתוק של השרירים ואף להפסקת הלב.

הנוגדנים הקיימים פועלים רק נגד מינים מסוימים או קרובים גנטית. הקוקטייל החדש, שפורסם במאי בכתב העת Cell, הצליח להגן באופן מלא על עכברים מפני מינון קטלני של ארס מ־13 מיני נחשים קטלניים, כולל ממבה שחורה וקוברה מלכותית, ואף העניק הגנה מסוימת מפני ארס של שישה מינים נוספים.

"זה משהו שאפשר להשתמש בו בלי קשר לנחש שהכיש אותך - זה יכול להיות מועיל בצורה עצומה", אמר סטיב הול, פרמקולוג המתמחה בהכשות נחשים מאוניברסיטת לנקסטר בבריטניה, שלא היה שותף למחקר.

A new antivenom relies on antibodies from the blood of Tim Friede, who immunized himself against snakebites by injecting increasing doses of venom into his body.https://t.co/wVrZ8OkirM