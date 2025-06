טראמפ מגלה שקשה להביא שלום לעולם בוער

אמ;לק "נמדוד את הצלחתנו לא רק לפי הקרבות שננצח, אלא גם לפי המלחמות שנסיים", אמר דונלד טראמפ במהלך נאום ההשבעה שלו בינואר. אך בינתיים, כך נראה, העולם הרבה יותר אלים ממה שהוא חשב - המלחמה באוקראינה נמשכת, השלום בעזה רחוק, והתקיפות הישראליות באיראן עלולות לגרור גם את ארה"ב למעגל האש. או כמו שאמר ג'ון בולטון: "בסוף המציאות מנצחת את הפנטזיה"

ביום הראשון לכהונתו השנייה הכריז דונלד טראמפ שייזכר כמשכין שלום וכמאחד. "כוחנו יעצור את כל המלחמות ויביא רוח חדשה של אחדות לעולם כועס, אלים ובלתי צפוי לחלוטין", אמר בהשבעה. חמישה חודשים אחרי, העולם מתגלה ככועס, אלים ובלתי צפוי עוד יותר מכפי שטראמפ שיער.

המלחמה באוקראינה, שטראמפ נשבע לסיים מיד, נמשכת למרות ניסיונותיו החוזרים ונשנים לתווך פתרון. השלום בעזה נותר רחוק, ועכשיו תקיפות ישראל באיראן מאיימות לעטוף את המזרח התיכון באש נרחבת יותר, ועלולות לגרור את ארה"ב להגנה על בעלת בריתה הוותיקה.

"בסוף המציאות מנצחת את הפנטזיה. לפעמים זה פשוט לוקח זמן", אמר ג'ון בולטון, שכיהן כיועץ לביטחון לאומי של טראמפ בקדנציה הראשונה שלו והפך לאחד ממבקריו של הנשיא.

המלחמה שטראמפ ירש עלולה לפגוע במומנטום שלו

"הנשיא טראמפ ירש מג'ו ביידן עולם במלחמה, והוא מוביל בעוצמה את השבתו של השלום", אמרה דוברת הבית הלבן קרולין לוויט במסיבת עיתונאים, וציינה את החזרת החטופים האמריקאים מעזה, את הפסקת האש בין הודו לפקיסטן, את הפסקת האש עם החות'ים בתימן (במסגרתה הושהו התקיפות האוויריות על ספינות השטות במימי המזרח התיכון, ואת התמיכה בעסקה ללקיחת נמלי תעלת פנמה מסין על ידי קבוצה בראשות ארה"ב. "הנשיא ממשיך לעבוד מסביב לשעון כדי לסיים את הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, שלעולם לא היה מתחיל אלמלא חוסר הכשירות המוחלט של ג'ו ביידן, וכדי להבטיח שאיראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני".

המתח במזרח התיכון הצית חילוקי דעות מתמשכים בקרב הבסיס הפוליטי של טראמפ בנוגע להתערבותה של ארה"ב בענייני חוץ. "אין כיום נושא שמפלג את הימין יותר ממדיניות חוץ", כתב הפעיל השמרן צ'רלי קירק ביום חמישי ב־X. הוא הוסיף כי הסכסוך בין איראן לישראל עלול "לגרום לקרע עצום ב־MAGA (תנועת התמיכה בטראמפ) ואולי גם לשבש את המומנטום שלנו ואת הנשיאות המוצלחת בטירוף שלנו".

טראמפ בנה את הקאמבק הפוליטי שלו בין היתר על כישלונות העבר, לרבות נסיגתו הכושלת של הנשיא ביידן מאפגניסטן. במהלך קמפיין הבחירות, טראמפ טען שרוסיה לעולם לא הייתה פולשת לאוקראינה בתקופתו, וגם חמאס לא היה פותח במתקפה על ישראל ב־7 באוקטובר 2023.

"אני גאה להיות הנשיא היחיד זה עשרות שנים שלא פתח במלחמה חדשה", אמר טראמפ בעצרת הראשונה של קמפיין הבחירות האחרון לנשיאות, והתפאר בכך שיוכל להגיע להסדר בין רוסיה לאוקראינה תוך 24 שעות. מאוחר יותר אמר שהוא היה "קצת סרקסטי" כשטען זאת.

טראמפ טען כי יחסיו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם מנהיג סין שי ג'ינפינג יביאו עידן של שלום ושגשוג. מנהיגים זרים, אפילו הקשוחים והעריצים ביותר, ילמדו לכבד שוב את ארה"ב, ואפילו לפחד ממנה, הוא אמר.

פוטין גילה עניין מועט בהגעה להסכם עם אוקראינה או בהקשבה לממשל טראמפ, המתנגד לקריאות לפעולה מחמירה יותר נגד מוסקבה. מאז, טראמפ השלים עם ההכרח לאפשר לרוסיה ואוקראינה להתיש את עצמן בקרב לפני שייכנסו לדיפלומטיה של שלום.

טראמפ ומנהיגי מדינות ה־G7, השבוע. ''גאה להיות הנשיא היחיד שלא פתח במלחמה חדשה'' / צילום: ap, Mark Schiefelbein

ישראל, בינתיים, הרחיבה את שליטתה על עזה תחת שלטונו של טראמפ, והסלימה את המלחמה לאחר שממשלו הנכנס סייע לצוותו של ביידן לתווך הפסקת אש זמנית בינואר. טראמפ סייע להבטיח את שחרורם של כל החטופים האמריקאים החיים מידי חמאס, אך יותר מ־50 בני אדם נותרו בשבי, כאשר 20 מהם נחשבים בחיים. טראמפ קרא לנתניהו לעצור את המלחמה ולתעדף את שחרור בני הערובה - אך נתניהו טרם גילה נכונות לסיים את הסכסוך.

מתרחק ממעורבות אבל מכנה את המתקפה מוצלחת

כעת, ישראל פתחה במבצע מקיף המכונה "עם כלביא", שכוון נגד מתקני הגרעין ומדעני הגרעין של איראן, וכן נגד מנהיגים צבאיים. זהו צעד חסר פשרות ומרשים, שככל הנראה מחליש את טהרן, לאחר שכבר טולטלה על ידי תקיפות ישראליות בשנה שעברה.

נתניהו אמר לטראמפ ביום שני כי יאשר את התקיפה. טראמפ אמר לו להמתין, והתעקש כי יש למצות את הגישה הדיפלומטית לפירוק פעילותה הגרעינית של איראן לפני פנייה לצעד צבאי. טראמפ חזר על מסר זה במספר שיחות טלפון בשבוע שעבר, אמרו גורמים אמריקאים, אך נתניהו דחף קדימה.

אם הסכסוך בין ישראל לאיראן יעמיק, ייתכן שארה"ב תצטרך לשלוח חיילים ונכסים צבאיים כדי להגן על ישראל מפני מתקפות תגמול. בסיסים צבאיים ושגרירויות אמריקאיות באזור, או אפילו ברחבי העולם, עלולים להיות מטרה של שלוחים איראניים.

ביום שישי, איראן שיגרה עשרות טילים לעבר ישראל, חלקם פגעו ואילו אחרים יורטו. הצבא האמריקאי סייע למערכות ההגנה האווירית, על פי גורמים אמריקאים.

האירוע העלה אל פני השטח מחלוקת בקרב שמרנים בולטים בארה"ב. הפרשן השמרן הוותיק ובעל בריתו של טראמפ, מארק לוין, התעמת לאחרונה ברשת עם מגיש פוקס ניוז לשעבר, טאקר קרלסון, על תפקידה של אמריקה בסכסוכים בחו"ל. קרלסון טען כי לוין "מנסה לקדם מלחמה עם איראן" ומבקש את שינוי המשטר שם. לוין, בחילופי דברים פרטיים עם הקואליציה היהודית הרפובליקנית ביום חמישי, אמר כי קרלסון הוא בריון וכי "בריונים ראויים לאגרוף בפנים", לדברי הנוכחים.

הרגישויות הפוליטיות נעשו גלויות כאשר ישראל החלה במתקפה. במקום לפרסם הצהרה של טראמפ, הבית הלבן פרסם הצהרה ממזכיר המדינה מרקו רוביו, שהרחיקה את ארה"ב מכל מעורבות. "הלילה ישראל נקטה פעולה חד־צדדית נגד איראן", נכתב בהצהרה. "אנחנו לא מעורבים בתקיפות נגד איראן והעדיפות העליונה שלנו היא הגנה על כוחות אמריקאים באזור".

ביום שישי בבוקר טראמפ העביר מסר שונה. בראיון לוול סטריט ג'ורנל, הוא כינה את המתקפה "מוצלחת" וטען כי היא יצרה תנאים טובים יותר לשיחות עם איראן. "הם היו צריכים לעשות עסקה והם עדיין יכולים לעשות עסקה. כל עוד נשאר להם משהו - הם עדיין יכולים", אמר.

הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם (מטעם דרום קרוליינה), בעל בריתו של טראמפ, כתב בפוסט ברשתות החברתיות: "אם הדיפלומטיה תיכשל, כניסה באופן מלא למען ישראל תראה שאמריקה חזרה כבעלת ברית אמינה וככוח חזק נגד דיכוי. זה יחזק את ידינו בכל פינות העולם, כמו גם בכל שאר הסכסוכים שאנו מתמודדים איתם".

המתחולל במזרח התיכון יעצב את מורשת טראמפ?

נשאלת השאלה כיצד פתיחה במה שעשויה להיות מלחמה אזורית רחבה יותר תעצב את מורשתו של טראמפ. הרבה תלוי במה שיקרה בימים ובשבועות הקרובים, לדברי ריצ'רד פונטיין, יועץ מדיניות חוץ לשעבר של הסנטור הרפובליקני המנוח ג'ון מקיין, וכיום מנכ"ל מכון המחקר The Center for a New American Security. "אם זה ייראה כתבוסה לאיראן וניצחון לישראל ואולי גם לארה"ב, מעטים יצביעו על הסתירה של המהלך עם ההתחייבות לא לפתוח במלחמות", הוא אמר.

מתיו קרוניג, מנהל בכיר במרכז סקוקרופט לאסטרטגיה וביטחון במועצה האטלנטית, אמר שעדיין ייתכן שטראמפ ישרטט מסר פוליטי מנצח. "אני חושב שהוא יכול לפנות לחסידי המדיניות והאידיאולוגיה הפוליטית של רייגן ולומר, 'שלום דרך כוח, אנחנו לא נותנים למשטרים רעים לבנות נשק גרעיני'", אמר, "אבל הוא יכול גם לפנות לאנשי תנועת MAGA ולומר, 'אף אמריקאי לא נהרג, לא עשינו את זה, ובעלות ברית מתחזקות ומטפלות באיומים ביטחוניים עבורנו'".

הדבר תלוי בהתפתחות הסכסוך בימים הקרובים והאם ארה"ב תוכל להימנע ממעורבות - המבחן הגדול ביותר במדיניות החוץ עבור טראמפ עד כה.

"נמדוד את הצלחתנו לא רק לפי הקרבות שננצח, אלא גם לפי המלחמות שנסיים", אמר במהלך נאום ההשבעה שלו בינואר. "ואולי חשוב מכל, לפי המלחמות שלעולם לא ניכנס אליהן".