סערה פרצה בימים האחרונים סביב שון מגווייר, שותף בכיר בקרן ההון סיכון סקויה קפיטל, בעקבות סדרת פוסטים שפרסם ברשת X (טוויטר לשעבר), שבהם תקף את זוהראן ממדאני, מועמד מוסלמי ודמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק. מגווייר כתב בין היתר כי ממדאני "מגיע מתרבות שמשקרת על הכול", והוסיף: "לשקר זו ממש מעולה אם זה מקדם את האג'נדה האסלאמיסטית שלו. המערב ילמד את הלקח הזה בדרך הקשה". הפוסט הראשוני צבר מעל 5.4 מיליון צפיות תוך יממה.

דבריו של מגווייר עוררו גל גינויים חריג בעוצמתו בתעשיית ההייטק. קרוב ל-600 יזמים, משקיעים ועובדים בחברות סטארט-אפ חתמו על מכתב פומבי שנשלח להנהלת סקויה, ובו נטען כי דבריו של מגווייר הם "התקפה מכוונת ומפלגתית על מועמד מוסלמי", וכי מדובר ברטוריקה גזענית שאינה יכולה להתקבל בתעשייה שמבקשת לשרת קהילה גלובלית ומגוונת.

Mamdani comes from a culture that lies about everything

It’s literally a virtue to lie if it advances his Islamist agenda

The West will learn this lesson the hard way pic.twitter.com/8maDAikKT5