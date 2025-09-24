"זה כמו ארגון פשע": כנופיית הקופים שמשגעת את באלי

במקדש הבנוי על צלע צוק באי הטרופי באלי באינדונזיה, קבוצה בלתי צפויה של פושעים מנהלת את אחד ממבצעי העוקץ המתוחכמים בעולם.

בכל שבוע הם גונבים בגלוי עשרות טלפונים, ארנקים וחפצי ערך אחרים מתיירים, ומחזירים אותם תמורת פרסים נאים. כל זה קורה כבר עשרות שנים ואף אחד עוד לא הצליח לעצור את הפשיעה.

העבריינים? קופי מקוק ארוכי זנב

"הקופים השתלטו על המקדש", אמר ג'ונתן האמה, תייר מלונדון שמשקפי השמש שלו נגנבו על ידי קוף במהלך ביקור בשנה שעברה. "הם מנהלים מבצע עוקץ".

בקצה הדרומי של אתר הנופש האינדונזי הידוע בחופיו, תיירים נוהרים אל מקדש אולוואטו כדי לצפות במופעי ריקודי אש מסורתיים ולהתבונן בנופים פנורמיים בשקיעה, מעל האוקיינוס ההודי שגליו מתנפצים לרגלי ההר. בנייתו של האתר ההינדי הבאלינזי מתוארכת למאה ה-11 לכל המאוחר, וכ-600 הקופים המאכלסים אותו נחשבים על ידי המקומיים לשומרי המקדש הקדושים.

חוקרי קופים פרימטים גילו כי המקוקים גונבים חפצים כדי להשתמש בהם כמטבע לסחר חליפין עם בני אדם תמורת מזון. חלק מהקופים יכולים להבחין בין חפצים שאנחנו מייחסים להם ערך גבוה מאוד (טלפונים חכמים, משקפי ראייה, ארנקים) לבין כאלה שאיננו מעריכים במיוחד (כובעים, כפכפים, סיכות לשיער) - והם מתמחרים אותם בהתאם, לדברי חוקרים מאוניברסיטת לת'ברידג' שעסקו שנים בצילום וידאו של המקוקים ובניתוח מאות שעות של צילומים.

במילים אחרות, הקופים מפגינים "תהליכי קבלת החלטות כלכליות שלא נראו לפני כן", כתבו החוקרים במאמר אקדמי משנת 2021. מי אמר עסקי קופים?

כאשר ג'ונתן האמה הגיע למקדש עם אשתו, מדריך הטיולים שלו הושיט לו מקל, ואמר שהוא יצטרך אותו כדי להדוף את הקופים. "אמרתי, 'מה זאת אומרת?'", נזכר האמה בן ה- 64. "חשבתי שהוא נתן לי מקל כי הוא חשב שאני זקן מדי". המקל התברר כחסר תועלת. בזמן שהתייר התפעל מהנוף, קפץ קוף על גבו, חטף מפניו את משקפי השמש האהובים עליו ונעלם.

הוא מצא אותו על עץ, משחק במשקפי השמש שלו. מדריך טיולים אחר נתן לו כמה עוגיות אוראו, וג'ונתן נופף בעוגיות לעבר הגנב. הקוף קפץ למטה, תפס את האוראו וזרק את משקפי השמש. הם היו עקומים. "לא ציפיתי שהקופים יפעלו ככנופייה שלוקחת כל דבר", אמר. "זה היה כמו - ראית את 'אוליבר טוויסט'?"

במקרים רבים נדרשת עזרתם של מטפלי הקופים של המקדש, המכונים "פאוואנג", כדי לנהל משא ומתן עם החוטפים בעלי הפרווה. הם מציעים להם פירות כמו בננות, מנגו, רמבוטן ומנגוסטין בתמורה לפריטים הגנובים. במקרים נדירים, המטפלים משתמשים בביצי תרנגולת נאות, הנחשקות מאוד על ידי הקופים.

קטוט אריאנה בן ה-52 שעובד במקדש כמטפל בקופים מזה שני עשורים, סיפר שהחיות גונבות עשרות פריטים בשבוע, ובהם חמישה עד עשרה סמארטפונים ביום.

אחת מקורבנות הפשע הייתה טיילור אוטלי, בת 36 מלואיוויל שבקנטקי, שביקרה במקדש אולואטו בשנה שעברה במסגרת סדנת שלומוּת ( wellness ) לנשים. בשעה שהלכה לאורך הצוק, חטף קוף את הטלפון שלה מידה וקפץ על המחסום המפריד בין השביל לסף הצוק. היא חיפשה בתיקה כל דבר שיכול ללכוד את עינו של הקוף. הקוף לא התעניין בצעיף שלה, והחל לרוץ הלאה במורד המחסום.

בשלב הזה, אחד המטפלים זרק אל הקוף שקית פירות. הקוף המשיך להחזיק בטלפון. המטפל נתן לו שקית נוספת, ואז עוד אחת, ועוד אחת. לבסוף, כשהקוף לא הצליח להחזיק את כל הפירות, הוא הפיל את הטלפון.

אוטלי חשה הקלה, אבל לה ולנשים מהסדנה זה הספיק. הן עזבו בלי לראות את מופע ריקוד האש. "הייתי המומה", היא אמרה. "זה כמו ארגון פשע של קופים".

ישנן תיאוריות שונות בנוגע לזמן ולאופן שבהם החלו הקופים לגנוב. אריאנה, מטפל הקופים, אמר שהגניבות קדמו להגעת התיירים. הקופים נהגו לפני כן לגנוב תכשיטים מאנשים שהגיעו לטקסים דתיים. כעת, הם גונבים משקפיים וסמארטפונים. "זה באמת כאב ראש", הוא אמר.

קוף גונב משקפיים מתיירת במקדש אולווטו בבאלי, אינדונזיה / צילום: Shutterstock

"גונבים גם בשביל הכיף"

קאדק ארי אסטווה, האחראי על מטפלי הקופים, אמר ששמע שכאשר האתר נפתח לראשונה לתיירות, מבקרים האכילו לפעמים את הקופים. כאשר הנהלת המקדש החלה להאכיל אותם בתזונה מבוקרת ואסרה על תיירים לתת להם אוכל, הקופים החלו לגנוב את חפציהם של המבקרים.

אסטווה אמר שהמקדש ניסה שיטות רבות כדי לנסות לרסן את הגניבות: לוחות זמנים שונים של האכלה (משלוש עד שש פעמים ביום) ומזון שונה בהאכלות הקבועות (תירס, בטטה, מנגו ואפשרויות אחרות). אך ההתנהגות העבריינית נמשכת.

"ידוע שהקופים גונבים גם סתם בשביל הכיף. גיליתי זאת ממקור ראשון בביקור במקדש מוקדם יותר השנה, כאשר קוף חטף לי את האייפון מהיד וקפץ לתוך הצמחייה שעל קצה הצוק", סיפר, "דמיינתי את הקוף משליך את הטלפון לאוקיינוס וניסיתי לא לבכות. עובר אורח הביא מטפל, והוא טיפס מעל המחסום בקצה הצוק בחיפוש אחר השודד. נשאתי תפילה חרישית ליקום, והבטחתי לעשות מעשים טובים אם אקבל את הטלפון שלי בחזרה".

"לאחר מכן", הוסיף אסטווה, "התרחש משחק מחבואים במשך יותר משעה. המטפל הבחין בקוף שוב ושוב, ואז ראה אותו בורח לאחר שהתקרב יותר מדי. המטפל קרא לגיבוי. הגיבוי קרא לעוד גיבוי. הקוף טיפס על עץ, קפץ על עץ אחר, קפץ חזרה אל צד הצוק ונעלם. בשלב מסוים ראיתי אותו מכרסם את הטלפון שלי".

"כשהחשיך, הגנב שלי הופיע שוב ושלושת המטפלים הקיפו אותו. לא הצלחתי לראות איך בדיוק, אבל הם חילצו עבורי את הטלפון והחזירו לי אותו כשחתיכה מהזכוכית חסרה. תחבתי אותו אל התיק וסגרתי את הרוכסן. מאוחר יותר, כשבדקתי את הטלפון שלי, גיליתי שהקוף צילם כמה תמונות".