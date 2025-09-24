​בשנה שעברה הציע אריק אלברט, בן 65, את האחוזה שלו בניופורט קוסט, קליפורניה למכירה. זהו בית בשטח של כ־1,030 מ"ר עם שישה חדרי שינה - והוא הוצע במחיר של 60.2 מיליון דולר. זוג מחו"ל צפה בסרטון של הנכס והביע עניין בהגשת הצעה, אך עם בקשה יוצאת דופן: האם יוכלו ללון בבית ללילה לפני שהם מתחייבים? הם רצו לבדוק אם נוח להם בו ולהבין אם הגודל והתכנון מתאימים להם.

● הפרויקט הכי סודי בארץ, והמתווך שמכר את הווילה של עצמו: מה קורה בשוק היוקרה הישראלי?

● אחת העסקאות היקרות באזור: בכמה נמכר בית בקיבוץ הגושרים?

● כיכר המדינה בת"א עברה מהפך: כך היא עומדת להיראות

"בהחלט", אמר אלברט. "בתים הם הוצאה ענקית. אם אתה מוציא 60 מיליון דולר - כדאי שתנסה לפני שתקנה. זה צעד חכם". הוא והקונים סיכמו על שהות של חודשיים בתשלום של 250 אלף דולר לחודש. המחיר כלל את הבית המרוהט, צוות עובדים במשרה מלאה ושימוש ברכב.

אף שהתאהבו בנכס, ההצעה שהגישו הייתה מתחת למחיר המבוקש, ואלברט לא מכר. אך מבחינתו, כאיש עסקים בתחום האלומיניום, זו הייתה חוויה משתלמת: הקונים רכשו בית סמוך, ו"שלמו לי מחיר נאה עבור השהות", לדבריו. הבית, שהוצע בעבר למכירה באמצעות רקס מקאונן ומרסי ויינשטיין מ־Compass, אינו בשוק כרגע.

יותר ויותר קונים מבקשים לבלות לילה בבית לפני הגשת הצעה, ויותר מוכרים מוכנים לכך.

"אם אתה יכול לנהוג ברכב לפני שאתה קונה אותו, למה לא לבדוק גם בית?" אומר ארי אפשאר, סוכן נדל"ן בלוס אנג'לס.

אפשאר ייצג קונה שהתעניין בבית יוקרה בלוס אנג'לס בשווי 14.6 מיליון דולר בשטח של כ־790 מ"ר, במהלך מגפת הקורונה. במהלך הסיור, ביקש הלקוח ללון בבית. "חשבתי לעצמי - שיהיה בהצלחה", אומר אפשאר, שהופתע כאשר הסוכן של המוכר הסכים.

השהות הייתה ללא תשלום, אך הקונה הציע לרכוש ביטוח שוכרים ללילה אחד דרך חברת הביטוח Lemonade. הבית היה מרוהט כי היה ערוך להצגה לרכישה, אך הייתה בעיה אחת: "לא היה נייר טואלט", אומר אפשאר. הקונה נאלץ להביא נייר משלו.

בסופו של דבר, הקונה הרווק לא הגיש הצעה. הלינה גרמה לו להבין שהוא מחפש מקום קטן יותר. עם זאת, הוא הרגיש את השכונה, ובסופו של דבר רכש שם נכס אחר.

"לפעמים אני תופסת את עצמי וחושבת - וואו, אנחנו מקבלים החלטה ענקית אחרי סיור של עשר דקות", אומרת מקנזי ראיין, סוכנת נדל"ן מסוכנות דגלאס אלימן מניו יורק.

ראיין עבדה עם זוג ממנהטן שבחן בית כפרי במחיר של 600 אלף דולר, עם ארבעה חדרי שינה ושטח של כ־38 דונם בעמק ההדסון, ניו יורק. הזוג התלבט לגבי השיפוצים הנדרשים בבית. הבית היה ריק, אז הם ביקשו להעביר בו לילה ללא תשלום.

בעזרת עורכי הדין, שני הצדדים חתמו על חוזה לשהות של 14 שעות. הקונים הביאו מזרן מתנפח, מצעים וגישה פתוחה. הם בדקו את לחץ המים, את החימום והמיזוג, חוו את צרצורי הלילה ואת אור הבוקר. "דברים קטנים אך חשובים כשחיים איתם יום־יום", אומרת ראיין. הם הבינו שהם יכולים לגור בבית בנוחות עד שישפצו - ורכשו אותו.

"למה שלא תבואו לבלות פה סוף שבוע"

קוני האוול, מורה בדימוס בשנות ה־70 לחייה, ערכה מכירת חצר בסתיו האחרון בביתה שבטקסס - בית בשטח של כ־255 מ"ר עם ארבעה חדרים על שטח של כ־2.1 דונם באזור הולי לייק ראנץ'. במהלך המכירה, זוג מקומי התעניין בנכס, שהיה מוצע למכירה ב־545 אלף דולר. "אמרתי להם - למה שלא תבואו עם המשפחה ותבלו כאן את סוף השבוע?" מספרת האוול.

אמילי תומפסון, סוכנת הנדל"ן של הבית מטעם סותביס אינטרנשיונל, חשבה שההצעה לא שגרתית אך גאונית - והאמינה שהלינה תאפשר לזוג להבין אם הבית באמת עונה לצרכיהם.

הזוג בילה את סוף השבוע ללא תשלום, התאהב בנכס, והחל לשפץ את ביתם כדי למכור אותו ולהגיש הצעה. אך עלות השיפוץ הייתה גבוהה בהרבה מהצפוי - והם החליטו להישאר בביתם. הבית של האוול עדיין מוצע למכירה.

"העשירים מאוד מבקשים כבר שנים ללון בנכס לפני רכישה", אומר קרל גמבינו, סוכן נדל"ן בקבוצת גמבינו שב־Compass, הפועל בלוס אנג'לס, מיאמי וניו יורק. לדבריו, מבחינתו התשובה היא תמיד "לא", אלא אם כן הבית כבר מתפקד כיחידת השכרה לטווח קצר.

המוכרים השאירו את עץ חג המולד

ג'ייד מילס, סוכנת נדל"ן בלוס אנג'לס מחברת Coldwell Banker Realty, חושבת שלינה בנכס היא בקשה מוזרה. "צריך סוכן שיודע לשפוט אנשים היטב", היא אומרת. "קשה לדמיין שמישהו ישן שם".

ובכל זאת, אחד מלקוחותיה ביקש לישון בבית לפני חג המולד - והדבר הוביל להצעה במחיר מלא ולסגירה תוך 10 ימים. המוכרים אפילו השאירו את עץ חג המולד.

רותי אסולין, סוכנת נדל"ן בדגלאס אלימן, מתנגדת לרעיון. "אני מבינה את זה בתיאוריה, אבל זה תיבת פנדורה של אחריות משפטית", היא אומרת.

בשנת 2021 היא שיווקה נכס במיאמי במחיר של 25.5 מיליון דולר. הקונה ביקש לשהות בבית בסוף שבוע. תחילה הסירוב היה נחרץ, אך לבסוף סוכם שישהה שם לארוחת ערב של שעה על הדק, בזמן שאסולין חיכתה ברכב. הקונה נשאר שמונה שעות. הגיעו גם חברים נוספים שלו, ואז הופעל גלאי עשן כתוצאה ממעשיהם - וכוחות כיבוי האש והאחראי על הנכס הגיעו למקום. אסולין התקשרה למוכר, והשניים החליטו לגרש את הקונה מהנכס. רגע לפני שיצא, הקונה ביקש להתקלח. "אמרתי לו - אולי תשתמש בספא החיצוני?" הנכס נמכר בסופו של דבר לקונה אחר.

לשכור לשלושה חודשים לפני שקונים

ג'ון סרה, בן 66 מניו ג'רזי, נמצא במסע חיפוש בפלורידה. לפני כמה שנים רכש בית בנייפלס מבלי לראות אותו מראש - והתחרט. "זה פשוט לא היה מה שחיפשתי", הוא אומר.

החוויה הזו הובילה אותו לרעיון: לשכור בית לשלושה חודשים לפני שהוא שוקל לרכוש אותו. הוא פועל עם סוכן הנדל"ן אלחנדרו סולסר מדגלאס אלימן בניו יורק ובפלורידה, כדי לאתר נכסים. "יום, שלושה, שבוע - זה לא מספיק זמן כדי להבין את התחושה של המקום", הוא אומר. "אתה צריך להיות שם עונה שלמה".

סרה מקווה שהגישה של "נסה לפני שתקנה" תהפוך לטרנד - כי היא יכולה להועיל לשני הצדדים. הוא מוכן לשלם פרמיה: "40%, 50%, 60% יותר מהשכירות הרגילה - כי אתם עושים לי טובה", הוא אומר. "אני לא מחפש הנחה. אני מוכן לשלם כדי לקבל בדיוק את מה שאני רוצה".