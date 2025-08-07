עדכונים שוטפים

04:09 - דיווחים ערביים: צה"ל תוקף בשעה זו ממזרח לעיר עזה

03:57 - דיווח: ארה"ב מתכננת לצמצם את הביקורת על הפרת זכויות אדם בישראל

ממשל טראמפ מבצע שינוי עמוק בגישת ארצות הברית לדיווח על מצב זכויות האדם בעולם - והמהלך הזה יורגש היטב גם בישראל. בוושינגטון פוסט ציטטו הלילה (בין רביעי לחמישי) טיוטה שדלפה של דוח זכויות האדם לשנת 2024, שטרם פורסם רשמית, ובה נחשף כי העיסוק בהפרות זכויות אדם בישראל התקצר מ-100 עמודים, כפי שהיה תחת ממשל ביידן - ל-25 בלבד השנה. בנוסף, חלקים מרכזיים מהדוח, במיוחד כאלה שהיו עשויים לעורר ביקורת - נעלמו לגמרי.

הטיוטה שממנה ציטטו בוושיגנטון פוסט מתעלמת מנושאים בולטים שהוזכרו בשנה שעברה, ובראשם משפט נתניהו והמהפכה המשפטית. בעוד דוח 2023 התריע מפני פגיעה בעצמאות מערכת המשפט - הטיוטה הנוכחית לא מזכירות זאת כלל.

נושאים כמו פגיעה בעצמאות מערכת המשפט או הגבלות תנועה של פלסטינים לא הוזכרו כלל. לצד ישראל, גם העיסוק באל-סלוודור וברוסיה הצטמצם. לכתבה המלאה

02:25 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י הגיב לתקיפות חיל האוויר בדרום לבנון - לעבר תשתיות של חיזבאללה ומחסני אמל"ח:

זו לא הפעם הראשונה שמנסים לפרק את חיזבאללה מנשקו וזה ברור, הם ראו מה נשק ההתנגדות יכול לעשות. הם חושבים שהם יוכלו ליישם את התוכנית שלהם בעקבות המכות שחיזבאללה ספג, אבל השיעה בלבנון עדיין בשיא כוחה וחיזבאללה תיקן ושיקם את כל המכות שספג במלחמה, ארגן מחדש את כוחותיו והחליף מפקדים. יש לו כוח מספיק כדי להגן על עצמו, אנחנו תומכים מרחוק בכל החלטה שחיזבאללה יקבל, אך נסתפק בתמיכה ולא נתערב.

00:08 - טראמפ לא מתנגד לכיבוש הרצועה - ויאפשר לישראל מרחב פעולה

בכירים אמריקאים וישראלים אמרו כי הנשיא מתכוון לאפשר לממשלה לקבל החלטות עצמאיות בעניין כיבוש עזה כולה. טראמפ הושפע מהסרטון ששחרר חמאס שבו אביתר דוד חופר לעצמו קבר והחליט לתת לישראל מרחב פעולה. לכתבה המלאה

00:02 - לקראת הכרעה: שרי הקבינט יחליטו היום אם לכבוש את רצועת עזה

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום (חמישי) לדיון גורלי שיכריע האם ישראל תצא למהלך של כיבוש רצועת עזה - זאת למרות המחירים הכבדים שמהלך כזה עלול לגבות, ובצל הסיכון הברור לחיי החטופים. במהלך הישיבה צפוי הרמטכ"ל אייל זמיר להציג שתי חלופות צבאיות: כיבוש מלא של הרצועה או כיתור העיר עזה וביצוע פשיטות ממוקדות ומתמשכות - כאשר עמדתו ברורה ותומכת בחלופה השנייה.

שתי האפשרויות נחשבות קשות ומורכבות לביצוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו נוטה לתמוך באופציה של כיבוש - אם כי ייתכן שלא מדובר בכיבוש מלא, אלא במהלך חלקי.

בכיר ישראלי: "מי בדיוק יהיה אחראי לשני מיליון תושבים בעזה? זה כמו גבינה עם הרבה חורים". לכתבה המלאה

21:19 - מאות הפגינו נגד כיבוש עזה: "אם תקריבו את החטופים - אנחנו נשתגע"

בעוד ההנהגה הביטחונית תתכנס להכריע את עתיד הלחימה בעזה, מחוץ לשערי הקריה התכנסה מחאה סוערת של בני משפחות החטופים, שורדי שבי ומאות אזרחים. המפגינים קראו לעצור את המהלך הצבאי ולהעדיף את הנתיב המדיני. "כיבוש הרצועה עלול להביא לאובדן חייהם של יקירינו", זעק דני מירן, שבנו עומרי עדיין מוחזק בידי מחבלי חמאס.

במהלך ההפגנה התפתחו עימותים עם שוטרים ממחוז תל אביב, שהרחיקו בכוח את מישל אילוז, אביו של החטוף גיא אילוז. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12