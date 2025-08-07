OpenAI הודיעה אתמול (ד') כי תציע את הצ'אטבוט הפופולרי שלה ChatGPT, לסוכנויות הפדרליות של הממשל בארה"ב תמורת דולר אחד בלבד עד השנה הבאה, ותנגיש את הטכנולוגיה לכוח העבודה של הרשות המבצעת הפדרלית "כמעט ללא עלות".

בחודשים האחרונים העמיקה החברה את קשריה עם מחוקקים ורגולטורים בוושינגטון, ובעקבות כך היא תפתח את המשרד הראשון שלה בבירה כבר בתחילת השנה הקרובה. מ-OpenAI נמסר כי הסוכנויות הפדרליות המשתתפות, יקבלו גישה למודלים שלה דרך ChatGPT, ובנוסף לכך היא תציע להם גישה לתכונות ייחודיות כמו "מצב קולי מתקדם" לתקופה נוספת של 60 יום.

על מנת להוציא לפועל ולהשיק את היוזמה החדשה, התקשרה החברה עם מנהל השירותים הכלליים של ארה"ב, "המטרה היא לסייע לממשלת ארה"ב לעבוד טוב יותר - להפוך את השירותים למהירים, קלים ואמינים יותר היא דרך מרכזית על מנת להביא את היתרונות של הבינה המלאכותית לכולם", נכתב בפוסט שפרסמה OpenAI בנושא. כזכור, כבר ביוני האחרון חתמה OpenAI על הסכם בסכום של 200 מיליון דולר לפיתוח כלי בינה מלאכותית ניסיוניים עם משרד ההגנה האמריקאי.

אתמול (ד') דווח כי החברה תמכור מניות של עובדי החברה בשווי של כ-500 מיליארד דולר. המהלך נועד על מנת לתגמל ולשמר את עובדי החברה, ובנוסף גם למשוך משקיעים חיצוניים אליה. המהלך הזה פורסם רק מספר ימים לאחר ש-OpenAI גייסה 8.3 מיליארד דולר כחלק מגיוס הכספים שלה בסכום של 40 מיליארד דולר.